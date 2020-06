L'Oroscopo dal 22 al 28 giugno è pronto a svelare come sarà la prossima settimana. Anche questo mese sta per volgere a conclusione e lo farà con una serie di eventi che coinvolgeranno la maggior parte dei segni zodiacali. La settimana inizierà con la Luna crescente in Cancro. L'astro luminoso, da martedì, soggiornerà nella casa del Leone per poi transitare nella Vergine verso le ore 17.05 di giovedì. Sabato e domenica la Luna sarà nella Bilancia. Dunque, le giornate riserveranno grandi emozioni, sorprese e tanti altri eventi. Non mancheranno novità. Approfondiamo le previsioni astrali della settimana segno per segno.

Oroscopo 22-28 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete - La settimana vi regalerà delle liete giornate. Chi lavora sarà inarrestabile e produttivo. Coloro che di tanto in tanto cadono nella trappola dell'apatia e della spossatezza, rischieranno di sentirsi più vulnerabili che mai, ma non bisognerà preoccuparsene. Per fortuna l'amore di coppia brillerà e con il partner di sempre l'affiatamento sarà invidiabile. In famiglia, invece, un po' di maretta sarà da mettere in conto a causa dei pareri discordanti. Sarà un bene osservare attentamente i comportamenti dei figli minorenni, potrebbe esserci qualcosa che non va.

Toro - Per i cuori solitari di questo segno si prospetta una settimana ricca di opportunità e avventure.

Anche se desiderate intraprendere una storia seria, non dovrete mettervi fretta altrimenti rischierete di prendere lucciole per lanterne. All'interno del lavoro, recentemente avete vissuto dei periodo bui, ma l'estate potrebbe darvi una grossa mano a superare la crisi. Un inconveniente vi farà perdere del tempo prezioso, inoltre, il fine settimana potrebbe riservarvi delle sorprese inaspettate.

Novità in dirittura d'arrivo.

Gemelli - Settimana altamente frenetica, soprattutto se avete da pagare delle bollette o delle tasse di lavoro. Ci sarà un grosso movimento finanziario e ciò potrebbe urtarvi i nervi. Cercate di non comportarvi in malo modo con gli altri, sfruttate la vostra simpatia per estendere il campo dei conoscenti.

Nella vita per avere bisogna anche dare. Dei vecchi amori potrebbero tornare alla ribalta, ma riflettete attentamente su ciò che volete veramente. Le coppie giovani avranno una settimana tranquilla, la conoscenza sarà portata avanti e nuovi aspetti dell'altro verranno a galla.

Cancro - L’oroscopo settimanale dice che avrete dei giorni molto importanti e soprattutto promettenti. Raggiungerete un livello di maturazione davvero notevole e vi ritroverete a fare il resoconto della vostra vita. Sarà possibile rilanciarsi in un progetto nuovo o vecchio poiché l'ispirazione e la volontà non vi mancheranno. Il vostro fascino risulterà stellare così come lo stato di forma. L'amore tornerà ad essere la protagonista principale delle serate che si preannunciano piuttosto intime.

In famiglia, l'affiatamento genitori-figli non mancherà ed ogni incomprensione sarà messa a tacere. Sarà la settimana giusta per porsi delle domande sul futuro.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - Nella settimana fino che va dal 22 al 28 giugno avrete una sorta di presa di coscienza che vi sveglierà da un certo stato di torpore. Il letargo potrà dirsi finito. L'estate infiammerà anche i cuori più introversi, potrete rimettervi in gioco e svagarvi a più non posso. Un vecchio amore potrebbe rifarsi avanti, ma prima di accettare qualsiasi cosa riflettete attentamente: se è finita una volta potrebbe finire di nuovo. Vi interrogherete sul vostro futuro e qualcuno o qualcosa vi aprirà gli occhi.

Mercoledì al top, ma occhio alle novità che emergeranno entro il weekend.

