L'Oroscopo del giorno 16 giugno è pronto a dare spazio alle previsioni zodiacali di martedì. In rilievo in questo contesto i soli segni rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad essere analizzati i settori della vita relativi all'amore, al lavoro, alla salute valutati in base alla qualità delle effemeridi di ogni singolo segno. A fare la differenza l'ingresso della Luna in Toro, nel frangente in congiunzione con Urano e allo stesso tempo sotto quadratura da Saturno in Acquario. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del giorno?

Ad avere l'onore e la fortuna di essere favorito dall'Astrologia, ovviamente il Toro.

Il generoso simbolo astrale di Terra questo martedì vedrà la Luna entrare nel proprio settore, sicuramente positiva in quanto a sentimenti e affettività in generale. Nella sestina sopracitata, a fare bella figura un solo altro segno: parliamo senz'altro a favore di coloro appartenenti al Cancro, valutati nelle odierne previsioni con cinque buone stelle. Invece ad essere rallentati da dissonanze astrali, secondo quanto messo in chiaro nell'oroscopo di domani 16 giugno, Gemelli e Leone. La parola d'ordine in questo caso, per la maggioranza di coloro appartenenti ai due segni rilevati in difficoltà, dovrà essere "disimpegno": vietato impelagarsi in situazioni critiche.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 16 giugno

Un nuovo martedì si intravvede all'orizzonte: cosa c'è di meglio se non scoprire cosa riserveranno le stelle al nostro amato simbolo presente nel Tema Natale? Come al solito a fare da piatto della bilancia sarà la nostra immancabile classifica stelline quotidiana, in questo caso generata in funzione della giornata di martedì 16 giugno.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco, ovvero la parte compresa da Ariete a Vergine. In primo piano, come già annunciato, in apertura due segni: il Toro e i Cancro rispettivamente al primo e al secondo posto in scaletta.

In terza posizione rileviamo i simboli astrali di Ariete e Vergine seguiti da Gemelli e Leone al penultimo e ultimo posto in classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Astrologia del giorno 16 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppi problemi di contorno. Diciamo a tratti ottima anche grazie a formazioni astrali non negative. In definitiva, una discreta realtà con cui convivere con intelligenza e in tutta serenità. Avrete una gran voglia di fare cose e vedere gente, trasmetterete la giusta carica e saprete creare un clima all'insegna del buon dialogo.

Amore : l'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete indica che il rapporto di coppia riprenderà quota, smalto ed interesse. In molti casi vi attende una giornata e conseguente serata ricca di sensazioni e sentimenti mielosi, ovviamente da gustare insieme al partner. Single, avrete modo di apprezzare fino in fondo una vera amicizia. Il vostro ritrovato fascino poi, vi procurerà una schiera di ammiratori, tutti interessati a voi o a ciò che andrete a fare.

: l'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete indica che il rapporto di coppia riprenderà quota, smalto ed interesse. In molti casi vi attende una giornata e conseguente serata ricca di sensazioni e sentimenti mielosi, ovviamente da gustare insieme al partner. Single, avrete modo di apprezzare fino in fondo una vera amicizia. Il vostro ritrovato fascino poi, vi procurerà una schiera di ammiratori, tutti interessati a voi o a ciò che andrete a fare. Lavoro : il passaggio della Luna in Toro porterà un'ottima notizia al vostro segno che, a questo punto, guadagnerà positività e opportunità rispetto ai giorni precedenti. Dinamismo e prontezza di riflessi vi sosterranno nelle prossime decisioni, riguardanti una scelta da fare o un progetto a avviare.

: il passaggio della Luna in Toro porterà un'ottima notizia al vostro segno che, a questo punto, guadagnerà positività e opportunità rispetto ai giorni precedenti. Dinamismo e prontezza di riflessi vi sosterranno nelle prossime decisioni, riguardanti una scelta da fare o un progetto a avviare. Salute : gli astri saranno dalla vostra parte. Cercate però di non approfittarne troppo sprecando inutili energie, specialmente verso sera.

