È iniziato il mese di giugno 2020. Scopriamo come andrà il periodo compreso tra l'1 ed il 30 giugno per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con previsioni riguardanti le giornate del sesto mese dell'anno per quel che riguarda il lato sentimentale, quello professionale e salutare. Dopo un inizio anno difficile, l'Acquario ha recuperato negli ultimi tempi. Buona la forma fisica, grazie a vitalità ed energia anche a livello mentale. Con Venere in transito anche le situazioni amorose sono state riorganizzate, mentre nel lavoro alcuni cambiamenti complessi sono stati finalmente accettati.

Astrologia del mese di giugno per i nati Acquario

A livello salutare, nel mese di giugno, i nati sotto il segno dell'Acquario, dovranno riflettere per capire in che modo prendersi cura di se stessi. Bisognerà infatti badare al proprio benessere, dando priorità alle proprie esigenze. Sarà così possibile risolvere delle problematiche che da tempo vi disturbano. Provate a dormire di più, in questo modo vi sentirete meno stanchi nel corso delle giornate. Seguendo questi consigli, sarà possibile diminuire l'agitazione e vivere meglio i rapporti. In amore, qualcuno potrebbe infatti mettere in discussione una relazione, prendendo delle decisioni affrettate. Nel lavoro, potrebbero sorgere delle incertezze.

Oroscopo giugno: amore e lavoro dell'Acquario

Con Saturno nel segno, a livello lavorativo, in molti saranno spinti a revisionare i progetti iniziati negli ultimi tempi. I nati sotto questo particolare segno in questo momento desiderano di più, soprattutto a livello qualitativo. Delle trasformazioni riguardanti i vostri progetti potrebbero crearvi dei disagi, soprattutto nella prima parte del mese di giugno.

A causa della dissonanza tra Saturno e Urano, alcune situazioni è possibile che si complichino e non siano quindi semplici da gestire, qualcuno potrebbe anche decidere di non proseguire delle collaborazioni, ma guardare oltre. La vitalità tornerà nel mese di luglio, quando grazie a Marte in buon aspetto e l'assenza di Saturno nel segno, sarà possibile riorganizzare il proprio ruolo professionale.

A livello sentimentale, potreste creare delle polemiche con il partner, a causa delle problematiche nate in campo lavorativo. Venere rimane comunque in ottimo aspetto e quindi le coppie forti, potranno recuperare il proprio rapporto. Non mancheranno delle belle emozioni, da vivere in particolare nella terza settimana del periodo. In alcune occasioni saranno necessari dei chiarimenti, ma riuscirete a vivere dei momenti di serenità anche in famiglia.