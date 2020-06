L'Oroscopo di domani, venerdì 5 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Saranno 24 ore piene di confusione dovute principalmente per la Luna piena in Sagittario. In un periodo così caotico, è naturale provare dei sentimenti contrastanti e sentirsi alquanto preoccupati e scettici. Ed ecco che in queste 24 ore i nativi del Capricorno risulteranno nervosi e permalosi, per tale ragione si ritroveranno stipati all'ultimo posto in classifica. Andrà meglio al Sagittario le cui potenzialità seduttive risulteranno più accentuate che mai e ci saranno degli incontri promettenti. La suddetta giornata riserverà molte notizie e movimenti inaspettati.

Amore, salute e famiglia, andiamo subito a scoprire le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° in classifica - In questa giornata l'oroscopo vi vedrà irritabili e scontenti, ma anche sospettosi e impulsivi. Qualsiasi cosa vi passerà per la mente e qualsiasi sia la vostra situazione attuale, cercate di non prendere nessuna decisione prima che finisca la giornata. L'umore nero rischierà di spingervi a fare delle scelte impulsive e irragionevoli, con il rischio di rimpianti futuri. Date tempo al tempo poiché nel weekend avrete le idee più chiare e questa giornata sarà solo un lontano e brutto ricordo.

In campo lavorativo, ultimamente vi sentite poco incoraggiati e svogliati. La stanchezza fisica e mentale, unita ad una certa delusione, vi brucerà le energie e vi demoralizzerà.

Acquario - 11° posto - Sarà una giornata carica di tenerezza e voglia di amare. Avvertirete con intensità, il desiderio di liberarvi di tutto quello che vi ha fatto stare male in quest'ultimo periodo.

Condizioni, situazioni, stati d’animo o perfino persone, avrete molto da estirpare. Nel vostro cuore avrete tanta voglia di girare pagina e di inaugurare una nuova fase, più soddisfacente. Il lavoro non andrà male, anche se purtroppo la realizzazione dei vostri progetti risulta essere ancora lontana.

Per alcuni la nota dolente sono i soldi, per altri la mancanza di un impiego o di sbocchi soddisfacenti.

Scorpione - 10° in classifica - In questa giornata potrete affrontare anche gli argomenti più scomodi, ossia quelli che in precedenza hanno fatto sorgere numerose discussioni. Vi dimostrerete sensibili e pieni di tatto e diplomazia. Nelle questioni di coppia, la vostra sensualità farà la differenza perché più che discutere, la vostra dolce metà avrà voglia di abbracciarvi e stringervi forte. Sarete abili e attenti ad ogni dettaglio, saprete farvi strada anche dove troverete porte chiuse. Attenzione ai soldi! Mettete in conto che le vostre finanze non sono ancora all'altezza delle vostre aspettative.

Toro - 9° posto - Questa giornata di venerdì potrebbe procedere tra alti e bassi soprattutto se vivete con altra gente. In amore occorrerà dare ampio spazio soprattutto al romanticismo, al corteggiamento e ai progetti di coppia. In serata potrebbero venire a galla delle tensioni familiari o riguardanti qualcosa di spinoso accaduto in passato. Con il vostro modo di comunicare riuscirete a chiarire tutto. Cercate di tenere d’occhio le offerte, specie se avete intenzione di fare shopping casalingo o di vestiti. In questo modo finirete per risparmiare un bel po' di denaro.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° in classifica - L’oroscopo del 5 giugno dice che sarà una giornata particolarmente sottotono.

La settimana vi ha prosciugato le energie, perciò risulterete molto stremati. Attorno a voi regna il caos. Vi siete accorti che nulla è più come prima e che anche certi sapori e profumi sono cambiati. Questa giornata potrebbe accentuare la vostra gelosia, ma anche la vostra passionalità. Il vostro cuore finalmente parlerà chiaro e anche se quello che scoprirete vi lascerà perplessi, sarà quello che in fondo desiderate. In campo professionale avete lucidità e comunicatività, due doti fondamentali per fare carriera. Occhio a non essere frettolosi o impulsivi.

