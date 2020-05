L'Oroscopo di domani, lunedì 18 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il piano astrale avremo un cielo di notevole rilevanza caratterizzato dalla Luna in Ariete. Quando l'aspetto lunare si trova in questa posizione, tutto è più fertile, compreso le idee e i progetti. L'energia sarà maggiore e ciò consentirà alla maggior parte dei segni zodiacali di iniziare bene la settimana. La fortuna non mancherà e anche sul piano economico ci saranno delle interessanti svolte come nel caso dei nativi del Cancro. Dopo un lungo periodo di alti e bassi, da questa giornata in poi molti nodi verranno al pettine.

Andiamo ad approfondire ogni cosa scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta, come di consueto, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° posto - Lunedì da prendere con le pinze, la prudenza non è mai troppa. Qualcuno vi farà un resoconto riguardante un pettegolezzo, ma cercate di non dar credito alle polemiche. Il tempo, specialmente adesso, è prezioso e non va sprecato dietro alle futilità. In casa avete sempre un sacco da fare, ma se continuate così rischierete di esaurirvi. Occhio ai dolorini articolari che potrebbero tormentarvi in giornata, forse avrete dei problemi di pancia o mal di testa.

Cercate di scaricare la tensione e lo stress facendo delle piacevoli passeggiate nel verde e senza dispositivi mobili a portata di mano. Prendetevi del tempo per stare soli con voi stessi.

Sagittario - 11° in classifica - Mantenere le distanze non è facile per voi che amate socializzare e stringere nuove amicizie.

I cuori solitari, inoltre, stanno vivendo delle difficoltà degradanti. La vita di una volta vi manca ma già in queste 24 ore noterete un sensibile miglioramento. Cercate di non perdere il controllo della situazione in casa o con i figli. Ci vorrà del tempo prima che vi riprendiate dagli ultimi accadimenti: nessuna ferita si rimargina in fretta.

Dietro al fallimento si cela un'altra occasione, su cento tentativi, uno solo andrà certamente a buon fine.

Acquario - 10° posto - La voglia di rinnovare vi accompagnerà in queste 24 ore di inizio settimana. Avrete molte idee e spirito d'iniziativa ma ci saranno degli intoppi a dir poco fastidiosi. Una notizia esplosiva della scorsa settimana vi ha ridestato dal vostro stato di profonda letargia. Dovrete correre per tutta la durata della settimana, ma riuscirete a cavarvela. Questo è il momento migliore per osare e puntare sui progetti nuovi. Guardatevi attorno, in giornata vi sfiorerà un'occasione imperdibile!

Gemelli - 9° in classifica - La settimana non partirà granché bene, ma nei prossimi giorni ci saranno dei risvolti emozionanti e sorprendenti.

Qualcosa di importante accadrà in queste 24 ore, dunque aspettatevi di tutto e state in guardia. L'amore va coltivato giorno per giorno, quindi mettete da parte l'orgoglio e pianificate di fare una bella sorpresa al partner. Eventuali grane saranno risolte e potrete ricominciare. Tenete sotto controllo la vostra salute, ultimamente vi siete sentiti poco bene e forse la pressione ha fatto i capricci.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° posto - Giornata ansiosa, lo dice l'oroscopo! Forse la settimana non incomincerà con il piglio giusto, ma da mercoledì ci sarà un miglioramento crescente e la ruota tornerà a girare nel senso giusto. Finalmente avrete modo di rimettervi in gioco e di fare una maggior vita sociale rispetto agli ultimi due mesi.

Datevi del tempo per riprendervi, non andate di fretta perché vi sarà soltanto controproducente. In amore occorrerà prendere una decisione sostanziale, forse un viaggio o una rottura imminente. Comunque sia, cercate di fare attenzione al portafoglio.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche si presentano lievemente buone. In mattinata sarete di gran fretta per via di certe questioni di lavoro. Dovrete prestare attenzione alla guida perché sarete molto distratti. L'amore procederà speditamente anche se qualcuno potrebbe essere giunto al punto di voler rompere la storia e voltare pagina. In famiglia, con i figli minorenni o con i genitori anziani, tornerà il sereno e ci sarà una maggiore collaborazione.

