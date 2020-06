L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2020 è pronto a dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana del mese? In primo piano la classifica, i voti e le previsioni della settimana riguardanti i primi sei segni dello zodiaco. Prima di passare al cuore della questione, come al solito ci preme dare una breve infarinatura sui migliori e peggiori del periodo, relativamente ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A prevalere su tutti sarà un segno di Terra, precisamente la Vergine (voto 10).

A reggere molto bene il confronto con il destinatario della "top settimanale", un solo prescelto: il Leone (voto 9), supportato da una splendida Luna nel segno. Morale un pochino giù invece per coloro appartenenti al Cancro (voto 6): a mettere i bastoni tra le ruote allo sfortunato segno di Acqua, secondo quanto svelato nelle previsioni zodiacali da lunedì 22 a domenica 28 giugno, sarà la speculare negatività generata da Luna e Nettuno, reciprocamente in opposizione.

Luna nei segni: transiti della settimana

Dal punto di vista astrologico, l'oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 giugno, segna tre ingressi in seno ad altrettanti segni messi in conto al periodo. Il frangente sotto osservazione vedrà il primo transito interessare un segno di Fuoco: parliamo certamente della Luna in Leone, presente nel settore già da questo martedì 23 giugno, alle ore 14:33.

La conturbante "musa dei poeti" cambierà segno giovedì 25 giugno alle ore 19:05, trasformandosi in Luna in Vergine. In seguito, nella giornata di sabato 27 giugno, la Luna in Bilancia favorirà nei sentimenti il segno di Aria e, di riflesso, anche altri segni. Domenica 28 giugno invece assisteremo al transito di Marte in Ariete.

Astrologia della settimana, previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Valutato mediamente in linea con la semplice routine, i prossimi sette giorni non si prevedono troppo difficili da sbarcare. Fatto salvo le giornate migliori, lunedì, martedì e domenica, per le restanti dovete usare un po' più di concentrazione, evitando svarioni o leggerezze inutili.

In questo caso il riferimento è tutto nei riguardi di giovedì e venerdì.

Ecco come sono state inserite le stelline nei giorni da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 22 giugno;

lunedì 22 giugno; ★★★★★ martedì 23 e domenica 28 (Marte nel segno);

★★★★ mercoledì 24 e sabato 27;

★★★ giovedì 25 giugno;

★★ venerdì 26 giugno.

♉ Toro: voto 7. Settimana abbastanza tranquilla in molti settori della vita. Il periodo nel complesso è stato valutato buono, quindi sfruttate al meglio i giorni positivi, in primis quello valutato al "top", ossia mercoledì 24. Discorso a parte per le uniche due giornate valutate negative. L'oroscopo della settimana a tal proposito, consiglia di stare calmi soprattutto sabato e domenica, dando spazio ai restanti giorni.

Vediamo di sottolineare uno ad uno i giorni del periodo:

Top del giorno mercoledì 24 giugno;

mercoledì 24 giugno; ★★★★★ martedì 23 e giovedì 25;

★★★★ lunedì 22 e venerdì 26;

★★★ sabato 27 giugno;

★★ domenica 28 giugno.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana decisamente poco incisiva, specialmente in quelle giornate valutate con tre e due stelle, ossia martedì e mercoledì. Infatti, questo periodo vedrà la parte iniziale (escluso lunedì) sotto stress da astri contrari al segno. Discreto il lunedì della partenza e ancor meglio la fine del periodo, con un ottimo weekend pronto a bussare alle porte.

Ecco le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno domenica 28 giugno;

domenica 28 giugno; ★★★★★ venerdì 26 e sabato 27;

★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★ martedì 23 giugno;

★★ mercoledì 24 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale, predizioni per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana annuncia un periodo poco stimolante sotto tanti punti di vista. In linea generale scorrerà tutto sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni gravosi nelle giornate indicate più a rischio (venerdì e sabato). Ottime da investire nelle cose che più vi premono, lunedì e mercoledì porteranno tanta positività e serenità a moltissimi nativi del segno.

Vediamo di confermare il responso astrale settimanale:

★★★★★ lunedì 22 e mercoledì 24;

★★★★ martedì 23, giovedì 25 e domenica 28;

★★★ venerdì 26 giugno;

★★ sabato 27 giugno.

♌ Leone: voto 9. Si preannuncia uno splendido periodo per voi Leone. Fonte di positività, specialmente in campo sentimentale, l'arrivo della Luna nel segno.

Non trascurate, comunque, tutte le altre giornate valutate positivamente, espresse con le cinque stelle della fortuna. Da tenere sott'occhio la partenza della settimana: lunedì è stato valutato "sottotono".

La scaletta:

Top del giorno martedì 23 giugno - Luna nel segno;

martedì 23 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28;

★★★★ venerdì 26 e sabato 27;

★★★ lunedì 22 giugno.

♍ Vergine: voto 10. Bene, eccoci arrivati a voi, carissimi amici della Vergine. L'oroscopo della settimana dal 22 a 28 giugno valuta della vostra settimana sicuramente tra le migliori. Certamente la vostra posizione farà nascere un po' di invidia a coloro appartenenti ad altri segni. Tutto il periodo si annuncia florido e ricco, in primis per l'arrivo della splendida Luna nel segno di giovedì.

Il consiglio è di dare fondo a tutte le vostre buone energie nel cercare di realizzare quante più cose possibili, certi che riusciranno al meglio.

La situazione astrologica espressa dalle stelle quotidiane:

Top del giorno giovedì 25 giugno - Luna nel segno;

giovedì 25 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 26, sabato 27 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24.

