L'Oroscopo del 17 giugno anticipa che tipo di giornata sarà. Ecco le previsioni zodiacali di mercoledì sull'amore, il lavoro e la salute dei primi sei segni astrali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra le tante novità astrologiche in arrivo questo mercoledì, quelle maggiormente positive sono due: l'ingresso della Luna in Toro avvenuto nella giornata di martedì e lo spettacolare trigono tra Venere e Saturno.

Diciamo subito che a gioire, come in parte fatto trapelare già nel titolo, saranno la Vergine e il Toro, in questo contesto entrambi valutati in giornata "top", quindi in un periodo a cinque stelle.

A spuntarla positivamente tra i sei segni in analisi, senz'altro saranno anche i Gemelli, il Cancro e il Leone, tutti classificati a quattro stelle. Le predizioni per gli amici appartenenti all'Ariete non sono proprio come nelle attese: il prestante segno di Fuoco non beneficerà del supporto astrale, anzi potrebbe essere il contrario per via di convergenze planetarie negative. Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di domani 17 giugno, segno per segno.

Classifica stelline 17 giugno

L'astrologia applicata alla giornata di mercoledì ha già deciso il grado di positività/negatività da attribuire ai sei segni sotto analisi. Come al solito, a dare una prima idea di come evolverà la parte centrale di questa settimana sarà la classifica stelline della giornata del 17 giugno 2020.

Si prospetta un mercoledì molto positivo per i nati nei promettenti segni di Toro e Vergine, super-valutati al "top" e inseriti di diritto al primo posto in classifica. Non all'altezza dei due simboli astrali appena citati saranno di sicuro coloro appartenenti all'Ariete, alle prese con una scarsa positività con le tre stelle relative ai periodi "sottotono".

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro, Leone;

★★★: Ariete;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 17 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. Partirà sottotono questo vostro mercoledì di metà settimana, la causa? Al solito: confluenze astrali di natura negativa impediranno il corretto svolgimento delle attività quotidiane previste.

Dunque, massima attenzione: in generale, soprattutto state alla larga da problemi o guai di qualsiasi natura. A forte rischio eventuali situazioni già precedentemente in stallo: le stelle vi hanno avvertito, quindi valutate i pro e i contro.

Amore : l'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete indica difficoltà sia in ambito familiare che con qualcuno appartenente alla ristretta cerchia delle amicizie. Diciamo che ultimamente non siete stati molto presenti (con la testa soprattutto) e ora alcuni nodi verranno al pettine. Mettete in conto poi il fatto che state attraversando un periodo di stanchezza fisica e mentale, e questo porta ad essere meno sensibili alle esigenze di chi vi vuole bene. Single, con la Luna indifferente al vostro segno, vi verrà voglia di evadere dalla solita routine. Volare via, raggiungere un luogo tranquillo in totale solitudine, lontani chilometri dalle solite facce e dai problemi di sempre. Magari si può fare, organizzatevi.

: l'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete indica difficoltà sia in ambito familiare che con qualcuno appartenente alla ristretta cerchia delle amicizie. Diciamo che ultimamente non siete stati molto presenti (con la testa soprattutto) e ora alcuni nodi verranno al pettine. Mettete in conto poi il fatto che state attraversando un periodo di stanchezza fisica e mentale, e questo porta ad essere meno sensibili alle esigenze di chi vi vuole bene. Single, con la Luna indifferente al vostro segno, vi verrà voglia di evadere dalla solita routine. Volare via, raggiungere un luogo tranquillo in totale solitudine, lontani chilometri dalle solite facce e dai problemi di sempre. Magari si può fare, organizzatevi. Lavoro : dovrete affrontare qualche imprevisto o un piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso.

: dovrete affrontare qualche imprevisto o un piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso. Salute : possibile qualche lieve malessere, provocato dal fatto che in questo momento vi sentite sotto pressione. Vi basterà rilassarvi un po' per ricaricarvi e ripartire alla grande.

: possibile qualche lieve malessere, provocato dal fatto che in questo momento vi sentite sotto pressione. Vi basterà rilassarvi un po' per ricaricarvi e ripartire alla grande. Frase del giorno : "Una donna e un bicchiere di vino soddisfano ogni bisogno. Chi non beve e non bacia è peggio che morto" - (Johann Wolfgang von Goethe).

: "Una donna e un bicchiere di vino soddisfano ogni bisogno. Chi non beve e non bacia è peggio che morto" - (Johann Wolfgang von Goethe). Voto: 7-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★.

Partirà con un certo sprint questo vostro mercoledì per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata. Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi. A molti nativi la giornata recherà grandi soddisfazioni, ma solo se smetteranno di essere insicuri e senza fiducia in loro stessi.

