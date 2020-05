L'Oroscopo di domani lascia presagire una giornata faticosa per il segno della Bilancia, che si scontra con Mercurio in opposizione contrastante. Al contrario è un momento molto positivo per il Toro, pieno di energia, grinta e vitalità e per il Sagittario, che in ambito lavorativo può togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito ecco l'oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 29 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 29 maggio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto i rapporti interpersonali e in famiglia, dove potrebbero nascere delle incomprensioni nel rapporto con i figli.

Le stelle consigliano di evitare un atteggiamento eccessivamente severo e mostrarsi più aperti al dialogo.

Toro: continua l'ondata di energia e forza portata dall'ingresso di Mercurio in Cancro. Sono 24 ore interessanti per la sfera lavorativa, ideali per avanzare una proposta o presentare un progetto. Bene l'amore, ci sono grandi piani in cantiere.

Gemelli: è un momento interessante per gli affari, tuttavia le stelle consigliano di stare attenti agli invidiosi o a coloro i quali cercano di mettervi i bastoni fra le ruote. Ottima la forma fisica. Serenità in amore.

Cancro: con l'ingresso di Mercurio nel segno, avvenuto durante la giornata di ieri, è iniziato per il segno un buon momento di recupero, che riguarda tanto l'amore che la sfera lavorativa e gli affari.

Cercate di sfruttare al meglio il favore delle stelle.

Leone: l'oroscopo del 29 maggio lascia presagire una giornata produttiva, in ambito lavorativo si può ottenere molto, come la buon riuscita di un importante affare o di una trattativa. Ina more potrebbero esserci dei contrasti, cercate di riavvicinarvi dolcemente al partner.

Recupero fisico.

Vergine: il consiglio delle stelle per la giornata di domani è quello di prestar molta attenzione alla sfera economica, controllando con precisione ogni entrata ed uscita. In amore e per quanto riguarda i rapporti familiari è un momento positivo, c'è armonia e leggerezza.

Bilancia: sono giornate faticose per il segno che si scontra con l'opposizione di Mercurio.

Non mancano dunque le agitazioni e i momenti di tensione, tanto in amore che in ambito lavorativo. Anche per il fisico è un momento sottotono, qualcuno potrebbe accusare malesseri o fastidi fisici.

Scorpione: il weekend inizia in maniera positiva, quella di venerdì 29 maggio è una giornata spensierata e ricca di energie, ideale per concedersi una serata fuori o un po' di tempo all'aria aperta. E' un buon momento per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa, potrebbero nascere interessanti opportunità.

Sagittario: giornata intensa, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. E' un momento tutto in discesa, dove le ambizioni si trasformano in realtà. In amore al contrario potrebbero nascere dei contrasti e delle discussioni, il partner potrebbe accusarvi di essere distratti e con la testa fra le nuvole.

Capricorno: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di ampliare i propri spazi, qualcuno sente un gran bisogno di libertà e indipendenza. E' il momento ideale per ritagliarsi qualche momento per se, per prendersi i propri spazi e riordinare i pensieri. Bene il fisico.

Acquario: l'oroscopo del 29 maggio lascia presagire una giornata ricca ed intensa per quanto riguarda l'amore, c'è complicità nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo le stelle vi danno una marcia in più, è un buon momento per richiedere una promozione o candidarsi per un nuovo impiego.

Pesci: è l'iniziano di un weekend spensierato e vivace, ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia.

In ambito lavorativo è in corso un buon momento di recupero, anche se le stelle consigliano di evitare i passi azzardati. Cautela dal punto di vista fisico.