Il vostro corpo vi sta lanciando dei chiari segnali, non prendete la situazione sottogamba. In questa settimana ci sarà una svolta!

Cancro - 6° posto - L’oroscopo del giorno 18 maggio dice che in queste 24 ore giungerà una svolta economica. Sarete invasi dall'ansia e dall'agitazione. Questa sarà una settimana carica di faccende e trascorrerete tanto tempo in giro per commissioni e questioni lavorative. Siete rimasti a lungo al riparo nella vostra casa, ma ora è giunto il tempo di tornare a carburare a pieno ritmo. Chi ha vissuto delle perdite dolorose, sarà in cerca di distrazione. Presto arriverà una rivincita e chi vi ha fatto un torto, se ne pentirà amaramente. In questa settimana ci sarà una netta ripresa, entro domenica avrete una bella sorpresa.

Vergine - 5° in classifica - Giornata armoniosa, sarete ripagati per l'impegno profuso sinora. Le faccende domestiche andranno essenzialmente rinviate o per lo meno ridotte perché vi ritroverete con un sacco di lavoro/studio da svolgere. Chi ha ripreso a lavorare da poco, sa piuttosto bene che ci sono delle problematiche da dover oliare. Ultimamente siete fin troppo incasinati inoltre vi ritrovate anche a gestire i figli che non andranno a scuola prima di settembre. Armatevi di tanta pazienza e cercate di organizzarvi in anticipo chiedendo aiuto ad altre persone.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Capricorno - 4° posto - Preparatevi a trascorrere un'estate insolita, ma con dei risvolti decisivi.

Questo 2020 vi ha regalato numerosi problemi però siete migliorati accrescendo le vostre capacità. Ogni medaglia ha la sua doppia faccia, bisogna imparare a prendere il buono e il cattivo di ogni cosa. Comunque sia, questo lunedì non vi mancheranno occasioni per ripartire, cercate solamente di non ingarbugliarvi. Avrete 24 ore inarrestabili, arriverete a sera pieni di sonno.

Leone - 3° in classifica - Buon lunedì! Ripartirete con lo sprint giusto. Torneranno alla ribalta anche i sentimenti rimasti sopiti per tanto tempo. I cuori solitari, che hanno conosciuto qualcuno/a online, potranno darsi appuntamento e approfondire la conoscenza. Nella vita occorre portare pazienza perché se sono rose fioriranno e se sono stelle brilleranno.

Chi lavora avrà delle questioni pratiche da risolvere, ma niente di preoccupante perché siete dotati di un ottimo intuito. In queste 24 ore tutto vi riuscirà bene e sotto le lenzuola farete faville!

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani dice che avrete una settimana appagante che partirà con il piede giusto. Dimenticate le ultime vicissitudini e tenetevi pronti ad assaporare nuove avventure. I disoccupati dovranno allargare il raggio di ricerca e vagliare delle alternative insolite. I single dovranno uscire di più e rimettersi in gioco con prudenza. I lavoratori autonomi, invece, riceveranno un nuovo ordine o avranno a che fare con una transazione economica golosa.

Ariete - 1° in classifica - Il fallimento fa parte della vita.

Quando si prende una cantonata bisogna saper reagire analizzando ciò che è andato storto e raddrizzare il tiro. Solo in questo modo si raggiunge la perfezione e il successo. Aspettatevi un lunedì estremamente favoloso grazie soprattutto al meraviglioso cielo astrale cui disporrete. La Luna illuminerà la vostra pelle e vi renderà più affascinanti che mai. I cuori solitari potranno partire alla conquista! Chi lavora in proprio, finalmente potrà ripartire come si deve anche se bisognerà impegnarsi al 100%. Chi la dura la vince.