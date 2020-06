L'Oroscopo di mercoledì 24 giugno è pronto a svelare come andrà la giornata. In chiaro l'Astrologia del giorno valida per i segni della seconda sestina, ossia quella rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In evidenza nel periodo sotto analisi, la Luna, al momento posizionata in "casa 9" nel settore del Leone. Stabile il Sole nel campo del Cancro, pronto a congiungersi con Mercurio. Urano staziona in Toro ma muove lentamente verso il settore dei Gemelli. In questo quadro a gongolare saranno senz'altro coloro dello Scorpione, vincenti su tutta la linea grazie a Venere e Urano entrambi speculari positivi al 90%.

Per quanto concerne invece i simboli astrali in giornata "no", le predizioni astrologiche indicano solo il segno dei Pesci in difficoltà. Quindi, come regolarsi in caso di appartenenza al predetto simbolo astrale? Lo scopriremo a breve, intanto iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali del 24 giugno su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 24 giugno

Nuovo incontro quotidiano con la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata di mercoledì 24 giugno. Ansiosi di sapere come saranno le stelle nel periodo? Viste le anticipazioni è facile intuire a chi spetta la parte alta della scaletta. Diciamo che il segno super-fortunato, in primis in amore è lo Scorpione, oggi alla vetta della classifica.

Quasi alla pari del segno di Acqua, Sagittario e Acquario, entrambi posizionati al secondo posto, una spanna sopra Bilancia e Sagittario valutati in periodo routinario. Coda della scaletta, purtroppo, il simbolo dei Pesci: al segno d'Acqua toccherà affrontare una giornata monotona, al limite del nervoso, specialmente in campo lavorativo o nei rapporti d'amicizia.

Di seguito il responso su amore, lavoro e salute dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Bilancia, Capricorno;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 24 giugno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno indica che questo mercoledì 24 giugno partirà in sottotono. Dunque, questa parte della settimana la scontentezza e il malumore saranno pronti a rallentare la vostra indole, quasi sempre piena di risorse e di inventiva. Portate pazienza! Avete comunque vicino persone speciali che vi vogliono bene, ben felici di ravvivare il vostro umore. Visto l'andazzo generale, anche voi single preparatevi a subire tanta noia e un po' di stress: l'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito sentimentale. Vi ricordiamo che i sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Il consiglio del giorno: andateci cauti su eventuali progetti futuri a breve termine.

Nel lavoro invece, avrete dei grattacapi fastidiosi e sarete messi un po' alle strette, cosa che vi metterà non poca ansia addosso. Tranquilli, passerà. Energie in ribasso anche per quanto riguarda la salute. Non dimenticate di mettere in programma una serie di controlli preventivi, vista e denti in primo luogo.

Frase del giorno : "C’è un tempo in cui un uomo distingue l’idea della felicità dall’idea della ricchezza; è l’inizio della saggezza." (Ralph Waldo Emerson).

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano una giornata valutata senz'altro come più che positiva in molti settori. In amore pertanto, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante o duraturo.

In coppia soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane. Nel rapporto, con facilità esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica. Dopo le vicissitudini vissute giorni addietro da alcuni di voi, potrete meritatamente godere di una giornata spensierata e a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine e quelle poche saranno molto alla vostra portata. In merito alle attività di lavoro, gli astri consigliano di fare un passo indietro per rimettere in carreggiata quel progetto che sapete, altrimenti rischia di rimanere affossato.

L'umore risulta leggermente in discesa, seguito a ruota dalle vostre difese immunitarie. Fate attenzione a non esporvi alle scottature di stagione.

Frase del giorno : "La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti." (Albert Einstein).

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 24 giugno al Sagittario indica un mercoledì mediocre, dunque senza lode, vanificato da astri abbastanza cocciuti in grado di riservare al periodo il conseguente "sottotono". In questo caso l'Astrologia invita alla calma: sappiate tenere i nervi a posto evitando di sbottare alla vostra maniera! Cercate di mettete in chiaro con chicchessia le cose che non vanno: per una volta, fatevi rispettare!

