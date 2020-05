L'oroscopo di martedì 5 maggio avrà in serbo brillanti novità per i segni dello zodiaco. Nella volta celeste troveremo la congiunzione tra: Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e infine Saturno e Plutone. Importante sarà Venere in quadratura a Nettuno e in trigono a Marte. Nella giornata del 5 maggio Gemelli e Sagittario saranno alle prese con intricate situazioni di coppia, mentre Leone e Pesci daranno il via a un periodo di cambiamento e rinascita. Scopriamo nel dettaglio cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 5 maggio per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 5 maggio: positività per Ariete e Toro innamorato

Ariete: sarà un momento positivo dal punto di vista personale. Avrete modo di riflettere sul vostro carattere e di iniziare a lavorare sugli aspetti di voi che non vi piacciono. Dal punto di vista sentimentale la situazione rimarrà stabile: gradirete il confronto con il partner, ma non vi sentirete pronti a parlare di cose davvero importanti. Trascorrere dei momenti assieme vi permetterà di alleggerire lo stress e di soddisfare il vostro bisogno d'affetto.

Cercherete di dare il massimo sul lavoro: non sarà facile riprendere la vecchia routine quotidiana, ma con un po' d'impegno non avrete alcun problema.

Toro: cercherete il modo giusto per tornare alla routine quotidiana. Forse vi sentirete un po' spaesati e incerti, ma non temete: sarà solo questione di tempo! La relazione con il partner andrà a gonfie vele e verrete travolti dalla passione e dal desiderio.

Farete fatica a distaccarvi dalla persona amata e coglierete ogni piccola occasione per comunicare con lei. L'aspetto lavorativo passerà in secondo piano perché sarete concentrati, maggiormente, sulla vostra situazione amorosa. L'oroscopo suggerisce di provare ad avere delle vedute più ampie, questo vi permetterà di scoprire nuove risorse.

Gemelli: dovrete confrontarvi con le vostre incertezze, soprattutto per quanto riguarda la relazione di coppia.

Il partner avrà degli atteggiamenti che vi faranno dubitare della sua sincerità. Forse tenderete a confrontarvi con gli amici e a chiedere loro suggerimenti preziosi. L'oroscopo, però, consiglia di affrontare l'argomento con la persona amata, perché solo lei potrà dare risposte appropriate alle vostre domande. Sul lavoro sarete più lenti del solito, ma solo perché verrete travolti da altre preoccupazioni e farete fatica a concentrarvi. Attenzione a non essere troppo severi con voi stessi: i rapporti con gli altri non dipendono solo da voi.

Cancro: sarà una giornata all'insegna della riflessione.

Tenderete a ritornare con la mente a eventi passati e ad analizzare i vostri comportamenti. Forse vi pentirete di alcune scelte fatte e questo vi metterà di cattivo umore. L'oroscopo consiglia di concentrarvi sulle situazioni del presente, senza farvi trascinare da brutti ricordi. Parlare delle vostre sensazioni con il partner vi permetterà di tranquillizzarvi, perché riuscirete a vedere voi stessi con altri occhi. Non sarà facile riprendere la routine lavorativa, dovrete accantonare le abitudini acquisite di recente e dare una nuova forma ai vostri impegni.

Oroscopo di martedì 5 maggio: cambiamenti per Leone e Scorpione entusiasta

Leone: tenderete a concentrare tutte le vostre energie sul cambiamento. Sarà tempo di modificare alcuni aspetti importanti della vostra vita: non sarà un'evoluzione immediata, ma avrà inizio lentamente, tramite piccole azioni quotidiane. Il partner, forse, non saprà comprendere tutte le vostre esigenze, vi farà pressioni eccessive e questo non farà che creare dei dissapori tra voi. La situazione in famiglia rimarrà stabile, anche se avrete poca voglia di discutere delle vostre vicende personali. Concentratevi sulle cose che veramente vi fanno stare bene e che possano contribuire al vostro bisogno creativo.

