L'oroscopo del 22 maggio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole, Mercurio e Venere in Gemelli, Luna e Urano in Toro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario.

Nella giornata di domani, l'Ariete si concentrerà soprattutto sull'aspetto lavorativo, mentre lo Scorpione sarà molto esigente in amore.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo di venerdì 22 maggio di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domani 22 maggio: bisogno di confidenze per Toro e Cancro allegro

Ariete: lavoro e amore non sempre vanno a braccetto. Il vostro partner, forse, vi chiederà di essere maggiormente presenti nella vita di coppia. Infatti, rischierete di essere così presi dagli impegni lavorativi da tralasciare i vostri sentimenti. L'oroscopo consiglia di provare a trovare un giusto equilibrio tra le due cose: la persona amata ve ne sarà molto riconoscente. Inoltre, dedicare del tempo alle vostre passioni potrà solo farvi sentire meglio.

Toro: la giornata non inizierà nel migliore dei modi, ma con il passare delle ore le cose si sistemeranno. Avrete bisogno di una persona fidata alla quale rivolgere le vostre confidenze più profonde.

Attenzione a valutare bene chi avrete davanti, non tutti saranno in grado di entrare in empatia con i vostri sentimenti. Il partner sarà una figura importante, ma non determinante perché non riuscirete a rivelargli cerche sfaccettature del vostro carattere.

Gemelli: vi lascerete trasportare dall'intensità delle emozioni.

Questo vi renderà molto più empatici, ma rischierà anche di farvi attribuire alle cose un peso che non hanno. Non riuscirete a ragionare con razionalità, ma metterete al primo posto l'istinto e le percezioni. Una persona a voi vicino, forse, vi farà notare questo atteggiamento: non la prenderete molto bene.

Sarete, infatti, poco inclini ad accettare le critiche, al contrario, vorrete ricevere solo consensi.

Cancro: la musica avrà un ruolo centrale nella giornata di domani. Avrete voglia di ballare e di cantare a squarciagola. Vorrete trovare il vostro posto nel mondo e vi attiverete per riuscirci. Il rapporto con gli altri sarà fondamentale perché vi aiuterà a entrare in contatto con voi stessi e a conoscervi meglio. Il vostro sorriso sarà super contagioso e per questo non stupitevi se tanti amici cercheranno la vostra compagnia. Nella relazione di coppia ci sarà un'evoluzione positiva.

Oroscopo del 22 maggio: Leone incompreso e Vergine assonnata e Bilancia poco tollerante

Leone: ci saranno delle cose che non riuscirete a tollerare nella vostra famiglia.

Vi impegnerete per ottenere dei piccoli privilegia, ma vi sentirete non capiti. Avrete bisogno ricorrere a tutta la vostra pazienza per riuscire a mantenere la calma. L'oroscopo consiglia di trascorrere qualche ora all'aria aperta: i raggi del sole e una passeggiata sull'erba vi aiuteranno a ritrovare la serenità interiore e a tornare più energici che mai.

Vergine: la stanchezza la farà da patrona nella giornata di domani. Vi sembrerà di avere le pile scariche e farete fatica a barcamenarvi tra i vari impegni quotidiani. Chiederete aiuto al partner, ma quest'ultimo vi apparirà troppo preso dai suoi problemi per prestarvi attenzione. L'oroscopo vi consiglia di dedicare qualche ora pomeridiana a un pisolino restauratore: non sarà una perdita di tempo, ma un modo per tornare a splendere.

Bilancia: farete fatica ad accettare le critiche. Una persona a voi vicina, forse, vi dirà qualcosa che vi farà storcere il naso. Saranno parole dure, mascherate da un velo di ironia. Tenderete a rifletterci sopra e ad analizzarle in tutte le loro varianti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvene un cruccio, le parole altrui non vanno necessariamente prese per oro colato e se non vi troverete d'accorto con il suo pensiero, potrete semplicemente ignorarlo.

Scorpione: sarete molto esigenti verso il vostro partner. Gli chiederete comprensione e maggiore capacità di giudizio, ma rimarrete delusi davanti alla sua ironia. Cercherete un modo per scaricare la rabbia in eccesso, ma ci vorrà del tempo per smaltirla tutta.

Dal punto di vista lavorativo, le cose rimarranno statiche. Ci sarà all'orizzonte un'avvisaglia di miglioramento, ma dovrete impegnarvi molto per raggiungerla.

Previsioni astrologiche del 22 maggio: Sagittario inflessibile e sport per Pesci

Sagittario: cercherete di programmare tutto con estremo rigore. Odierete gli imprevisti e non permetterete a niente e a nessuno di influenzarvi. Qualcuno potrebbe rimproverarvi per quest'atteggiamento così poco flessibile, ma voi avrete dei grandi piani in mente: raggiungere il successo che tanto cercate. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di dedicare le ore serali a qualcosa che amate profondamente: un libro, un film, un videogioco.

Capricorno: l'amore è nell'aria, ma voi farete di tutto per evitarlo.

Non avrete nè voglia nè tempo per pensare ai rapporti romantici, preferirete concentrarvi sul lavoro e sui vostri hobby. Sarete poco inclini all'uso della tecnologia, sentirete il bisogno di isolarvi e di pensare solo a voi stessi. Non si tratterà di egoismo, anche se qualcuno, forse, vi dirà il contrario. Riuscirete ad avere un ottimo rapporto con la vostra personalità, anche con i difetti.

Acquario: avrete bisogno di un cambio di prospettiva. La monotonia dell'ultimo periodo, infatti, è stata fin troppo difficile da sopportare. Sorridete agli eventi che vi attenderanno lungo il percorso e cercate sempre di intravedere il nuovo e il bello. Gli amici saranno delle figure essenziali per voi perché vi sproneranno a compierete delle scelte, che senza di loro non avreste neanche mai osato valutare.

Ci saranno dei miglioramenti da apportare alla relazione con il partner.

Pesci: la vostra voglia di fare attività fisica sembrerà andata in vacanza. Tenderete a rimanere seduti sul divano o a fare piccole cose che non contribuiranno al vostro esercizio fisico. L'oroscopo consiglia di provare a condurre una vita meno sedentaria, non serviranno grandi cambiamenti, vi basterà fare una passeggiata al parco o ballare a ritmo delle vostre canzoni preferite. Approfondirete il rapporto con gli amici, mentre non avrete modo di parlare a lungo con il partner.