L'Oroscopo di domani 29 maggio 2020 è pronto a dare voce alle previsioni zodiacali di questo venerdì. Target nelle analisi astrologiche odierne i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco ossia il filotto compreso dall'Ariete fino alla Vergine. In primo piano nel firmamento astrale del momento, l'ingresso della Luna in Vergine, transito di spicco in grado di generare flussi astrali altamente positivi nelle questioni a carattere sentimentale/affettive in generale.

Parlando di segni più e meno fortunati, senz'altro a poter gioire al massimo della giornata di questo venerdì, gli amici della Vergine.

Ottimo il periodo di fine settimana lavorativa anche per i nativi in Ariete e Toro, entrambi considerati nelle predizioni di domani in giornata da cinque stelle. Intanto, previsto un giorno poco positivo per gli amici nativi dei Gemelli: l'oroscopo di venerdì 29 maggio in questo caso sottolinea la pessima posizione di Venere, pianeta presente nel predetto segno di Aria, sotto quadratura da Nettuno in Pesci.

Classifica stelline 29 maggio

La classifica stelline quotidiana generata sulla giornata di venerdì 29 maggio è pronta. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Gemelli.

Oroscopo del 29 maggio: il cielo astrale di venerdì

L'oroscopo di domani, venerdì 29 maggio, svela una situazione astrale in continua evoluzione.

In apertura abbiamo enfatizzato la presenza della Luna in Vergine, nel contempo abbiamo sottolineato la pessima quadratura in atto tra Venere in Gemelli e Nettuno in Pesci. In merito all'aspetto astrologico dei restanti astri, volendo puntare l'indice sui pianeti veloci, ovvero Mercurio, Venere e Marte, questi saranno rispettivamente in Cancro, in Gemelli e in Pesci.

Invece i pianeti semi-lenti, Giove e Saturno, saranno posizionati il primo in Capricorno e l'altro in Acquario. Come ovvio che sia, i pianeti lenti relativi a Urano, Nettuno e Plutone, rimangono stabili rispettivamente in Toro, Pesci e Capricorno. Per ciò che concerne invece i pianeti luminari, ossia Sole e Luna, la stella della Terra resterà ancora per un po' stabile nel comparto dei Gemelli mentre l'Astro d'Argento risulta nel periodo in entrata nel segno della Vergine come annunciato in apertura

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato questo 29 maggio in entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di domani 29 maggio, da Ariete a Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani venerdì 29 maggio vede sotto splendidi auspici il quinto giorno dell'attuale settimana. A tanti di voi Ariete il periodo potrebbe segnare l'inizio di una piccola rinascita: ultimamente (e lo sapete bene) non avete avuto molto dalla vita e quel poco non è stato "goduto" pienamente. Amore: a volte non c’è niente di meglio di un buon dialogo con la persona amata per schiarirsi le idee e rimettere in positivo la giornata. Vedere la propria situazione sentimentale da un altro punto di vista spesso può fare la differenza. Intanto in questo periodo avrete di conforto l’influenza positiva della Luna, amica e consigliera: mettete ordine nella vostra vita di coppia cercando di renderla meravigliosa.

Single, vi attende una giornata allegra e stimolante, ricca di propositi costruttivi, il che vi metterà tanto buonumore nell'anima. La vostra personalità farà colpo se eventualmente foste in cerca dell'anima gemella, mettendovi al centro dell'attenzione tra chi interessa. Lavoro: un buon intuito ed una pianificazione dettagliata vi faranno sentire a vostro agio in qualsiasi ambiente. Salute: la giornata promette una buona forma fisica e buonumore alle stelle, favorendo positivamente i rapporti con le persone. Massima del giorno: chi dà ghiande non può riavere confetti. Voto: 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Giornata destinata a regalare le migliori soddisfazioni in diversi comparti, messa in bella evidenza dalle cinque stelline della fortuna.

L'Astrologia vi sarà d'aiuto nel risolvere piccoli problemi, soprattutto inerenti la sfera interpersonale: viste alcune situazioni, quasi al limite, il consiglio è quello di non coinvolgere le persone al vostro fianco. Amore: la giornata di venerdì inizierà bene, migliorando la comunicazione con il partner, così come la voglia di vivere dei momenti romantici. Piacevoli conferme in ambito della coppia, da tempo sperate, potrebbero finalmente divenire reali. Single, una netta ripresa caratterizzerà i rapporti di molti di voi nativi del segno. Siete pronti per un nuovo amore? Senz'altro avete tutte le opportunità per lanciarvi in un nuovo flirt, o magari (volendo) in piccanti avventure amorose...

Lavoro: l'oroscopo giornaliero sottolinea il buon sostegno restituito da flussi astrali positivi generati dal trigono Luna-Urano. Il satellite della Terra vi permetterà di tirare fuori tutta la vostra buona creatività, per migliorare eventuali scelte o progetti da perseguire. Salute: visto il tempo e le temperature del periodo gradevoli, fare movimento costante manterrà sciolti i muscoli; questo vi permetterà di evitare contratture o dolori articolari. Massima del giorno: chi trova un amico trova un tesoro. Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. Si prevede un venerdì da prendere con tanti "se", qualche "ma" e pochissimi "si", quasi tutti riferiti al comparto affettivo. La posizione instabile del vostro pianeta Venere, nel contesto sotto stretta quadratura da Nettuno in Pesci.

