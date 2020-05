Venerdì 29 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare sui gradi della Vergine, nel frattempo Plutone assieme a Giove sosteranno in Capricorno. Urano continuerà la sua orbita in Toro, così come Venere e il Sole che permarranno nell'orbita dei Gemelli. Infine, Saturno rimarrà stabile nel segno dell'Acquario e Nettuno con Marte proseguiranno il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Gemelli e Scorpione.

Toro affettuoso

Ariete: relax. La neutralità del parterre planetario concederà, con ogni probabilità, ai nativi di ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie in vista delle prossime giornate.

Toro: affettuosi. Le faccende professionali e pratiche potrebbero essere relegate in secondo piano in casa Toro, perché molti tra loro preferiranno dedicarsi agli affetti più cari, magari visitando quel luogo esclusivo tanto richiesto dai figli nell'ultimo periodo.

Gemelli: amore flop. Il clima nel focolare domestico avrà buone chance di risultare nervoso, a tal punto che dei battibecchi per questioni di poco conto faranno emergere vecchie ruggini di coppia, le quali parevano metabolizzate dal partner.

Cancro: umore flop. Nel settore lavorativo il tono umorale nativo non sarà dei migliori e ciò potrebbe non passare inosservato tra capi e colleghi che, soprattutto per chi svolge mansioni professionali a stretto contatto coi clienti, li richiameranno all'ordine.

Scorpione pungente

Leone: verità. La congiunzione Marte-Nettuno sarà smorzata dagli influssi di Sole e Luna facendo presumibilmente giungere ai nati Leone qualche verità legata al mondo professionale, come un collega che rema contro in maniera silente.

Vergine: intuitivi. La dodicesima casa ospiterà il sestile tra Mercurio ed il Luminare femminile donando probabilmente ai nativi delle intuizioni da non sottovalutare, sopratutto al lavoro, dove i risultati non mancheranno per la prima decade.

Bilancia: mondani. Venerdì la voglia di divertirsi potrebbe essere ben marcata per i nativi, alcuni per riuscire in tale intento organizzeranno una scanzonata serata assieme agli amici di sempre, dove qualche intrigante incontro sarà più che probabile.

Scorpione: pungenti. Tra lo spirito provocatorio ed un pizzico d'insoddisfazione, i nati Scorpione si cimenteranno probabilmente in qualche dichiarazione al vetriolo che, fortunatamente, passerà quasi inosservata.

Incontri per il Capricorno

Sagittario: shopping. Sebbene Urano e Saturno gli intimeranno di non esagerare con le spese, i nati del segno si concederanno, c'è da scommetterci, un acquisto di ultima generazione per ammodernare la loro attrezzatura professionale.

Capricorno: incontri. Le conoscenze che i nativi potrebbero fare avranno buone chance di rivelarsi determinanti per il percorso professionale del prossimo futuro. Amore in secondo piano.

Acquario: gelosi. Venere retrograda nel loro Elemento non sarà presumibilmente il miglior biglietto da visita per le faccende di cuore dei nativi, che potrebbero cimentarsi in inopportune quanto controproducenti scenate di gelosia nei confronti del partner.

Pesci: accidiosi. Il vizio capitale che spesso contraddistingue l'indole nativa, ovvero l'accidia, potrebbe emergere prepotentemente anche questo venerdì in casa Pesci, e ciò sarà un dono sgradito di Nettuno nella loro orbita.