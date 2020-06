L'Oroscopo di domani, mercoledì 17 giugno, è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere il terzo giorno in calendario. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, valutati nei comparti attinenti all'amore, il lavoro e la salute. Come sempre, prima di iniziare a decantare uno ad uno i singoli segni, d'obbligo svelare in anteprima i segni "top" e "flop" di mercoledì. Quest'oggi l'Astrologia mette in risalto le ottime performance in campo sentimentale, ma anche in parte nel lavoro per coloro nativi dell'Acquario, segno considerato al "top del giorno".

Il periodo si annuncia molto fortunato anche per gli amici del Capricorno, in questo frangente meritatamente sottoscritto con cinque ottime stelline indicative dei periodi di buona fortuna. Per quanto concerne i simboli astrali ritenuti a priori in difficoltà, sempre parlando in merito ai sei sotto analisi, l'oroscopo di mercoledì 17 giugno mette sul "chi va là" coloro nativi sotto ai preziosi segni di Scorpione, Bilancia e Pesci: curiosi di scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di mercoledì in relazione ai segni in analisi.

Classifica stelline 17 giugno

L'Astrologia è pronta a svelare come sono stati valutati i segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina.

Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica stelline quotidiana, quest'oggi interessante la giornata di domani, mercoledì 17 giugno. Pronti a soddisfare la curiosità nonché la voglia di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri alla giornata in arrivo? Certamente in odore di piena positività risultano solo due simboli astrali, tra l'altro già anticipati in apertura e, ovviamente, presenti nei primi posti della scaletta con le stelline.

Gli ultimi posti in classifica invece vedono in penultima posizione lo Scorpione mentre all'ultimo posto Bilancia e Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Sagittario;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia, Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 17 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo di domani, 17 giugno, indica che questo mercoledì non partirà troppo bene per voi, nativi in Bilancia. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al "ko". Sapendo quindi che gli astri saranno sfavorevoli dovete stare calmi, fermi e impassibili evitando di attirare su di voi le eventuali negatività portate soprattutto dagli altri.

Amore: il vostro cuore sarà pieno di emozioni miste a risentimento: vi sarà difficile dialogare, perciò cercate di aprirvi il più possibile allo scopo di non far allontanare il partner da voi. Un buona mossa sarebbe di provare a restare calmi: dai, fate uno sforzo! Single, non dovete perdere la fiducia se eventualmente alcune situazioni ultimamente non hanno preso la direzione auspicata.

Forse qualcuno si ritroverà a rimettere in discussione abitudini, scelte o addirittura sentimenti...

Lavoro : cercate di non sottrarre tempo prezioso alla vostra attività per questioni di poco conto che possono essere tranquillamente rimandate. Accogliete di buon grado i consigli di un esperto del settore, si riveleranno molto utili.

: cercate di non sottrarre tempo prezioso alla vostra attività per questioni di poco conto che possono essere tranquillamente rimandate. Accogliete di buon grado i consigli di un esperto del settore, si riveleranno molto utili. Salute : per prevenire eventualmente bruciore o mal di stomaco, al mattino evitate il caffè a digiuno. Fate sempre una buona colazione, possibilmente che comprenda anche frutta di stagione.

: per prevenire eventualmente bruciore o mal di stomaco, al mattino evitate il caffè a digiuno. Fate sempre una buona colazione, possibilmente che comprenda anche frutta di stagione. Frase del giorno : "C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla." (Aristotele).

: "C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla e non essere nulla." (Aristotele). Voto: 5+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★.

Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana e giunto al giro di boa, senz'altro potrebbe essere abbastanza pensieroso: ricordate, la strada migliore per raggiungere i propri target è sempre quella più lineare, dove regnano trasparenza e onestà.

Amore : in alcune situazioni potreste aver voglia di scappare. Ultimamente non sopportare affatto la persona che vi sta vicino: capita spesso questo sentimento? Se è davvero così, calmatevi, non è davvero colpa vostra ma tutto dipende dalle varie situazioni della vita. Forse sarete messi alla prova nei prossimi giorni. Comunque state sereni, fidatevi solo del vostro cuore. Single, l'oroscopo di mercoledì indica che vi sentirete spossati e un po' depressi. A molti di voi Scorpione la giornata, ora dopo ora, sembrerà non avere mai fine: calma e state concentrati. Una distrazione potrebbe costare caro, sappiatelo! Sicuramente nei prossimi giorni tutto andrà molto meglio e per molti sarà solo un ricordo passeggero.