: gli astri saranno dalla vostra parte. Cercate però di non approfittarne troppo sprecando inutili energie, specialmente verso sera. Frase del giorno : "Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi, possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". (Johann Wolfgang von Goethe).

: "Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi, possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". (Johann Wolfgang von Goethe). Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'.

La giornata di martedì è stata valutata al massimo della positività. Ovviamente tutto o quasi sarà da investire in campo sentimentale e il perché lo abbiamo già anticipato in apertura: l'arrivo nel settore di una rigogliosa Luna nel segno favorirà senz'altro i contatti interpersonali soprattutto a livello affettivo.

Amore : se avete una storia d'amore felice in corso, vi renderete conto che vale la pena di investire emozioni ed energie per renderla ancora più interessante. Regalatevi momenti di distensione più frequenti e godetevi la vita senza timori. Single, una buona serenità interiore vi consentirà di assaporare con calma e partecipazione la componente più preziosa dell'amore: la passione. Infatti, le stelle hanno preventivato una serata fatta di dolci incontri o romantiche conversazioni.

: se avete una storia d'amore felice in corso, vi renderete conto che vale la pena di investire emozioni ed energie per renderla ancora più interessante. Regalatevi momenti di distensione più frequenti e godetevi la vita senza timori. Single, una buona serenità interiore vi consentirà di assaporare con calma e partecipazione la componente più preziosa dell'amore: la passione. Infatti, le stelle hanno preventivato una serata fatta di dolci incontri o romantiche conversazioni. Lavoro : l'oroscopo giornaliero è convinto che, qualunque cosa stiate aspettando, avrete ottime probabilità di ottenerla. Se avete seminato bene in passato, ora potrete raccogliere i frutti; se avete una prova da superare, avrete anche la giusta energia per affrontarla.

: l'oroscopo giornaliero è convinto che, qualunque cosa stiate aspettando, avrete ottime probabilità di ottenerla. Se avete seminato bene in passato, ora potrete raccogliere i frutti; se avete una prova da superare, avrete anche la giusta energia per affrontarla. Salute : vi sentirete particolarmente in forma ed il vostro benessere fisico si rifletterà anche sull'umore.

: vi sentirete particolarmente in forma ed il vostro benessere fisico si rifletterà anche sull'umore. Frase del giorno : "C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera". (Henry David Thoreau).

: "C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera". (Henry David Thoreau). Voto: 10+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★.

Giornata messa in conto dalle stelle come "sottotono". Quindi questo martedì potreste avere problemi creati da momenti smorti, sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress. In linea generale diciamo che la giornata del 16 giugno si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. Senza dubbio, il periodo lascerà un'impronta negativa in primis in campo sentimentale e in misura minore a tutto al resto.

Amore : un po' di malinconia potrebbe velare l'intesa con il partner, poi però affioreranno emozioni decisamente più gradevoli. Quindi cercate di assaporare la vita in ogni suo aspetto per goderne appieno e riempire le vostre giornate in compagnia di chi amate. Single, la Luna quadrata a Saturno vi sarà nemica e non garantirà una giornata briosa. Non agite d'impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rivelarsi quelle azzeccate.

: un po' di malinconia potrebbe velare l'intesa con il partner, poi però affioreranno emozioni decisamente più gradevoli. Quindi cercate di assaporare la vita in ogni suo aspetto per goderne appieno e riempire le vostre giornate in compagnia di chi amate. Single, la Luna quadrata a Saturno vi sarà nemica e non garantirà una giornata briosa. Non agite d'impulso, le decisioni prese senza riflettere potrebbero non rivelarsi quelle azzeccate. Lavoro : avrete l'impressione di essere sulle montagne russe, spinti sempre più in alto dai pianeti. Gli sconvolgimenti improvvisi non vi piaceranno, ma almeno non vi annoierete. Gli astri invitano all'ordine: trovate un posto a ciò che non l'ha, fate chiarezza nelle vostre idee in modo da procedere nel lavoro con la massima organizzazione possibile.

