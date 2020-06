Ultima giornata prima del weekend che sta per prendere il via. Nuove previsioni con l'Oroscopo di venerdì 19 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali: vediamo i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e stelle del 19 giugno 2020: la giornata dei segni

Ariete: in amore avete la possibilità di mettere in chiaro una situazione. Attenzione ai rapporti con una persona dei Gemelli. Nel lavoro siete, anche se lentamente, in una fase di recupero.

Toro: per i sentimenti giornata interessante che vi permette di riprendere quota. Dovrete solo parlare di più con la persona amata.

Nel lavoro per i progetti che contano si ripartirà a settembre. Saturno dissonante porta alcune rivoluzioni.

Gemelli: a livello amoroso, con Luna e Venere nel segno potrete vivere qualche momento di passione in più. Nel lavoro non manca l'energia, c'è una migliore fase creativa.

Cancro: in amore momento di stallo con la Luna che si trova nel segno. Si recupera domenica. A livello lavorativo tutte le richieste vanno fatte con maggiore attenzione.

Leone: per i sentimenti gestire i rapporti con prudenza. Nel lavoro ci sono diversi progetti, meglio però riflettere prima di prendere decisioni importanti.

Vergine: a livello amoroso meglio evitare troppi compromessi, anche se alcune tensioni potrebbero farsi sentire.

Nel lavoro si può recuperare parte del tempo perduto, siete maggiormente ispirati.

Previsioni e oroscopo del 19 giugno 2020: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore la voglia di rimettersi in gioco è tanta, le prossime saranno giornate interessanti da trascorrere con la persona amata. A livello lavorativo non ci sono ancora garanzie e questo potrebbe provocare dei problemi.

Scorpione: a livello amoroso Venere è in aspetto positivo, anche se siete in attesa di conferme. Nel lavoro quelli che hanno vissuto delle difficoltà possono iniziare a guardare al futuro con maggiore speranza.

Sagittario: per i sentimenti giornata che comporterà dei problemi, alcuni potranno discutere anche per problemi banali.

Nel lavoro interessante momento per mettere a punto delle proposte e ricevere conferme.

Capricorno: a livello sentimentale momento che aiuta nelle questioni pratiche. Attenzione a non discutere per motivi banali. A livello lavorativo non prendete tutto di petto. Qualcuno potrebbe mettere in discussione le vostre parole.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale, con Luna e Venere favorevoli ottimo momento per capire cosa desiderate veramente. Nel lavoro alcuni eventi hanno modificato la vostra vita, sentite l'esigenza di modificare tutto.

Pesci: in amore le coppie che hanno avuto dei problemi potranno tornare a discutere. Nel lavoro, se un'attività è rimasta sospesa, arriva qualche novità entro il 30 del mese in corso.