: in alcune situazioni potreste aver voglia di scappare. Ultimamente non sopportare affatto la persona che vi sta vicino: capita spesso questo sentimento? Se è davvero così, calmatevi, non è davvero colpa vostra ma tutto dipende dalle varie situazioni della vita. Forse sarete messi alla prova nei prossimi giorni. Comunque state sereni, fidatevi solo del vostro cuore. Single, l'oroscopo di mercoledì indica che vi sentirete spossati e un po' depressi. A molti di voi Scorpione la giornata, ora dopo ora, sembrerà non avere mai fine: calma e state concentrati. Una distrazione potrebbe costare caro, sappiatelo! Sicuramente nei prossimi giorni tutto andrà molto meglio e per molti sarà solo un ricordo passeggero. Lavoro : non perdete di vista i vostri veri obiettivi, magari dedicandovi ad attività collaterali. Concentratevi esclusivamente sul raggiungimento dei risultati richiesti.

: non perdete di vista i vostri veri obiettivi, magari dedicandovi ad attività collaterali. Concentratevi esclusivamente sul raggiungimento dei risultati richiesti. Salute : dopo il lavoro, non cedete alla tentazione del divano. Infilate le scarpe da ginnastica e respirate a pieni polmoni all'aria aperta oppure fate qualche lavoretto rilassante.

: dopo il lavoro, non cedete alla tentazione del divano. Infilate le scarpe da ginnastica e respirate a pieni polmoni all'aria aperta oppure fate qualche lavoretto rilassante. Frase del giorno : "Alle volte l’amore può essere magia. Ma alle volte la magia, può essere solo un’illusione." (Iavan).

: "Alle volte l’amore può essere magia. Ma alle volte la magia, può essere solo un’illusione." (Iavan). Voto: 7-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★.

L'oroscopo di domani 17 giugno al Sagittario indica una buona giornata, anche se in certi momenti potrebbe essere paragonata quasi ad una "sottotono". Comunque, il periodo si preannuncia abbastanza semplice da governare anche se il lavoro o lo studio potrebbero sembrare impegnativi ed a tratti anche abbastanza stressanti. Risultati appaganti.

Amore : l'astrologia vi anticipa che non mancheranno occasioni per rafforzare le attuali intese favorendo dialoghi interessanti e costruttivi. In molti casi avrete un'insospettabile voglia di fare qualcosa di nuovo e divertente per tutti, ovviamente da condividere nel corso della giornata e nel finale di serata, soprattutto con persone che più vi stanno a cuore. Single, sappiate far tesoro delle esperienze passate e, se avete un sogno d'amore nel cassetto, datevi da fare ma fatelo da subito, ok? Anche perché potrebbero esserci occasioni davvero ottime, probabilmente irripetibili.

: l'astrologia vi anticipa che non mancheranno occasioni per rafforzare le attuali intese favorendo dialoghi interessanti e costruttivi. In molti casi avrete un'insospettabile voglia di fare qualcosa di nuovo e divertente per tutti, ovviamente da condividere nel corso della giornata e nel finale di serata, soprattutto con persone che più vi stanno a cuore. Single, sappiate far tesoro delle esperienze passate e, se avete un sogno d'amore nel cassetto, datevi da fare ma fatelo da subito, ok? Anche perché potrebbero esserci occasioni davvero ottime, probabilmente irripetibili. Lavoro : la concentrazione questo mercoledì lascerà un po' a desiderare. Dovete ancora faticare per mettere a punto i dettagli di un certo progetto. Sappiate che tutto ciò che vi verrà di buono sul lavoro ve lo sarete guadagnato mettendo in gioco abilità e prudenza.

: la concentrazione questo mercoledì lascerà un po' a desiderare. Dovete ancora faticare per mettere a punto i dettagli di un certo progetto. Sappiate che tutto ciò che vi verrà di buono sul lavoro ve lo sarete guadagnato mettendo in gioco abilità e prudenza. Salute : la bella stagione, ovvio il riferimento all'estate, porta sempre benessere ed allegria nel cuore. Purtroppo è anche la stagione delle zanzare, dell'afa e delle scottature. Pensate già da ora alla prevenzione.

: la bella stagione, ovvio il riferimento all'estate, porta sempre benessere ed allegria nel cuore. Purtroppo è anche la stagione delle zanzare, dell'afa e delle scottature. Pensate già da ora alla prevenzione. Frase del giorno : "Non abbiamo tanto bisogno dell’aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto." (Epicuro).

: "Non abbiamo tanto bisogno dell’aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto." (Epicuro). Voto: 8.

Oroscopo del giorno 17 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 7 giugno, preannuncia un periodo pressoché perfetto in ogni settore. Di certo, la fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese. Avrete la forza per mettere in pratica alcuni vostri buoni propositi, a patto però di avere bene in vista la destinazione senza sbagliare strada.