Amore : giornata super, con la Luna pronta ad amoreggiare con un esercito di pianeti. Sentimento e fantasia si intrecceranno e in coppia i sogni si realizzeranno. Single, questa Luna positiva non potrà essere che esservi gradita, perché potrebbe portare dei vantaggi tra le amicizie. Datevi da fare se volete crescere sentimentalmente. Leggete, informatevi, praticate esercizi, confrontatevi con persone davvero sagge e innamoratevi anche solamente della vita.

: giornata super, con la Luna pronta ad amoreggiare con un esercito di pianeti. Sentimento e fantasia si intrecceranno e in coppia i sogni si realizzeranno. Single, questa Luna positiva non potrà essere che esservi gradita, perché potrebbe portare dei vantaggi tra le amicizie. Datevi da fare se volete crescere sentimentalmente. Leggete, informatevi, praticate esercizi, confrontatevi con persone davvero sagge e innamoratevi anche solamente della vita. Lavoro : l'oroscopo giornaliero prevede che alcune questioni economiche o patrimoniali saranno al centro di questa giornata. Una buona notizia potrebbe arrivare a breve. Silenziosamente, quatta quatta, vi consentirà di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.

: l'oroscopo giornaliero prevede che alcune questioni economiche o patrimoniali saranno al centro di questa giornata. Una buona notizia potrebbe arrivare a breve. Silenziosamente, quatta quatta, vi consentirà di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Salute : l'energia non mancherà, dunque largo spazio allo sport e in generale al movimento.

: l'energia non mancherà, dunque largo spazio allo sport e in generale al movimento. Frase del giorno : "Una parola è morta quando vien detta, dicono alcuni. Io dico che comincia a vivere soltanto allora" - (Emily Dickinson).

: "Una parola è morta quando vien detta, dicono alcuni. Io dico che comincia a vivere soltanto allora" - (Emily Dickinson). Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★.

Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni momenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dovrete porre un po' di attenzione in più. In pratica, attimi di euforia saranno affiancati da altrettanti momenti decisamente poco invidiabili. Seguendo un approccio costante e in linea con il vostro carattere troverete facilmente segnali positivi e/o risposte favorevoli alle vostre domande.

Amore : nulla da segnalare, ma se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner un fiore o un regalino sarebbe l'ideale. Il partner sarà senz'altro più che soddisfatto del vostro gesto e ricambierà... Single, nasceranno in voi forti sentimenti d'amore, il che vi consentirà di provare profondo affetto o di entrare in intimità con chi sperate.

: nulla da segnalare, ma se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner un fiore o un regalino sarebbe l'ideale. Il partner sarà senz'altro più che soddisfatto del vostro gesto e ricambierà... Single, nasceranno in voi forti sentimenti d'amore, il che vi consentirà di provare profondo affetto o di entrare in intimità con chi sperate. Lavoro : la vostra grinta vi accompagnerà nella giornata di mercoledì, rendendovi particolarmente prestanti nelle vostre attività.

: la vostra grinta vi accompagnerà nella giornata di mercoledì, rendendovi particolarmente prestanti nelle vostre attività. Salute : sostenete la salute e la bellezza preparando l'organismo alla giornata. Ogni tanto dare una controllata al peso forma vi stimolerà a raggiungerlo oppure a mantenerlo.

: sostenete la salute e la bellezza preparando l'organismo alla giornata. Ogni tanto dare una controllata al peso forma vi stimolerà a raggiungerlo oppure a mantenerlo. Frase del giorno : "Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere" - (Ernesto Che Guevara).

: "Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere" - (Ernesto Che Guevara). Voto: 8.

L'oroscopo di mercoledì 17 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★.

In arrivo un mercoledì 17 giugno con una positività nella media. In linea di massima, le stelle consentiranno di ampliare la vostra visione su eventuali divergenze oppure di portare chiarezza e nuove soluzioni nelle situazioni attualmente un po’ in crisi. Se ci dovesse essere qualcosa da chiarire fatelo già da ora, visto che poi avrete meno tempo a disposizione o non potreste sentirvi abbastanza tranquilli.

Amore : l'oroscopo sulla giornata di mercoledì vi invita a chiedere qualsiasi cosa alla persona amata. Quest'ultima si mostrerà veramente disponibile, attenta e molto comprensiva. Single, godetevi in pace i momenti di libertà, pochi o molti che siano. Moderate un po' di più l'impulsività, perché a volte avrete la tendenza a strafare.

: l'oroscopo sulla giornata di mercoledì vi invita a chiedere qualsiasi cosa alla persona amata. Quest'ultima si mostrerà veramente disponibile, attenta e molto comprensiva. Single, godetevi in pace i momenti di libertà, pochi o molti che siano. Moderate un po' di più l'impulsività, perché a volte avrete la tendenza a strafare. Lavoro: il dialogo sarà l'arma vincente per instaurare un buon rapporto nell'ambiente professionale. Non dovete quindi mettere in secondo piano questo aspetto, ma datevi da fare per rendere tranquillo il posto di lavoro.

il dialogo sarà l'arma vincente per instaurare un buon rapporto nell'ambiente professionale. Non dovete quindi mettere in secondo piano questo aspetto, ma datevi da fare per rendere tranquillo il posto di lavoro. Salute : se nei giorni passati avete esagerato con il cibo, meglio correre ai ripari e cominciare subito la dieta.

