L'Oroscopo del giorno 25 giugno è arrivato, pronto a dare conto su come potrebbe evolvere questo giovedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore, il lavoro e la salute messi a confronto con i segni della seconda sestina. Partiamo come sempre col dare una breve infarinatura alla situazione generale: ansiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di questo 25 giugno? Le previsioni zodiacali di giovedì mettono in evidenza il Sole in congiunzione a Mercurio, entrambi speculari positivi al 90% per il segno del Sagittario.

Quindi si profila un ottimo giovedì per il predetto segno di Fuoco che, insieme a quello della Bilancia risultano al vertice della classifica di oggi, entrambi a cinque stelle. A risultare in periodo buono, leggermente al di sotto dei fortunatissimi segni appena citati, Scorpione e Pesci, valutati in giornata normale quindi sottolineata da quattro stelle. Intanto, l'Astrologia non mostra troppa volontà di favorire gli amici appartenenti ad Acquario e Capricorno. Diciamo subito che il primo tra i due sarà quello meno tartassato, valutato "sottotono" mentre il secondo sarà costretto a remare contro la cattiva sorte, probabilmente in difficoltà nel periodo.

Bene, a questo punto conviene iniziare subito ad approfondire la classifica con le stelline quotidiane per poi valutare il responso espresso dall'oroscopo del giorno segno per segno.

Classifica stelline 25 giugno

Un nuovo giovedì è arrivato, come sempre si spera possa portare relax e tanta spensieratezza a tutti. Pronti a scoprire i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia quotidiana? In tal caso, a dare le giuste indicazioni in merito, come al solito provvederà la nuova classifica stelline giornaliera, nel contesto riguardante questo 25 giugno.

Come anticipato in apertura, a dettar legge (quella del più fortunato!) saranno Bilancia e Sagittario, posizionati al primo posto nella scaletta del periodo. Al secondo posto nella nostra classifica quotidiana solamente due simboli, in questo caso valutati con quattro stelle indicative dei periodi routinari.

Purtroppo la parte finale della classifica spetta quest'oggi all'Acquario e al Capricorno, rispettivamente al penultimo e ultimo posto.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 25 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 25 giugno indica questa parte della settimana stabile e del tutto positiva per coi Bilancia. Dunque affetti e attività quotidiane messe al sicuro in una botte di ferro. E’ il momento delle gratificazioni palpitanti specialmente per coloro in coppia stabile, dunque, campo libero alle buone intenzioni.

Diciamo che questa giornata sarà densa di momenti magici, soprattutto se vi troverete a condividerli con un partner accondiscendente (di questo ne siamo più che certi!). Single, le vostre quotazioni in amore saranno, è proprio il caso di dirlo, davvero "alle stelle!". Cercate allora di non farvi distrarre dalle tante occasioni teoriche, ma concentratevi su quelle reali e più concrete, certamente più adatte a voi. In campo lavorativo approfittate dei momenti di pausa per mettere a punto le strategie da seguire, evitando così di perder tempo prezioso. Per il fisico, amanti della buona tavola come siete, rischiate di rimanere piuttosto delusi al momento della fatidica "prova costume". Evitate almeno i fuori pasto...

Frase del giorno : "Quello che sappiamo è una goccia. Quello che non sappiamo, un oceano." (Isaac Newton).

: "Quello che sappiamo è una goccia. Quello che non sappiamo, un oceano." (Isaac Newton). Voto: 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì, visto l'ottimo cielo a disposizione, indicano che riuscirete ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile, raggiungendo così i vostri più ambiti scopi. In programma spunti positivi e alcune belle novità da mettere in conto nel periodo: conoscenze, come anche amicizie interessanti per coloro in vena di allargare i propri rapporti interpersonali. Avrete certamente tante ottime possibilità di scelta, purché sappiate sfruttarle. L'oroscopo di giovedì invita a mettere da parte la pigrizia e l’indecisione che spesso vi impediscono di godere di quanto di buono avete nella vita.

Cercate di trascorrere del tempo con la persona del cuore, senza pensare a nulla. Single, avrete la soluzione ideale per avvicinare quella persona che vi piace. Pertanto non perdete tempo. nel campo lavorativo sarete professionali, simpatici e in gamba. Così vi vuole l’azienda e così siete: sempre pronti, rapidi nelle idee, convincenti nella parola. Vitalità al top per quanto riguarda la salute, ma avete sempre la tendenza a strafare. Se avete tempo per un po' di relax in mezzo alla natura, farete un regalo al vostro fisico.

Frase del giorno : "Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio." (William Shakespeare).

: "Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio." (William Shakespeare). Voto: 7+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 25 giugno al Sagittario indica l'arrivo di un ottimo giovedì. La giornata di mezza settimana sarà in linea con i vostri desideri o attese, anche se non mancheranno momenti poco congeniali specialmente verso alcune situazioni in stallo. In amore servirà un poco di riflessività in più, visto che potrete contare certamente su tanta tranquillità a disposizione. In coppia invece riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla persona al vostro fianco. Diciamo che sarà un giorno nuovo, in tutto e per tutto: state per lasciarvi dietro le spalle il passato definitivamente iniziando a costruire una nuova vita insieme alla vostra metà, molto migliore di quando possiate immaginare.

