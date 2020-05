L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 5 maggio punta un riflettore sulla sensibilità e il fascino di una Luna in Bilancia che rende le relazioni a due più romantiche e diplomatiche. Una vena di raziocinio cerca di equilibrare il tutto, pesando sui due piatti della bilancia l'amore e l'emotività. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Bilancia nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: siete un po' tristi con la Luna che agisce in opposizione dalla Bilancia. Le opinioni sulla relazione a due risentono di una mutevolezza che rende gli affetti altalenanti.

Le sensazioni corrono alla velocità della luce e vi avvolgono come in un circolo vizioso, che solo Marte e Saturno riescono a mitigare dall'Acquario esortando alla prudenza.

Toro: buono l'influsso lunare dalla Bilancia che rende la personalità più magnetica. Siete vivaci grazie al Sole presente nel segno che invoglia a portare avanti i progetti con risolutezza e coraggio. Attenzione a non perdervi in un turbine di pensieri talmente vasto che fa perdere in molte parole e poche decisioni.

Gemelli: Luna in Bilancia domina i rapporti affettivi e assorbe sia la sfera sentimentale che quella mentale, ricercando un giusto equilibrio tutto da investire nella relazione a due per farla progredire.

Venere potenzia questo transito garantendo appagamento in amore.

Cancro: attenzione a una Luna in quadratura che può creare noie in ambito sentimentale e rendere l'amore troppo razionale. Alcuni dubbi sono celati da voi alla perfezione, ma attenzione a non essere troppo accondiscendenti nei confronti del partner proprio per evitare di scontentare l'altro.

Leone: Luna dalla Bilancia influisce positivamente nei vostri riguardi e apre a un rapporto con la persona amata più solido e stabile.

Siete alla ricerca di una maggiore armonia e la trovate solo arginando un'impetuosità causata da Marte in opposizione che vi rende troppo caparbi.

Vergine: Venere in quadratura dai Gemelli si fa sentire e rende gli affetti molto impetuosi e voi troppo irruenti. Attenzione a non essere troppo impulsivi in coppia e non fatevi condizionare dai consigli altrui. Mercurio dal Toro consiglia il dialogo con il partner per chiarire ciò che non va.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: accogliete la Luna nel segno che rende l'amore più romantico e voi desiderosi di ricevere conferme e complimenti. L'astro d'argento nel pianeta di Venere acquista sensualità e siete molto affascinanti. Tendete anche a filtrare il rapporto a due con il raziocinio, come a chiarire alcuni punti per stringere comunione con la persona amata.

Scorpione: buona l'influenza del satellite notturno che fa dare molta importanza ai sentimenti. Ricercate la bellezza ovunque e apprezzate molto l'eleganza della persona amata. Siete molto intuitivi con questa Luna che tende a far soppesare a fondo le emozioni, con prudenza e maggiore diplomazia.

Sagittario: ricercate maggiore equilibrio in coppia e tendete a celare le sensazioni che provate, pur di trovare il giusto equilibrio. E' come se accantonaste i vostri pensieri per un po', attendendo tempi migliori e ascoltando il consiglio dei pianeti in Acquario che esortano ritarda un po' i risultati attesi.

Capricorno: la quadratura di Luna e Giove sprigiona emozioni intense e potenti, anche se siete molto realistici nei confronti dell'amore. Ciò che vi ancora al passato viene riportato alla luce attraverso questo transito che può turbarvi inconsciamente. Sole, Urano e Mercurio dal Toro cercano di rivoluzionare il tutto in maniera più intraprendente.

Acquario: Marte e Saturno continuano il loro transito nel segno e siete più originali e vivaci in coppia. Cercate di smorzare l'influsso di un Sole in quadratura dal Toro, che cerca di impigrire gli affetti e bloccare le sensazioni, avvolgendole di un rigore scaturito da un eccesivo senso del dovere in coppia.

Pesci: non bloccate l'evoluzione personale che gli astri stanno attuando per voi. Plutone e Giove sono dalla vostra parte e spingono ad approfondire le sensazioni a due con maggiore sensibilità d'animo e partecipazione emotiva. Mercurio dal Toro esorta a comunicare ciò che va e ciò che non va in coppia.