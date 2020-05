Sabato 23 e domenica 24 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole, Venere e Mercurio stazionare in Gemelli, mentre il Nodo Lunare sosterà sui gradi del Cancro. Urano permarrà nel domicilio del Toro come Nettuno che assieme a Marte continuerà la sua orbita in Pesci. Infine, Saturno proseguirà il transito nel segno dell'Acquario e Giove insieme a Plutone rimarranno stabili in Capricorno. Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: amore top. Le faccende di cuore potrebbero avere un ruolo da protagonista nel fine settimana nativo, grazie ai Luminari posizionati nella loro orbita che smorzeranno gli effetti controproducenti della retrogradazione venusiana.

2° posto Leone: briosi. La spinta propulsiva della Luna, divenuta Nuova nelle ultime ore di venerdì nell'affine Gemelli, donerà presumibilmente un rinnovato entusiasmo ai nati del segno, che non passerà inosservato alle persone con cui si rapporteranno.

3° posto Acquario: nuova prospettiva. Riuscire a vedere il proprio percorso esistenziale da un'ottica diversa orienta, spesso e volentieri, verso nuovi spiragli, aprendo la porta a fresche ambizioni. Ed è ciò che potrebbe palesarsi questo fine settimana in casa Acquario, malgrado le nuove mosse andranno attuate a tempo debito, perché adesso Urano e Giove li guarderanno di traverso.

I mezzani

4° posto Bilancia: shopping. Il transito di Mercurio, che questo weekend entra in congiunzione col duetto Sole-Luna nel loro Elemento, stimolerà c'è da scommetterci la voglia dei nativi di concedersi una sessione di shopping con le amicizie di sempre.

Lavoro in secondo piano.

5° posto Scorpione: lavoro top. Sebbene le faccende di cuore potrebbero riservare ancora qualche grana durante queste 24 ore, i nati Scorpione avranno ottime chance di poter fare affidamento sulle vicende professionali, anche se non sarà ancora il momento delle gratifiche che anelano.

6° posto Capricorno: un passo indietro. Weekend che si prospetta delicato nel settore professionale dei nati del segno; con un collega subentrato da poco nel team potrebbe nascere un acceso diverbio. Sarà bene, però, fare un passo indietro dimostrando maggiore maturità ed appianare al più presto il contrasto, come esige Giove retrogrado in quarta casa ben posizionato nel loro domicilio.

7° posto Toro: routine. Dal pomeriggio di sabato il weekend si rivelerà, con tutta probabilità, avaro di novità degne di nota in casa Toro. Molti tra loro opteranno per dedicare del tempo alle piccole faccende quotidiane legate all'ambiente domestico.

8° posto Ariete: bugie. Mercurio quadrato a Nettuno, unito alle avversità dei Luminari, potrebbe spingere i nativi a dire qualche menzogna in ambito amoroso, che però a causa di Venere in nona casa sarà scoperta in men che non si dica.

9° posto Cancro: relax. Le fatiche, mentali e fisiche, che la settimana ha comportato per i nativi avranno buone chance di lasciar spazio ad un weekend dedito esclusivamente a se stessi che permetterà di ritemprare il benessere psico-fisico.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: impazienti. Il parterre planetario non farà il tifo per i nati Sagittario in queste 48 ore, e ciò non farà altro che evidenziare tutto quello che, a prescindere dalla loro volontà, sta mutando irrimediabilmente. La voglia di maggiore stabilità che potrebbe derivarne li renderà oltremodo impazienti.

11° posto Pesci: finanze flop. Il settore economico nativo dovrà, con ogni probabilità, fare i conti con qualche spesa extra che graverà sul bilancio a fine mese. Eliminare le uscite non necessarie, però, li aiuterà ad affrontare questo fine settimana con meno stress e preoccupazioni economiche.

12° posto Vergine: sfortunati. Malgrado l'impegno profuso nel settore professionale, in questo weekend difficilmente i nati Vergine otterranno buoni risultati ed anche i rapporti con capi e colleghi potrebbero non essere idilliaci.