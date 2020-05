L'oroscopo di lunedì 4 maggio sarà caratterizzato da tantissime notività per i segni zodiacali. Osservando la volta celeste, si potrà notare la congiunzione tra: Sole e Mercurio, Sole e Urano, Mercurio e Urano, Giove e Saturno, Giove e Plutone e, infine, Saturno e Plutone. È importante segnalare la Luna in trigono a Plutone e Venere in trigono a Marte.

Durante la giornata del 4 maggio, Bilancia e Pesci avranno qualche difficoltà nella relazione con il partner. Infatti, delle piccole discussioni potranno rovinare l'atmosfera, mentre Cancro e Capricorno saranno più determinati che mai nel raggiungimento dei loro obiettivi.

Scopriamo nel dettaglio cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 4 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 4 maggio: Toro scontroso e Cancro determinato

Ariete: ci saranno dei cambiamenti molto positivi nella relazione con il partner. Vi sentirete maggiormente in sintonia e riuscirete ad aprire il vostro cuore. Sarà una giornata all'insegna delle confidenze reciproche e dell'affetto. Ricevere parole di stima e 'amore vi riempirà il cuore di gioia e vi spingerà a vivere tutte le esperienze con maggiore entusiasmo.

L'oroscopo consiglia, però, di non trascurare gli altri aspetti della vostra vita perché il lavoro e le amicizie non potranno assolutamente passare in secondo piano.

Toro: lotterete per ottenere la vostra indipendenza. Non sopporterete di dover chiedere il permesso a qualcuno per realizzare i vostri desideri. Questo atteggiamento potrà rendervi scontrosi agli occhi degli altri e, forse, qualcuno cercherà di affrontare l'argomento con voi.

La relazione amorosa non avrà un ruolo molto importante in questa giornata in cui preferirete concentrarvi sui vostri successi professionali. Proverete a sfruttare tutte le vostre risorse per migliorare voi stessi e per realizzare i vostri sogni.

Gemelli: la giornata sarà caratterizzata da un umore altalenante. Farete fatica a inquadrare determinate situazioni e tenderete a riversare sugli altri le vostre paure.

Non riuscirete a controllare molto le vostre emozioni e questo potrà rendere le conversazioni un po' pesanti e difficili da mantenere. L'oroscopo consiglia di provare ad allontanare il più possibile le preoccupazioni. Un'ottima idea potrebbe essere quella di iniziare qualcosa di nuovo: non dovrà essere per forza un'attività troppo impegnativa perché la semplicità sarà l'arma vincente.

Cancro: avrete tanti obiettivi da realizzare e nessuna paura di mettere in pratica le vostre idee. Avete passato tanto tempo a decidere come comportarvi e cosa fare del vostro futuro e questo potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita.

L'oroscopo consiglia di non perdere mai di vista l'obiettivo e di non arrendervi davanti alle difficoltà. Il partner saprà essere un supporto emotivo importante, ma forse voi gli chiederete qualcosa di più. Attenzione a ritagliare anche dei spazi da dedicare solo ai voi stessi.

Oroscopo del 4 maggio: difficoltà per Vergine e rapporto amoroso teso per Bilancia

Leone: sarà una giornata molto importante perchè vi permetterà di recuperare il benessere psicologico. Dovrete fare delle scelte fondamentali riguardanti il vostro futuro, ma potrete sempre tornare sui vostri passi. L'oroscopo consiglia di allontanare tutte le influenze negative: determinate persone non saranno positive per la vostra vita.

Dal punto di vista sentimentale, la situazione rimarrà stabile: non ci saranno molti progressi nel rapporto di coppia perchè sarete più concentrati su altri aspetti della vostra vita. Riprendere l'esercizio fisico vi aiuterà a sfogare lo stress eccessivo.