Vergine - Venerdì e sabato potrete giocare tutte le migliori carte a disposizioni e calare il poker. L'amore e la passione risulteranno strepitose, le coppie faranno scintille sotto le lenzuola, mentre i cuori solitari più estroversi faranno conquiste a volontà. Durante la settimana arriverà un'occasione succulenta che potrebbe accrescere l'afflusso di cassa o migliorarvi l'esistenza. Cercate di non mandare all'aria tutti i progressi fatti in queste settimane, la Luna in Cancro potrebbe generare malumori e confusione.

Bilancia - Le previsioni astrologiche dicono che nel weekend primeggerete. Sarà una settimana fantastica a livello economico e lavorativo.

Qualcuno accetterà una proposta interessante, mentre altri porteranno al termine un esame o un contratto. Insomma, sarà la settimana decisiva, tutti i nodi verranno al pettine. Chi invece dovrà pagare delle tasse, multe o bollette potrebbe sentirsi dispiaciuto. Comunque sia, l'amore sarà un ottimo medicinale dato che vi aiuterà a risollevarvi.

Scorpione - Avrete dei giorni importanti tra alti e bassi. Non vi sentirete più pressati grazie ad un evento che vi scuoterà nel profondo. Comprenderete una miriade di cose e il vostro umore sarà migliore. I problemi economici potranno essere risolti, ma dovrete essere più positivi. All'orizzonte si intravedono dei movimenti finanziari di un certo spessore.

Qualcuno si ritroverà a tagliare i capelli oppure ad andare dal dentista. La Luna vi aiuterà ad affrontare qualsiasi tempesta. Nel lavoro occorrerà investire il massimo impegno possibile.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Settimana all'insegna della normalità assoluta. Dopo dei difficilissimi mesi, il mare, gli amici e gli aperitivi sono tra le cose che più vi sono mancate. Nei prossimi giorni dovrete prestare attenzione a dove metterete i piedi poiché il sole estivo potrebbe confondervi le idee. A livello economico ci saranno un po' di soldini da sborsare. Comunque sia, ripartirete con una lieta novità che vi farà fare i salti di gioia. Avrete tra le mani un progetto entusiasmante, magari un viaggio o una ristrutturazione.

Qualcosa si muoverà.

Capricorno - Riuscirete a concludere determinati accordi nella prossima settimana che si preannuncia speciale verso il weekend. Coloro che hanno alle spalle una rottura dolorosa potranno voltare pagina e rimettersi in carreggiata. A volte il metodo 'chiodo scaccia chiodo' funziona. Non rivangate il passato altrimenti finirete per non assaporare il presente. Chi lavora proverà dei sentimenti contrastanti. Possibili discussioni in famiglia, evitate di parlare di soldi, eredità e immobili.

Acquario - Settimana impaziente, avrete un diavolo per capello. Sarete in attesa di una risposta che sta tardando ad arrivare o di un'entrata di denaro molto importante. Attenzione alla sfera lavorativa, tra i colleghi potrebbe esserci dell'astio tagliente.

Non mettetevi a disquisire sulle sciocchezze, se vi lascerete scivolare ogni cosa di dosso sarete di gran lunga più sereni. L'amore di coppia sarà decisamente appagante, i più giovani potranno progettare qualcosa da fare insieme. Entro l'autunno sarete al centro di una nuova ondata di cambiamenti.

Pesci - L’oroscopo svela che avrete una settimana ricca di emozioni e decisiva: o dentro o fuori. Avrete voglia di darvi da fare per un obiettivo particolare. L'entusiasmo sarà travolgente e trasmetterete buonumore a coloro che avranno la fortuna di avervi accanto. Siete degli ottimi ascoltatori, sempre pronti a spronare i vostri amici e chiunque vogliate bene, ma in settimana sarete voi a sfogarvi tra le braccia di una persona speciale.

Incontri roventi per i cuori solitari, dovrete mettere da parte la timidezza e partire all'attacco. All'interno del lavoro potrete chiedere una promozione o una paga maggiore.