I sentimenti invece prevedono momenti alternati tra noiosi alti bassi. In questo caso la prima parte del periodo potrebbe presentare qualche inconveniente con il partner per poi stabilizzarsi favorevolmente a partire da metà pomeriggio. Il prossimo mercoledì invita sicuramente a dare maggior spazio alle persone del cuore, compresi gli amici importanti. Voi single intanto cercate di chiarire una volta per tutte quella situazione in stallo (con chi sapete). Chiudete con il passato una volta per sempre e iniziate a puntare tutto sul futuro, possibilmente trasparente e privo di ostacoli. Il comparto legato agli impegni quotidiani invece invita alla fiducia: con un impegno tutt'altro che gravoso, potrete ottenere buoni risultati sia nello studio che nella vostra attività professionale.

Sul lato salutare, se avete problemi di pressione alta, cercate di evitare i cibi troppo saporiti. Un po’ alla volta, abituatevi a diminuire il sale.

Frase del giorno : "Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita." (Charles Darwin).

L'oroscopo del giorno 24 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 24 giugno, vede in arrivo un periodo quasi certamente "sottotono". Questa parte della settimana, dunque, sarà in caduta libera? Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi, ok? Sappiate comunque che il partner in certe occasioni potrebbe pensare più a se stesso anziché preoccuparsi delle vostre esigenze.

Dovete correre ai ripari, magari riflettendo attentamente sul da farsi. Single, non sarà la giornata dell'amore, tuttavia non mettete da parte desideri di conquista, ok? Dovete invece cercare di risolvere alcune questioni con quella persona che sapete. Nel lavoro intanto, aspettatevi una risposta in merito a qualcosa di abbastanza importante: negativa o positiva, purtroppo non possiamo saperlo. Per il fisico, vivacità e gioia di vivere: sono questi i suggerimenti delle stelle. Cominciate a metterli in pratica magari organizzando un breve viaggio di piacere.

Frase del giorno : "Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso." (Gialal al-Din Rumi).

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali del giorno invitano a non lasciare dietro di voi né pazienza né costanza. Il periodo non è stato messo in conto come negativo, però, visto il frangente poco chiaro, si consiglia una certa concentrazione nelle cose e nelle situazioni. L'oroscopo del giorno, per quanto concerne l'amore, invita a non preoccuparsi più di tanto. L'invito è di non dubitare mai dei sentimenti, da e verso la persona amata. Per quanto irrequieti possiate essere, sappiate che ogni tanto ci vuole una pausa, un momento in cui tirare i remi in barca e lasciarsi dolcemente trasportare dalla corrente. Single, siete disposti a conoscere persone e magari ad accettare anche eventuali piccoli difetti? Se formulate da tempo il desiderio di trovare l'amore vero, il cielo potrebbe realizzare questa speranza in modo molto casuale.

Nel lavoro intanto, quasi tutto nella norma. Qualcuno si aspetta molto da voi: provate a prendere l’iniziativa, oppure a rimettervi in gioco. Cibo sano e giusto riposo, questa è certamente la ricetta della buona salute. Potete aggiungere ingredienti a voi più graditi, tipo movimento o allegre compagnie.

Frase del giorno : "Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita." (Oscar Wilde).

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di mercoledì per la giornata di domani 24 giugno annuncia che (forse) sarà una giornata di nostalgia e ripensamenti. Potrebbe anche andare, però tenete conto comunque che avrete a che fare con un difficile momento. Gli astri pertanto, visto il cielo astrale poco positivo, consigliano in amore tanta prudenza e tolleranza in più.

Il rapporto con il partner potrebbe diventare più teso a causa di una situazione già discussa in precedenza. In questo caso, se sottoposti a stress dovuti ad attriti per differenti punti di vista, cercate di stemperare gli animi evitando polemiche inutili. Single, sarete un po' più nostalgici del solito, dunque poco inclini al dialogo con gli altri. Diciamo che in questo periodo avrete l'umore a terra, quindi il consiglio è senz'altro quello di pazientare. Sul lato lavorativo, benché qualche collega invidioso si sforzi di screditarvi, saprete come comportarvi per mettere definitivamente a tacere ogni critica. Studiate attentamente le persone prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Riguardo la salute, per concludere, vi sentirete bene, sereni, allegri e vitali. Solo la memoria e la capacità di concentrazione vi faranno un po' difetto: non si può mica avere tutto!