Amore : ottimi i rapporti con le persone che amate; questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia. Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto. In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, di conferme in molti campi: molto dolce l’amore di coppia. Single, potrebbe essere un buon giorno per concedersi uno svago extra, magari in grado di rimettervi in pace con il mondo. Diciamo che, dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni si intravede la luce alla fine di quel maledetto tunnel (che ben conoscete...).

: ottimi i rapporti con le persone che amate; questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia. Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto. In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, di conferme in molti campi: molto dolce l’amore di coppia. Single, potrebbe essere un buon giorno per concedersi uno svago extra, magari in grado di rimettervi in pace con il mondo. Diciamo che, dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni si intravede la luce alla fine di quel maledetto tunnel (che ben conoscete...). Lavoro : fidatevi del vostro intuito invece di dar credito ad un collega che, anziché fare i vostri interessi, tira acqua al suo mulino (come ovvio che sia). Le vostre intenzioni presenti e future tenetele per voi.

: fidatevi del vostro intuito invece di dar credito ad un collega che, anziché fare i vostri interessi, tira acqua al suo mulino (come ovvio che sia). Le vostre intenzioni presenti e future tenetele per voi. Salute : lieve crisi prevista nel corso della prima e seconda mattinata. Istinti burrascosi potrebbero mettervi in subbuglio. Doppia camomilla o tisana rilassante per arrivare a sera calmi e sereni.

: lieve crisi prevista nel corso della prima e seconda mattinata. Istinti burrascosi potrebbero mettervi in subbuglio. Doppia camomilla o tisana rilassante per arrivare a sera calmi e sereni. Frase del giorno : "Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto." (Alberto Jess).

: "Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto." (Alberto Jess). Voto: 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'.

Un mercoledì davvero efficiente in ogni settore, preventivato nelle analisi di oggi meritevole della prima posizione in classifica. Il vostro cielo astrale offrirà una doppia protezione contro la sfortuna: da un lato l'impeccabile positività di Venere, nel contesto in trigono al vostro Saturno e dall'altra un portentoso Mercurio in Cancro, per voi speculare positivo per oltre l'80%.

Amore : un pizzico di fortuna unito a tanta energia da spendere nei momenti più concitati. Sarà un mercoledì di eros intenso e prolungato, come del resto ben si addice al periodo. Atmosfere magiche smuoveranno il sangue, anche ai meno giovani e più compassati tra voi. Single, sarà o no il momento di mostrare le vostre migliori qualità alla persona di vostro interesse? Certo che si, quindi fatelo: nuovi orizzonti si apriranno a breve in campo sentimentale, questo soprattutto grazie alla vostra cerchia di amici.

: un pizzico di fortuna unito a tanta energia da spendere nei momenti più concitati. Sarà un mercoledì di eros intenso e prolungato, come del resto ben si addice al periodo. Atmosfere magiche smuoveranno il sangue, anche ai meno giovani e più compassati tra voi. Single, sarà o no il momento di mostrare le vostre migliori qualità alla persona di vostro interesse? Certo che si, quindi fatelo: nuovi orizzonti si apriranno a breve in campo sentimentale, questo soprattutto grazie alla vostra cerchia di amici. Lavoro : l'oroscopo di domani indica che tutto filerà liscio come l'olio. In caso di problemi, a migliorare la situazione arriverà il sostegno insperato da chi mai aveste sperato, il che vi darà quella sicurezza di cui avete bisogno.

: l'oroscopo di domani indica che tutto filerà liscio come l'olio. In caso di problemi, a migliorare la situazione arriverà il sostegno insperato da chi mai aveste sperato, il che vi darà quella sicurezza di cui avete bisogno. Salute : una sana attività fisica sarà benefica per la forma e per l’umore. Se poi vi sono problemi di altra natura, tipo carie o alito cattivo, un controllo dal dentista sarebbe proprio necessario.

: una sana attività fisica sarà benefica per la forma e per l’umore. Se poi vi sono problemi di altra natura, tipo carie o alito cattivo, un controllo dal dentista sarebbe proprio necessario. Frase del giorno : "Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare." (Albert Camus).

: "Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare." (Albert Camus). Voto: 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★.

L'oroscopo di domani mercoledì 17 giugno indica una giornata di basso livello, valutata nelle attuali previsioni con le due stelle interessanti i periodi da "ko". Si profila per tanti di voi Pesci qualcosa di inusuale: potreste avvertire la presenza di un ostacolo senza riuscire bene definirlo.