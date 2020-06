Inizia la terza settimana del mese di giugno per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà questo periodo compreso tra lunedì 15 e domenica 21 giugno con le stelle e l'Oroscopo su lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: Venere è interessante, è un bel momento per l'amore. In questa settimana potrete ottenere maggiori attenzioni dal partner. A livello lavorativo bisognerà sistemare degli accordi. Stelle interessanti soprattutto a inizio settimana.

Toro: in amore cercate di non mantenere un atteggiamento nervoso. La Luna transiterà nel segno nelle prime giornate della settimana. A livello professionale con Saturno nel segno possibile che arrivino dei ritardi.

Gemelli: Venere continua il transito nel segno, buon momento per il lavoro, potrete fare cose importanti. A livello amoroso, potrete programmare belle situazioni con il partner. Intuizioni nel weekend.

Cancro: Giove è in opposizione, è possibile che viviate delle giornate sottotono. A livello lavorativo cercate di contare sulle ultime giornate del periodo. Per quel che riguarda l'amore, sarà possibile portare avanti dei progetti importanti, come un matrimonio.

Leone: per i nati sotto questo segno la settimana sarà particolarmente forte in particolare nelle prime giornate del periodo. Con Saturno in opposizione, nel lavoro, cercate di parlare chiaro riguardo alcune situazioni. Per quel che riguarda l'amore, non mancherà agitazione, ma la parte centrale del periodo potrebbe essere caratterizzato da giornate positive.

Vergine: anche in questa settimana proseguirete a mettere in discussione i vostri rapporti amorosi. È possibile che viviate dei momenti di ansia, in particolare nel weekend. Nel lavoro continua la fase di riordino.

Astri e stelle della settimana per i 12 segni zodiacali

Bilancia: dovrete chiarire delle situazioni amorose, con la Luna dissonante non sarà semplice gestire alcuni rapporti.

Cercate di non essere diffidenti. Nel lavoro Mercurio e Giove dissonanti non aiutano per superare alcune chiusure.

Scorpione: il weekend sarà la parte migliore del periodo. Nel lavoro ci sono le possibilità di ottenere ciò che desiderate. A livello amoroso stelle migliori rispetto alle scorse giornate.

Sagittario: in amore il cielo è favorevole, siate positivi nei confronti del futuro, anche se un periodo di insoddisfazione potrebbe proseguire in campo amoroso per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro, chi è in cerca di un'occupazione dovrà fare delle richieste.

Capricorno: alcune strade non saranno semplici da affrontare, soprattutto a inizio settimana. A livello sentimentale potrebbero emergere delle complicazioni del passato. Nel lavoro, cercate di gestire le situazioni senza nervosismi.

Acquario: non vi sentite stimolati in amore, potrebbero nascere delle incomprensioni con il partner. Il weekend sarà caratterizzato da giornate importanti per chiarire. Nel lavoro gli astri favoriscono progetti importanti.

Pesci: recupero per quel che riguarda il settore professionale, buone le giornate di sabato e domenica, potrete trovare delle soluzioni. In amore cercate di valutare al meglio le nuove relazioni.