: se nei giorni passati avete esagerato con il cibo, meglio correre ai ripari e cominciare subito la dieta. Frase del giorno : "Quando pensi che a nessuno importa se sei vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della macchina" - (John Belushi).

: "Quando pensi che a nessuno importa se sei vivo, prova a non pagare per due mesi la rata della macchina" - (John Belushi). Voto: 8+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★.

Giornata valutata discreta, senza faville o stress marcati. In linea generale, certamente sarete più ansiosi del solito: forse avete paura di prendere una posizione "scomoda" e non proprio vista di buon occhio da qualcuno della vostra cerchia. Poco male, avete ancora tempo sufficiente per trovare scappatoie: perché non usarlo?

Amore : l'oroscopo di mercoledì invita chi è in coppia a mostrarsi comprensivo con il partner. Cercherete di chiarire una questione in sospeso, forse a carattere finanziario. Sappiate che i problemi si trasformano, se affrontati nel modo giusto e con la complicità di chi amate. Single, una persona che credevate di aver perduto si ripresenterà e potrebbe essere una grande sorpresa! Accettate la proposta di un viaggio: ciò che vi attende è molto difficile da esprimere con le parole.

: l'oroscopo di mercoledì invita chi è in coppia a mostrarsi comprensivo con il partner. Cercherete di chiarire una questione in sospeso, forse a carattere finanziario. Sappiate che i problemi si trasformano, se affrontati nel modo giusto e con la complicità di chi amate. Single, una persona che credevate di aver perduto si ripresenterà e potrebbe essere una grande sorpresa! Accettate la proposta di un viaggio: ciò che vi attende è molto difficile da esprimere con le parole. Lavoro : molte idee vi daranno la spinta giusta per portare avanti progetti apparentemente complessi. Sfruttate la creatività e la fantasia del momento.

: molte idee vi daranno la spinta giusta per portare avanti progetti apparentemente complessi. Sfruttate la creatività e la fantasia del momento. Salute : sarete complessivamente in salute, dunque cercate di mantenere la forma con un po' di attività fisica in più e ingerendo qualche caloria in meno.

: sarete complessivamente in salute, dunque cercate di mantenere la forma con un po' di attività fisica in più e ingerendo qualche caloria in meno. Frase del giorno : "L’impressione di piacere può rimanere tale fino a quando non si è certi di piacere soprattutto a se stessi" - (Giacomo Leopardi).

: "L’impressione di piacere può rimanere tale fino a quando non si è certi di piacere soprattutto a se stessi" - (Giacomo Leopardi). Voto: 8+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★.

In arrivo un giorno ottimo, sia per "fare" che per "disfare". Diciamo pure che la giornata in questa parte centrale della settimana sarà piacevole soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Il periodo infatti rappresenterà per molti la realizzazione di un sogno: il raggiungimento di un'aspirazione a lungo inseguita e infine raggiunta.

Amore : l'oroscopo del giorno per questo mercoledì 17 giugno indica che meglio di così non potrebbe andare. Con la Luna schierata dalla vostra parte, in coppia vi sentirete come un re o una regina, ben disposti a condividere equamente il trono dei sentimenti. Sarete sereni, affiatati, fiduciosi l'uno nell'altra e nel mondo intero. Single, la situazione finalmente si risolleverà e voi tornerete a sorridere! La Luna sarà la vostra paladina preferita e potrete contare sul suo appoggio.

: l'oroscopo del giorno per questo mercoledì 17 giugno indica che meglio di così non potrebbe andare. Con la Luna schierata dalla vostra parte, in coppia vi sentirete come un re o una regina, ben disposti a condividere equamente il trono dei sentimenti. Sarete sereni, affiatati, fiduciosi l'uno nell'altra e nel mondo intero. Single, la situazione finalmente si risolleverà e voi tornerete a sorridere! La Luna sarà la vostra paladina preferita e potrete contare sul suo appoggio. Lavoro : Marte vi consentirà di concludere in tempi brevi e con successo una questione che vi ha dato parecchio filo da torcere.

: Marte vi consentirà di concludere in tempi brevi e con successo una questione che vi ha dato parecchio filo da torcere. Salute : nulla da recriminare sul benessere, state benone.

: nulla da recriminare sul benessere, state benone. Frase del giorno : "Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza e leggo un libro" - (Groucho Marx).

: "Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza e leggo un libro" - (Groucho Marx). Voto: 9+.

