L'oroscopo di martedì 5 maggio analizza i transiti planetari favorevoli, a caccia di nuove opportunità tutte da cogliere al volo sia in amore che in campo professionale. Le sensazioni volano veloci con Luna in Bilancia che cerca di creare il giusto equilibrio tra ragione e sentimento, mentre Saturno in Acquario acuisce uno spiccato senso del dovere per ciascun simbolo dello zodiaco. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: beneficiate della presenza favorevole di Marte e Saturno dall'Acquario che fanno superare gli ostacoli sul lavoro, garantendo coraggio e fermezza.

In amore siete molto sensibili a causa di Luna in opposizione che può rendervi un po' dispotici e permalosi, facendovi reagire in modo discontinuo anche nei confronti delle nuove storie sentimentali.

Toro: l'influenza del satellite notturno dalla Bilancia invoglia ad approfondire le nuove conoscenze e ad aprirvi al nuovo con una vitalità che non ha eguali. Avete voglia di incontrare gente nuova e Mercurio nel segno garantisce anche splendide sorprese in amore. Progredite approfondendo il tutto con l'entusiasmo che non vi abbandona mai.

Gemelli: Venere nel segno vi rende molto affascinanti e magnetici, quindi preparatevi ad attrarre la persona amata come una calamita. Alcune novità interessano voi single e una notizia favorevole sta per giungere. Buono il lavoro in cui siete molto ligi al dovere e ben disciplinati.

Cancro: Luna agisce in quadratura e avete la possibilità di vedere dentro di voi con maggiore realismo. Attenzione però ad alcuni impulsi emotivi che diventano dirompenti poiché influenzati da Plutone in opposizione che procura sensi di colpa, gelosia e un eccessivo senso del dovere in ambito lavorativo.

Leone: Marte e Mercurio in quadratura creano ritardi e nervosismi. Forse siete troppo sulla difensiva, vedendo il pericolo anche laddove non c'è e assumendo una posizione di difesa che non giova né all'amore né al lavoro. Venere in Gemelli risulta vostra alleata e mitiga quest'effetto sprigionando maggiore allegria.

Vergine: portate avanti i progetti con coraggio, senza "perdervi in un bicchiere d'acqua" e non lasciatevi intimidire da nessuno.

Sono previste belle novità sia in amore che in campo lavorativo. Può giungere una telefonata che regala le notizie che stavate aspettando e rincuora l'animo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno punta un riflettore sul vostro bisogno di stringere relazioni con gli altri. L'astro d'argento nel vostro domicilio astrologico punta un riflettore sulla sensibilità emotiva e su un equilibrio instabile, poiché forse gravato da alcuni pesi emozionali troppo difficili da sostenere. Buono il lavoro.

Scorpione: tendete ad assecondare un po' troppo la persona amata, per evitare discussioni o perché non siete pronti a un dialogo che viene bloccato da Mercurio in opposizione.

Nuovi progetti si stanno intravedendo all'orizzonte amoroso di voi single, ma pazientate ancora un po'. Il lavoro richiede più impegno da parte vostra per emergere con successo.

Sagittario: siete più selettivi nei confronti delle amicizie e dell'amore, grazie all'influsso di Saturno e Marte che consigliano metodo nelle scelte delle persone da affiancare nel cammino vitale. La vivacità non manca di certo con Marte benefico che vi rende molto affascinanti. In ambito professionale, sono favoriti i contatti comunicativi con clienti, colleghi e superiori.

Capricorno: le emozioni diventano prepotenti a causa dell'influenza di Luna che dalla Bilancia, sprigiona una difficoltà nel controllare le emozioni.

Attenzione che potete diventare vittime o carnefici degli altri sia in amore che in ambito lavorativo. Ciò accade a seconda che l'altra persona cerchi di forzare la vostra volontà o sia più accondiscendente con voi.

Acquario: la sfera lavorativa prende il volo con gli astri presenti nel segno che sprigionano un'ambizione senza eguali. Quasi reattivi poiché presi da una smania di emergere, attenzione a non trascurare l'amore. Siate più fermi e tenaci nel concretizzare i vostri sogni sentimentali.

Pesci: si preannunciano belle novità per voi single alle prese con l'amore. Mercurio, Sole e Urano brillano per voi dal Toro e sono in grado di rivoluzionare la sfera amorosa in modo eccitante ed entusiasmante.

Beneficiate di questa energia esplosiva che fa contrastare alla perfezione una Venere in quadratura. Saturno e Marte esortano ad avere pazienza in ambito lavorativo.