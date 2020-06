L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2020 mette sotto analisi i prossimi sette giorni, svelando le previsioni con le pagelle dei primi sei segni dello zodiaco.

L'Astrologia applicata sui prossimi sette giorni è pronta a svelare l'arcano. Iniziamo pure a dare qualche anticipo sulla nuova classifica settimanale e mettere in chiaro i migliori nella sestina analizzata nel contesto. In ottima evidenza nella scaletta settimanale, il Cancro (voto 10), con i Gemelli (voto 9) a seguire. Altresì, ad essere supportato da astri abbastanza positivi nel frangente è il Toro (voto 8).

Invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 15 a domenica 21 giugno prevedono poche speranze per l'Ariete (voto 6), il Leone (voto 6) e la Vergine (voto 6), tutti considerati in periodo di routine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da prassi ormai consolidata, prima di iniziare a decantare l'oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 giugno, ci preme mettere in evidenza in prossimi passaggi della Luna nei segni interessati. sette giorni in arrivo vedranno l'Astro d'Argento cambiare tre volte settore. Il primo transito avverrà martedì con l'ingresso della Luna in Toro, presente nel segno di Terra alle ore 11:35. Il secondo passaggio sarà quello interessante la Luna in Gemelli, giovedì 18 giugno alle ore 23:00.

Il viaggio infrasettimanale da parte del satellite terrestre si concluderà con il passaggio della Luna in Cancro previsto per domenica 21 giugno. Il dovere di cronaca astrale ci impone di segnalare anche un transito molto importante a livello planetario.

In questo caso si parla dell'arrivo del Sole in Cancro, sabato 20 giugno. Questo transito di fatto darà il via al solstizio d'estate.

Astrologia della settimana: previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa terza settimana per voi dell'Ariete vedrà momenti abbastanza impegnativi susseguirsi ad altrettanti passabili o decisamente ottimi.

Insomma, avrete a che fare con i soliti alti e bassi verso i quali in tanti siete già abituati a convivere. Diciamo che le previsioni della settimana consigliano di sfruttare al massimo la giornata di lunedì 15 e quella di sabato 20 del mese, entrambe sottoscritte dalle cinque stelle della buona sorte.

In generale aspettatevi notizie sia buone che cattive, questa settimana: quello che conta è che sappiate reagire alle une e alle altre in modo adeguato. In molti graviterete intorno alle persone che condividono i vostri stessi interessi. Tuttavia sarà impossibile pensarla allo stesso modo su qualsiasi questione.

Ecco il resoconto di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 15 e sabato 20;

★★★★ martedì 16, venerdì 19 e domenica 21;

★★★ mercoledì 17 giugno;

★★ giovedì 18 giugno.

♉ Toro: voto 8. Le giornate sotto controllo in questo frangente saranno in gran parte positive, si o no? Diciamo tranquillamente di sì, in primis quelle interessanti la parte iniziale e centrale del frangente. Invece c'è poco da sperare per le giornate di sabato e domenica, assolutamente da tenere sotto controllo.

Questa settimana riuscirete a ottenere gli stessi risultati con metà della fatica. Non fateci l’abitudine, però: le cose non saranno sempre così semplici. Intanto cercate di fare in modo che le cose non vadano troppo di fretta. Una maggiore lentezza limiterà il rischio di prendere decisioni sbagliate.

Scopriamo le stelle applicate ai sette giorni dal migliore al peggiore:

Top del giorno martedì 16 giugno - Luna nel segno;

martedì 16 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★★ venerdì 19 giugno;

★★★ sabato 20 giugno;

★★ domenica 21 giugno.

♊ Gemelli: voto 9. Senza quasi alcun riscontro negativo gran parte del periodo, valutato nelle previsioni della settimana con uno splendido "nove" in pagella. In generale, quindi, si prevedono per voi Gemelli sicuramente ottimi riscontri nei comparti della vita legati all'amore, merito di una super- fortunata Luna nel segno in arrivo giovedì 18 giugno.

Si preannuncia un periodo intrigante per i single. Se avete invece una relazione di vecchia data, cercherete di ravvivare il rapporto, trovando nuove e stimolanti situazioni di intesa con il partner. L'argomento amore, infatti, sarà tra i vostri preferiti per tutto l’arco della settimana. Questa fase è dolce, e voi, se siete innamorati, vi sentite inclini a tenerezze speciali

A seguire, le stelle attribuite ai vostri prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 18 giugno - Luna in Gemelli;

giovedì 18 giugno - Luna in Gemelli; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15 e mercoledì 17;

★★★ martedì 16 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale: predizioni per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana è pronto a scommettere sulla buona fortuna assegnata dagli astri al vostro segno.

Pertanto il periodo è certamente da valutare come "super" per moltissimi di voi del Cancro. Vista la presenza nel settore della Luna, domenica 21 giugno e anche di uno splendido Sole in arrivo sabato, vi conforti il fatto che probabilmente l'amore, la famiglia e le amicizie (quelle buone) andranno più che bene. Alcuni nativi, poi, potranno trovarsi al centro di corteggiamenti incrociati; sarete imbattibili nel curare le tecniche seduttive. Periodo soddisfacente anche sul lato professionale: siete ricchi di energia e spirito d’iniziativa, perciò potrete fare scelte importanti e magari trovare la strada migliore da seguire. Umore brillante, idee geniali martedì e giovedì.

Vediamo di chiarire quanti e quali sono i giorni fortunati e quelli meno:

Top del giorno domenica 21 giugno - Luna nel segno;

domenica 21 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 16, giovedì 18 e sabato 20 - Sole in Cancro;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19.

♌ Leone: voto 6.

Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la scarsa sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate positive, venerdì 19 e domenica 21 giugno. Le restanti saranno da navigare a vista. Soprattutto lunedì e martedì, quindi ad inizio settimana, dovete stare molto attenti a non commettere errori o fare passi di cui poi potreste pentirvi di aver fatto. Sfera sentimentale un po' pazza in questa settimana, con umori altalenanti e con desideri contraddittori che vi attraverseranno il cuore, suscitando in qualche caso anche dubbi e incertezze. Nel lavoro, o meglio negli investimenti, non siate pressappochisti: un errore di valutazione potrebbe esservi fatale! Agite con prudenza se lavorate in squadra con altri.

Pronti a scoprire le stelline giornaliere? Bene, ecco il responso quotidiano:

★★★★★ venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18 e sabato 20;

★★★ lunedì 15 giugno;

★★ martedì 16 giugno.

♍ Vergine: voto 6. Si prevede per voi una settimana abbastanza "gestibile", con la parte centrale da tenere sotto acuta osservazione. In pratica, ci state chiedendo anche quali saranno quelle buone, giusto? Bene, togliamo subito l'angoscia dell'attesa. L'oroscopo della settimana dal 15 a 21 giugno in questo frangente annuncia un venerdì e un sabato decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, sabato avrà i colori sfocati del periodo "ko" mentre il penultimo dei sette giorni si profila abbastanza complicato, valutato come "sottotono".

Siete in coppia? La calda sicurezza di un rapporto affettivo stabile ed abbastanza equilibrato vi accompagnerà per tutta la settimana. Siete soli? Un incontro non vi farà dormire la notte.

Vediamo cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 15 e mercoledì 17;

★★★★ martedì 16, giovedì 18 e domenica 21;

★★★ venerdì 19 giugno;

★★ sabato 20 giugno.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.