Leone - 7° posto - Se non siete felici di come vanno le cose con il partner, questa potrebbe essere una giornata molto litigiosa. Rischierete di farvi travolgere dalla tensione e dell'esasperazione, ma fate attenzione a non pronunciare parole aggressive e soprattutto offensive!

Il rischio di innescare ripicche e permalosità sarà alquanto elevato. Per quanto concerne il comparto lavorativo, tutto filerà a gonfie vele. Sarete abili nelle trattative e nell'allacciare nuovi contatti, saprete mettervi in buona luce.

Pesci - 6° in classifica - L’oroscopo di domani 5 giugno invita a prendere tempo. Le difficoltà dei mesi passati vi hanno portato la consapevolezza ci alcune situazioni che dovreste affrontare e risolvere. Se desiderate vivere serenamente la relazione di coppia, questo periodo vi offrirà le occasioni giuste per farlo. Dunque, cercate di non perdere le opportunità odierne per poter migliorare il rapporto con il partner. Prendete in seria considerazione la possibilità di voltare pagina.

Presto giungerà un periodo ricco di novità e di discorsi chiarificatori. Se siete in cerca di un impiego, queste 24 ore saranno ottime per presentare il curriculum. Anche chi aspira ad un avanzamento di carriera dovrà farsi avanti per farsi prendere in considerazione.

Ariete - 5° posto - Giornata che favorisce la riflessione. A volte, nella vita si è fortemente convinti di sapere quello che si desidera veramente, ma poi si finisce per accontentarsi o per assecondare il volere altrui. In queste 24 ore avrete modo di riscattarvi e di riprendervi ciò che vi spetta di diritto. All'orizzonte si prospetta un periodo valido sia per concretizzare quei progetti che avete già avviato in precedenza e sia per mettere a segno qualche buon affare.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° in classifica - La possibilità di incontrare una persona interessante sarà molto elevata in queste 24 ore. Se siete soli, approfittate di eventuali flirt e conoscenze perché gli astri renderanno fortunate quelle storie che nasceranno in questo periodo. In campo lavorativo, invece, aspettatevi un periodo altrettanto favorevole per presentare progetti, intraprendere un nuovo impiego o per concludere delle trattative. Sfruttate questa giornata per presentare il vostro curriculum e non disdegnate nessuna occasione.

Vergine - 3° posto - Se con il partner c’è amore, sarà la giornata giusta per ritrovare solidità e complicità. Se, al contrario, tra di voi ci sono delle differenze inconciliabili dovrete prendere una posizione.

Non ignorate troppo a lungo un problema altrimenti rischierete di appesantirvi la vita. Fate attenzione soprattutto se nel vostro cuore e nella vostra mente c’è un'latra persona che non è il vostro partner! L’ambito economico, finalmente, inizierà a girare per il verso giusto. Le stelle parlano di guadagni, sorprese ed anche di aumenti, il che non sarà affatto male considerato tutti gli sforzi che avete fatto in questi mesi.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche del 5 giugno parlano di una giornata bellissima per i progetti concreti, relativi a immobili, convivenza, matrimonio o gravidanza. Finalmente ci saranno le condizioni giuste per realizzare i vostri sogni. L’eros sarà meno scoppiettante del consueto, ma ciò non vi interesserà più di tanto.

Per il momento le vostre priorità risultano decisamente altre. In campo lavorativo potrebbero esserci delle ottime novità, magari proposte e/o contratti. A breve molte situazioni cambieranno in meglio, state in guardia!

Sagittario - 1° posto - Con la vostra simpatia non passerete inosservati. La Luna piena nel vostro segno accentuerà le vostre abilità di seduzione e comunicazione. Tra uno sguardo ed un altro questa giornata potrebbe riservare degli incontri anche promettenti! Non è facile fare colpo su di voi, ma i flirt che inizieranno in questo periodo potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Il vostro impegno finalmente inizierà a dare i frutti sperati, dunque continuate sulla strada intrapresa perché sarà quella giusta.