: avrete l'impressione di essere sulle montagne russe, spinti sempre più in alto dai pianeti. Gli sconvolgimenti improvvisi non vi piaceranno, ma almeno non vi annoierete. Gli astri invitano all'ordine: trovate un posto a ciò che non l'ha, fate chiarezza nelle vostre idee in modo da procedere nel lavoro con la massima organizzazione possibile. Salute : in questo periodo sarete stanchi, cercate soprattutto di non affaticarvi. Lo scopo è mantenere le energie per prossimi giorni.

: in questo periodo sarete stanchi, cercate soprattutto di non affaticarvi. Lo scopo è mantenere le energie per prossimi giorni. Frase del giorno : "Il segreto per andare d’accordo con le donne è avere torto". (Achille Campanile).

: "Il segreto per andare d’accordo con le donne è avere torto". (Achille Campanile). Voto: 7-.

L'oroscopo del 16 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

La giornata del 16 giugno continuerà ancora sotto la buona protezione astrale. Infatti per voi Cancro il periodo non prevede intoppi o fermate non volute: tutto (o quasi) scorrerà in tranquillità e scioltezza. L'ottima posizione della Luna, in questo caso appena entrata nel settore del Toro, risulta essere al culmine della positività, donando efficace sostegno in campo sentimentale.

Amore : l'oroscopo di martedì prevede che vi sentirete pieni di slancio ed il vostro partner saprà ricambiare con grande passionalità. Le stelle infatti saranno dalla vostra parte ed avrete anche la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con la persona amata, soprattutto nella seconda parte della giornata. Single, ci potrebbero essere degli incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di farvi battere forte il cuore, anche ad un segno esigente come il vostro.

: l'oroscopo di martedì prevede che vi sentirete pieni di slancio ed il vostro partner saprà ricambiare con grande passionalità. Le stelle infatti saranno dalla vostra parte ed avrete anche la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con la persona amata, soprattutto nella seconda parte della giornata. Single, ci potrebbero essere degli incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di farvi battere forte il cuore, anche ad un segno esigente come il vostro. Lavoro giorno all'altezza delle vostre aspettative professionali, così come voi sarete all'altezza della vostra fama di persone affidabili: puntuali e produttive oltre ogni limite. Una combinazione vincente senza dubbio, che vi farà mettere a segno punti importanti.

giorno all'altezza delle vostre aspettative professionali, così come voi sarete all'altezza della vostra fama di persone affidabili: puntuali e produttive oltre ogni limite. Una combinazione vincente senza dubbio, che vi farà mettere a segno punti importanti. Salute : sul piano fisico nulla da ridire. Il sistema immunitario lavorerà alla grande, facendo anche gli straordinari. Avrete un perfetto equilibrio e a sostenervi l'atmosfera di casa e la bontà della vostra cucina. Quest'ultima sarà davvero convincente, e se è vero che la via del cuore passa attraverso lo stomaco, la pace è assicurata.

: sul piano fisico nulla da ridire. Il sistema immunitario lavorerà alla grande, facendo anche gli straordinari. Avrete un perfetto equilibrio e a sostenervi l'atmosfera di casa e la bontà della vostra cucina. Quest'ultima sarà davvero convincente, e se è vero che la via del cuore passa attraverso lo stomaco, la pace è assicurata. Frase del giorno : "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile". (San Francesco d’Assisi).

: "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile". (San Francesco d’Assisi). Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★.

Il prossimo martedì sarà quasi certamente portato alla negatività per voi del Leone. Certamente ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza. Attenzione: alcuni rapporti potrebbero essere molto difficili da gestire: parliamo di alcune amicizie in bilico, di una persona a livello parentale o di un collega di lavoro.

Amore : l'oroscopo di martedì per chi è in coppia prevede la giornata vi porterà un po' di dubbi sulla relazione che state vivendo. Sappiate che essi deriveranno soltanto da una certa insicurezza, che passerà comunque molto presto. Single, quando la dea bendata vi volta le spalle indispettita, ecco che cominciano i guai con loro la malinconia. Siate positivi e ragionate sulle situazioni.

