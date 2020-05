Venerdì 22 maggio 2020 troviamo sul piano astrologico Urano e la Luna sostare in Toro, mentre Venere, Mercurio e il Sole saranno nel domicilio dei Gemelli. Plutone assieme a Giove rimarranno stabili in Capricorno come Saturno che permarrà in Acquario. In ultimo, Marte e Nettuno continueranno il moto in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà nel segno del Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine ed Acquario, meno roseo per Scorpione ed Ariete.

Ariete taciturno

Ariete: taciturni. La quadratura in onda tra Nettuno e Mercurio potrebbe limitare allo stretto indispensabile la comunicazione in casa Ariete, tra lo stupore di amici e partner abituati a un atteggiamento più socievole.

Toro: figli. L'educazione della prole sarà, con ogni probabilità, il focus del venerdì nativo dove sarà bene porre nuove regole non prima, però, di averne discusso con la dolce metà, in modo da giungere a un compromesso che soddisfi tutte le parti in causa.

Gemelli: fuori giri. Sebbene l'impegno e la dedizione probabilmente non mancheranno, i nativi riceveranno ben pochi risultati in cambio nell'ambiente professionale e ciò potrebbe minare il loro entusiasmo.

Cancro: sinceri. A prescindere dalle circostanze, questo venerdì i nati del segno metteranno in campo una schiettezza senza eguali, anche se a qualche persona tale sincerità non sarà di gradimento.

Lavoro top per i nati della Vergine

Leone: amore flop.

Le vicende amorose non rappresenteranno, c'è da scommetterci, la priorità dei nati Leone questo venerdì e il partner non sarà affatto contento di tale trascuratezza.

Vergine: lavoro top. Ad avere una marcia in più quest'oggi potrebbero essere i nativi che operano alle dipendenze altrui, ai quali verrà più semplice raggiungere gli obiettivi prefissati nell'ambiente professionale.

Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe rasserenarsi, dopo le burrasche emotive dei giorni scorsi, con grande soddisfazione dell'amato bene che finalmente riceverà le attenzioni che merita.

Scorpione: stanchi. Il bottino energetico dei nativi non sarà il piatto forte della casa, tanto che in molti preferiranno prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da rimettersi in forze per i giorni che verranno.

Finanze flop per i Pesci

Sagittario: fai da te. Venerdì in cui i nativi saranno, con tutta probabilità, con delle attività domestiche da portare a compimento e il loro dedicarsi con dovizia al fai da te sarà ben apprezzato anche da partner e figli.

Capricorno: ostinati. Qualche contrarietà che potrebbe palesarsi nell'ambiente professionale non scalfirà di un millimetro l'ostinazione nativa, facendoli proseguire per la loro strada con l'ostinazione che, spesso e volentieri, li contraddistingue.

Acquario: entusiasta. Una gratifica morale o un traguardo raggiunto renderanno presumibilmente entusiasti i nati del segno quest'oggi, perchè vedranno ricompensati i loro sforzi dell'ultimo periodo.

Pesci: finanze flop.

Venerdì in cui sarebbe bene che i nati Pesci limitino al massimo le uscite economiche, in modo da non dover fare i conti con sgradite sorprese nel bilancio finanziario a fine mese.