Lasciate per un po' sogni e speranze nel cassetto, optando per cose futili, inutili o illusorie, purché in grado di dare piacere o siano istantaneamente goderecce. Amore: nel corso della giornata il nervosismo potrà aumentare in un attimo e voi, al contrario delle altre volte, mal sopporterete ostacoli, controlli e limitazioni da parte del vostro partner. Offrite pure il vostro appoggio a chi amate, se eventualmente avesse qualsiasi tipo di problema. Per tanti nativi già in coppia è giunto il momento di chiarire qualche stupido malinteso (che sapete) e risolverlo. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che potrebbe essere una giornata un po' opaca. Forse sarà la stanchezza o forse sarà l'eccessiva mole di impegni che da un pezzo a questa parte stanno convergendo su di voi.

Perciò, potreste essere più nervosi del solito con le persone a voi vicino: calma! Lavoro: potrebbero esserci dei disaccordi tra colleghi. Quindi, iniziando già da adesso, cercate di risolvere ogni questione approfittando della vostra buona capacità di mediazione. Salute: se avete il vizio del fumo, sarete soggetti ad improvvisi attacchi di tosse. Insomma, quando vi deciderete finalmente a dire basta? Massima del giorno: chi prima non pensa dopo sospira. Voto: 5.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. le previsioni per questo venerdì 29 maggio sono per voi nativi non proprio male. Sia la vita famigliare che i rapporti interpersonali si prevedono discreti, anche se immersi nella solita routine.

Se vi sentite un po' giù concedetevi pure una meritata pausa: non diciamo di restare immobili e nullafacenti, bensì, invitiamo a rallentare i vostri abituali ritmi in maniera tangibile. Amore: l'oroscopo sulla giornata di domani indica che ci saranno ancora lievi flussi positivi generati dalla Luna in Vergine. Parlando di coppia, se avete in corso una relazione valida ma con qualche piccola discrepanza da correggere, potrete fare qualcosa per riportare la luce nel rapporto. Ritrovare o rinnovare gli slanci affettivi di un tempo renderà senz'altro piacevole la vita insieme alla persona che amate. Single, il cielo sopra di voi vi aiuterà a mettere in moto l'immaginazione. In alcuni casi, ricreare quelle atmosfere che più vi hanno affascinato non sarà difficile, specialmente se avete già qualcuno/a in mente.

Lavoro: sarà un venerdì tranquillo, scandito da un cielo limpido ed un'agenda fitta di impegni. Non fatevi sorprendere in contropiede, cercate di mantenervi elastici e flessibili quanto basta per adattarvi a qualsiasi nuova realtà. Salute: frequentare ambienti in sintonia con le vostre passioni può caricarvi di nuove energie positive. Da stimolare creatività e serenità. Massima del giorno: chi disprezza vuol comprare e chi loda vuol lasciare. Voto: 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Sotto la più normale delle amministrazioni scorrerà il vostro venerdì di fine settimana. Certamente, non arriveranno soluzioni sul cosiddetto "piatto d'argento", ma con furbizia e spirito d'iniziativa riuscirete anche a sbrogliare alcune matasse anche se dovessero essere abbastanza complicate.

Amore: l'oroscopo, strano ma vero, indica che sul partner oggi e domani non avrete quasi nulla da ridire o da obbiettare: merito vostro o cambio di atteggiamento di chi avete nel cuore? Non sappiamo dirlo, però diciamo che il vostro spirito quotidiano sarà simpatico e anche un tantino trasgressivo, quanto basta per non annoiarsi: felice il periodo! Single, in campo affettivo il vostro sesto senso vi dirà che qualcosa di speciale potrebbe accadere. Una ventata di novità o una forma di tenerezza saranno sicuramente in arrivo. Anche se non da subito, presto o tardi qualcuno/a o qualcosa renderà positiva questa giornata. Lavoro: un contrattempo si risolverà nel migliore dei modi, magari più di quanto avreste osato sperare. Dovete però, soprattutto in futuro, fare più attenzione a non prendere troppo di petto certe situazioni. Le stelle vi vogliono più diplomatici e con le idee più chiare, specialmente in merito ad alcune scelte da fare prossimamente. Salute: se doveste avvertire segnali di affaticamento da fisico e/o mente, un po’ di riposo farà senz'altro bene. Massima del giorno: chi ha denti non ha pane e chi ha pane non ha denti. Voto: 7+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani 29 maggio prevede enormi chance messe in conto per questo venerdì. Perfetta nel suo agire, la Luna nel segno non si risparmierà di certo nel portare aiuto e consiglio in amore, in ambito famigliare o nelle amicizie. Durante lo svolgimento delle incombenze quotidiane, soprattutto in quelle più dure difficili da scardinare, avrete una fedele alleata su cui fare affidamento. Amore: i favori della "musa dei poeti" regalerà lucidità e tanta fermezza d'animo; questo vi farà capire che siete veramente innamorati della persona che avete accanto. In coppia sarete favoriti anche da Mercurio e Urano, rispettivamente in sestile e in trigono alla vostra bella Luna, il che vi darà quell'energia necessaria per superare qualunque ostacolo. Single, sarete molto attraenti ed avrete una marcia in più capace di farvi notare da chi avete in mente in questo periodo. Se single da poco e di nuovo alla ricerca dell'amore, dovete affrettarvi nel cogliere le occasioni che certamente si presenteranno a voi molto presto. Lavoro: sarete vincenti su tutti i fronti: grazie alla presenza di una Luna vi sentirete al top della forma. Sfruttate il periodo ottimo per mettere in campo progetti oppure per fare richieste. Salute: visto che il vostro è un simbolo astrale di Terra, per equilibrare corpo e spirito ricorrete all'aromaterapia: un vero toccasana per la mente. Benessere e serenità vanno cercati, non aspettati. Massima del giorno: Chi dice quel che vuole sente quel che non vorrebbe. Voto: 10.