Single, non vi mancherà di certo la serenità e con il vostro entusiasmo vedrete tutto in maniera limpida e cristallina. Pronti a (ri)mettervi in gioco in campo sentimentale? Nel lavoro intanto, in vista un nuovo progetto. Non limitatevi a valutarne l’aspetto economico, cercate invece di capire se soddisfa le vostre aspirazioni. L'aspetto salutare della giornata prevede che potrete contare su buone energie fisiche con l’umore al top. Per appagare anche lo spirito, dedicate un po’ di tempo alla lettura, magari prima di dormire.

Frase del giorno : "Una persona intelligente risolve un problema. Una persona saggia lo evita." (Albert Einstein).

: "Una persona intelligente risolve un problema. Una persona saggia lo evita." (Albert Einstein). Voto: 9.

L'oroscopo di giovedì 25 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★.

L'oroscopo sulla giornata di giovedì 25 giugno predice questa parte della settimana poco piacevole, pertanto giudicata "sottotono". Riguardo l'amore, i pianeti suggeriscono di chiarire eventuali malintesi con il partner, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare. L'invito pertanto è di fare attenzione a non far preoccupare invano il vostro partner, possessivo com'è sicuramente potrebbe percepire taluni comportamenti come un mancato interesse da parte vostra. Si consiglia di non innervosirsi se il partner dovesse mostrarsi geloso: ascoltatelo con attenzione e cercate di rassicurarlo; questo è quello che le stelle vi chiedono di fare, ok? Single, amate stare da soli e spesso vi abbandonate al pessimismo.

Diciamo che siete convinti che tutto andrà storto e spesso tale profezia si avvera. Dunque, cercate di pensare più in positivo, vedrete le cose andare sicuramente meglio. La parte lavorativa invita a non farsi prendere dal panico. Rispondete agli attacchi dei colleghi o della concorrenza utilizzando le stesse armi: calma e sangue freddo!

Frase del giorno : "L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori." (Buddha).

: "L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori." (Buddha). Voto: 5.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che partirà in direzione del classico "sottotono" questo vostro giovedì di metà settimana. La Luna, a fine pomeriggio in quadratura a Venere, risulterà in posizione speculare negativa rispetto al segno, quindi potrebbero essere molto poche le carte da giocare in alcuni campi, in primis in quello sentimentale.

Le previsioni astrali pertanto non vedono di buon occhio il settore relativo all'amore: si invitano i più a viaggiare con le cinture della prudenza ben allacciate. In coppia, il periodo sottotono si farà sentire: diciamo pure che se seguirete l’istinto cercando di dare un po' più di colore o di fascino alla vostra storia, dovreste aggirare eventuali ostacoli. Il consiglio: siate quanto più intriganti e affascinanti possibile, così che il vostro partner non tenterà di resistervi. Se invece siete tra coloro in ansia per l'attesa di una risposta che non arriva, parlando ovviamente di single, rilassatevi. Entro domani sera o al massimo per la fine di questo weekend potreste ricevere più di quanto sperato.

Nel lavoro, scoprirete di avere molti punti in comune con chi opera con voi e che, finora, non avete avuto modo di apprezzare e conoscere a fondo. Intanto tenete sotto controllo l’alimentazione e non esagerate con il caffè. per stare in buona salute ogni tanto un infuso di basilico o maggiorana aiutano a combattere i bruciori di stomaco.

Frase del giorno : "La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere." (Plutarco).

: "La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere." (Plutarco). Voto: 6+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 25 giugno, annuncia l'arrivo un periodo buono, anche se con lievi intermezzi non troppo positivi con i quali confrontarsi. Diciamo che la giornata sarà piacevole nelle primissime ore mattutine, poi man mano che passerà il tempo la tendenza generale volgerà al ribasso. In amore quindi, sarà il momento adatto per tentare di ristabilire un'intesa forte con la persona amata. Mettete da parte litigi e nuvole nere e aprite il vostro cuore alla passione. Per andare d'accordo con il partner sarà necessario che ognuno accetti i difetti dell'altro. Così facendo, senz'altro sistemerete se non tutti, gran parte dei vostri problemi. Single, sappiate che non tutto il male viene sempre per nuocere. Tranquilli, in parte le stelle saranno di supporto, quindi metteteci un po' di vostro ed il gioco sarà fatto! Nel lavoro intanto, i recenti contrattempi stanno per cessare. Avete dunque una buona ragione per mettere da parte eventuali dubbi (ultimamente vi stanno facendo perdere lucidità) e guardare con fiducia al futuro. Per concludere, parlando di salute, no alle improvvisazioni o alle scelte fatte senza riflettere. Molto meglio lasciare che siano le persone competenti a decidere per voi.