Vergine: avrete qualche difficoltà ad affrontare il cambiamento della routine quotidiana. Tutti gli ostacoli vi appariranno come insormontabili e tenderete a rifugiarvi in voi stessi. La presenza degli affetti più cari vi permetterà di osservare le cose da un altro punto di vista e di tornare, lentamente, alla normalità. La relazione con il partner procederà senza intoppi di alcun genere, anche se non vi saranno confidenze profonde.

L'oroscopo consiglia di fare molta attenzione agli sbalzi termici perché gola e schiena potrebbero risentirne.

Bilancia: purtroppo, la situazione con il partner potrebbe capovolgersi e causarvi qualche piccolo problema. Forse, dovrete affrontare delle piccole discussioni legate a vecchie questioni irrisolte. Basterà poco per rovinare l'atmosfera pacata e distesa che eravate riusciti a creare, ma se vi esprimerete con parole chiare e pacifiche, le cose torneranno presto alla normalità. Dal punto di vista lavorativo, vi sentirete pronti per ripartire, ma avrete bisogno di un po' di tempo per ingranare nuovamente.

L'oroscopo consiglia di fare attenzione ai cambi bruschi del vostro umore.

Scorpione: sarete pronti a iniziare la giornata con grinta e coraggio. Avrete moltissimi piani da attuare, vi basterà, semplicemente, mettere da parte la pigrizia accumulata. Di grande aiuto potrà essere praticare dell'esercizio fisico leggero perché vi consentirà di riattivare corpo e mente. Dal punto di vista professionale, l'oroscopo consiglia di ripartire a piccoli passi senza chiedere troppo a voi stessi. Il partner vi riserverà parole dolci e affettuose che aumenteranno molto la vostra autostima. Avrete un ruolo importantissimo anche per i vostri amici perchè vedranno in voi un punto di riferimento insostituibile.

Previsioni astrologiche di lunedì 4 maggio: Sagittario responsabile e Acquario energico

Sagittario: sarete molto legati agli aspetti famigliari e domestici. Non vi allontanerete dalle vostre responsabilità, ma tenderete a occuparvi al meglio del partner e dei figli. Il vostro primo pensiero sarà quello di organizzare qualche attività per coinvolgere tutti. L'oroscopo consiglia di non rimanerci male se qualcuno non apprezzerà le vostre iniziative: lasciategli la libertà di scegliere cosa fare e non insistete eccessivamente. Il partner, forse, vi chiederà maggiori attenzioni romantiche, ma voi preferirete concentrarvi sulla sintonia mentale.

Capricorno: sarete più determinati che mai. Avrete una visione molto positiva del vostro futuro e cercherete di dare il massimo per mettere in pratica tutte le idee avute in questo periodo. La vostra ambizione vi spingerà a impegnarvi per raggiungere il successo: non vi accontenterete della vostra attuale situazione, ma vorrete migliorare la vostra posizione professionale. Proverete ad attuare dei cambiamenti anche all'interno della vostra relazione sentimentale, ma ci vorrà del tempo per renderli effettivi: ricordate che non siete gli unici a portare avanti il rapporto!

Acquario: la giornata inizierà positivamente per il vostro segno.

Avrete molte energie da impiegare nel rapporto romantico e nella carriera lavorativa. L'oroscopo, però, consiglia di non forzare troppo i vostri limiti e di dedicare del tempo anche allo svago. Desidererete creare qualcosa di nuovo e un ottimo modo per realizzare questa necessità potrà essere quello di trascorrere del tempo in cucina. Se riuscirete a coinvolgere anche figli e partner, trascorrerete dei momenti divertenti e spensierati.

Pesci: avrete qualche difficoltà nel gestire il rapporto con il partner. Dovrete affrontare delle vecchie questioni irrisolte, ma sarà necessario farlo con tatto e pacatezza.

Tenderete a chiedere consigli agli amici, ma attenzione a selezionare bene i suggerimenti ricevuti perchè non tutti saranno d'aiuto. L'oroscopo consiglia di dedicare tempo alle vostre attività preferite in modo da allontanare le preoccupazioni eccessive. Saranno da favorire hobby creativi come: musica, disegno, pittura, scrittura e decoupage.