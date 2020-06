Venerdì 26 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare in Vergine, mentre Marte assieme a Nettuno sosteranno nel segno dei Pesci. Giove e Plutone permarranno in Capricorno, così come Saturno che proseguirà il moto in Acquario. In ultimo, il Nodo Lunare insieme a Venere rimarranno stabili in Gemelli come il Sole e Mercurio che continueranno il domicilio in Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Pesci, meno roseo per Toro ed Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top. Il Luminare femminile sbarca nel loro Elemento ed i nativi godranno presumibilmente di un rinnovato entusiasmo nel settore professionale, che li aiuterà a raggiungere le mete prefisse prima delle loro più rosee aspettative.

2° posto Pesci: mondani. La voglia di divertimento odierna che, con ogni probabilità, pervaderà i nati del segno sarà soddisfatta in serata, quando potranno girovagare per i locali del centro assieme alle amiche di sempre. La serata mondana, oltre a divertirli, fungerà anche da rigeneratore morale.

3° posto Scorpione: amorevoli. Nel nido domestico le ruggini sorte nei giorni scorsi potrebbero lasciare spazio ad un clima ben più conciliante, dove i nati Scorpione riusciranno a dimostrare e ricevere affetto verso il partner in totale naturalezza.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. I tempi per pigiare il piede sull'acceleratore non sono ancora maturi ed i nativi quest'oggi non faticheranno ad accorgersene, assumendo probabilmente un mood attendista che li preserverà dal fare il passo più lungo della gamba.

5° posto Sagittario: amicizie. Il focus odierno dei nati del segno avrà buone chance di essere orientato verso le vecchie amicizie, che potrebbero riscoprire più valide di ciò che erroneamente avevano pensato nell'ultimo periodo.

6° posto Cancro: sereni. Sul versante professionale saranno, con tutta probabilità, i rapporti con capi e colleghi a rasserenarsi e tale ritrovata tranquillità, come piacevole conseguenza, la porteranno con sè anche nel focolare domestico, con grande soddisfazione della dolce metà.

7° posto Vergine: taciturni. I Luminari si guarderanno di traverso ed a pagarne le conseguenze potrebbero essere i nati Vergine, che preferiranno evitare di esternare il loro malcontento mantenendo un atteggiamento abbottonato.

8° posto Gemelli: umore flop. Quel sorriso capovolto non sarà probabilmente il miglior biglietto da visita mentre i nativi si appresteranno a fare nuove conoscenze, suscitando una prima impressione totalmente opposta alla loro indole frizzante.

9° posto Acquario: tra l'incudine ed il martello. Giovedì in cui i nativi saranno, c'è da scommetterci, di fronte ad una scelta complicata che coinvolgerà il settore privato e quello professionale, dove dalla loro decisione dipenderà un'importante fetta del futuro prossimo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: perplessa. Complice l'avversità venusiana, i nativi quest'oggi potrebbero dover fare i conti con un ambiguo atteggiamento dell'amato che li stranirà non poco. Giungere a conclusioni affrettate con la Luna di Terra, però, risulterebbe controproducente.

11° posto Toro: amore flop. Qualcosa sul versante amoroso questo giovedì in casa Toro non girerà presumibilmente per il verso giusto, e le probabilità che nascano degli accesi diverbi col partner saranno alte.

Per evitarli sarebbe meglio ingoiare qualche rospo, in modo da far sbollire l'ira della consorte.

12° posto Bilancia: stand-by. In questa giornata di metà settimana potrebbero essere molti i nativi che decideranno di dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, relegando gli aspetti pratici ed amorosi della quotidianità in secondo piano. La scelta si rivelerà azzeccata per rimettersi in sesto, sebbene le persone con cui avrebbero dovuto avere a che fare non saranno dello stesso avviso.