Vergine: tenderete a sentirvi un po' inadeguati rispetto alle sfide che vi attenderanno. Cercherete conferme negli altri e nell'ambiente circostante, ma con scarsi risultati. Analizzate, con attenzione, i vostri comportamenti per capire come è meglio agire. Il partner, forse, non vi sarà vicino come voi vorreste: vi apparirà stanco e distaccato. Problemi inaspettati potranno contribuire a peggiorare il vostro umore già traballante: confidarvi con i vostri migliori amici vi consentirà di cogliere suggerimenti importanti, che successivamente potranno rivelarsi molto utili.

Bilancia: vi sentirete molto dolci e bisognosi d'affetto.

Avrete molto piacere nel parlare con parenti e amici e sarete altruisti e solidali. La vostra empatia permetterà agli altri di aprirsi con voi e di parlare dei loro problemi. Provate a non assorbire tutte queste confidenze come una spugna, perché potreste avere difficoltà dal punto di vista emotivo. La situazione con il partner rimarrà serena, ma il vostro essere eccessivamente permalosi potrebbe dare vita a qualche piccola incomprensione. Avrete bisogno di rilassarvi e di eseguire attività che favoriscano il benessere fisico e psicologico.

Scorpione: avrete moltissime energie, ma farete fatica a sfruttarle nel modo giusto.

Tenderete a concentrarvi su molte cose contemporaneamente e questo non farà altro che creare maggiore confusione. Siate decisi nel percorso da intraprendere, in modo da poter dare il massimo. Avrete modo di trascorrere dei dolcissimi momenti con il partner: vi rivolgerà parole di grande stima e affetto e voi ricambierete con altrettanto entusiasmo. Ricomincerete a ricalcare la vostra vecchia routine, ma ci saranno delle cose che vi faranno scattare il desiderio di cambiamento e novità.

Previsioni astrologiche del 5 maggio: disappunto per Sagittario e amore per Acquario

Sagittario: non sarà facile relazionarvi con la persona amata.

Farete fatica nel sopportare i suoi atteggiamenti e tenderete a esternare il vostro disappunto. Il non modulare con attenzione le parole da usare causerà ulteriori discussioni e inclinerà, maggiormente, la situazione. L'oroscopo suggerisce di non insistere nel voler intavolare un confronto, se ciò, al momento, non risulta positivo: ci saranno modi e tempi migliori per riappacificarvi. Un po' d'aria fresca e una passeggiata rilassante vi aiuteranno a fare ordine nelle vostre idee e a scegliere, con cura, la strada da percorrere.

Capricorno: verrete colti da un modo di ribellione verso tutte le ingiustizie che avete subito.

Non riuscirete più ad accettare altre situazioni problematiche e tenderete ad agire con rabbia e aggressività. Provate a mitigare questi atteggiamenti per non provocare una risposta negativa da parte degli altri. Un ottimo modo per recuperare la fiducia in voi stessi potrebbe essere quello di praticare dell'attività fisica leggera: sfogare lo stress e migliorare il rapporto con il vostro corpo, infatti, si potrebbero rivelare due armi vincenti! Durante le ore serali il vostro umore migliorerà e avrete una ripresa.

Acquario: sarete presi dalla vostra famiglia e dagli affetti più cari. Avrete molto amore da dare e riuscirete a esternarlo con generosità.

Renderete felice qualcuno di molto importante che, in qualche modo, ve lo farà sapere. Vi concentrerete sull'aspetto lavorativo e proverete a mettere in pratica delle vostre personalissime idee. Saranno necessari concentrazione e impegno, ma con il tempo tutti i tasselli andranno al posto giusto. Selezionate bene le persone alle quali aprire il vostro cuore, perché non tutti i consigli che riceverete saranno sinceri e disinteressati.

Pesci: non vi accontenterete delle piccole cose, ma sognerete in grande! La vostra mente vi proietterà in uno scenario ricco di fantasia e di attività da compiere.

Non si tratterà di qualcosa d'irrealizzabile, ma se lavorerete sodo e vi concentrerete sui vostri obiettivi, otterrete tutto quello che vorrete. La voglia di rinnovarvi sarà la vostra arma vincente perché vi consentirà di sfruttare nuove risorse e di dare vita a qualcosa di sconosciuto. Le persone che vi saranno accanto non potranno fare a meno di notare questo vostro cambiamento. Forse non tutte lo apprezzeranno, ma voi andrete dritti per la vostra strada.