: l'oroscopo di martedì per chi è in coppia prevede la giornata vi porterà un po' di dubbi sulla relazione che state vivendo. Sappiate che essi deriveranno soltanto da una certa insicurezza, che passerà comunque molto presto. Single, quando la dea bendata vi volta le spalle indispettita, ecco che cominciano i guai con loro la malinconia. Siate positivi e ragionate sulle situazioni. Lavoro : entusiasmo e tempestività non mancheranno, ma evitate di sbandierare ai quattro venti i vostri progetti. Sappiate che la concorrenza potrebbe essere in agguato.

: entusiasmo e tempestività non mancheranno, ma evitate di sbandierare ai quattro venti i vostri progetti. Sappiate che la concorrenza potrebbe essere in agguato. Salute : ultimamente vi siete adagiati in un ambito disteso e poco creativo, tanto che la pigrizia ha preso il sopravvento. Cercate di riprendere il controllo delle vostre giornate, ponendovi degli obiettivi ed assolvendo impegni a lungo termine.

: ultimamente vi siete adagiati in un ambito disteso e poco creativo, tanto che la pigrizia ha preso il sopravvento. Cercate di riprendere il controllo delle vostre giornate, ponendovi degli obiettivi ed assolvendo impegni a lungo termine. Frase del giorno : "La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo". (Jimi Hendrix).

: "La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire, sei vicino al cielo". (Jimi Hendrix). Voto: 5+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★.

Partirà e chiuderà discretamente bene questa parte della settimana. In arrivo contatti vantaggiosi con città e regioni d'Italia, forse anche con l’estero. Potreste allargare i vostri orizzonti curiosando tra le varie novità emergenti sul web, chissà, forse potreste trovare qualcosa di interessante da sfruttare come tornaconto.

Amore : l'oroscopo del giorno per questo martedì 16 giugno indica potrebbe presentarsi burrascosa, potreste commettere l'errore di suscitare delle inutili polemiche con la persona amata. Con l'ascendente contrario, continuare ad ostentare troppa sicurezza non porterà conseguenze positive. Rischierete di innervosire il partner, con la vostra presunzione. Single, un desiderio di rinnovamento pervaderà tutti i nati sotto questo segno che sentiranno il bisogno di nuovi itinerari sentimentali. Ma non arrendetevi subito, perché le soddisfazioni future vi ripagheranno dell'iniziale insofferenza ed impazienza.

: l'oroscopo del giorno per questo martedì 16 giugno indica potrebbe presentarsi burrascosa, potreste commettere l'errore di suscitare delle inutili polemiche con la persona amata. Con l'ascendente contrario, continuare ad ostentare troppa sicurezza non porterà conseguenze positive. Rischierete di innervosire il partner, con la vostra presunzione. Single, un desiderio di rinnovamento pervaderà tutti i nati sotto questo segno che sentiranno il bisogno di nuovi itinerari sentimentali. Ma non arrendetevi subito, perché le soddisfazioni future vi ripagheranno dell'iniziale insofferenza ed impazienza. Lavoro : giornata meditativa, oltre che impegnativa. Vi recherete al lavoro con la Luna alta allo Zenit, il che vi costringerà a fare il punto della situazione, qualunque essa sia. Dovete capire quali sono gli obiettivi centrati e quelli mancati, l'entità delle spese e le cose da fare.

: giornata meditativa, oltre che impegnativa. Vi recherete al lavoro con la Luna alta allo Zenit, il che vi costringerà a fare il punto della situazione, qualunque essa sia. Dovete capire quali sono gli obiettivi centrati e quelli mancati, l'entità delle spese e le cose da fare. Salute : assecondate ogni occasione di svago, di riposo e di contatto con la natura: ne gioverà tutta la vostra persona.

: assecondate ogni occasione di svago, di riposo e di contatto con la natura: ne gioverà tutta la vostra persona. Frase del giorno : "Le idee migliori sono proprietà di tutti". (Seneca).

: "Le idee migliori sono proprietà di tutti". (Seneca). Voto: 7+.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.