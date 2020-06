L'oroscopo di venerdì 5 giugno ha in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani Sole e Venere saranno in Gemelli, Luna in Sagittario, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e Urano in Toro. Il segno dei Gemelli trascorrerà del tempo in cucina, mentre l'Acquario preferirà stare in famiglia. Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 5 giugno, per tutti i 12 segni zodiacali.

Previsioni zodiacali di venerdì 5 giugno: Gemelli goloso, Cancro in imbarazzo

Ariete: riuscirete a comprendere a fondo i sentimenti degli altri.

I vostri amici vi giudicheranno empatici e non avranno alcun timore a raccontarvi le loro esperienze. Saprete dare consigli preziosi e userete il cuore in ogni parola che pronuncerete. L'oroscopo consiglia di non nascondere la verità per paura di ferire gli altri. Se impronterete i discorsi in modo pacato, potrete affrontare qualsiasi tipo di argomento. Sarete molto dolci anche nei confronti del partner.

Toro: sarà il momento giusto per prendere una boccata d'aria fresca. Avrete bisogno di dedicare del tempo alle vostre passioni. Non sopporterete intromissioni da parte di altri e farete fatica a intavolare conversazioni con gli estranei. Sarete creatori del vostro piccolo mondo e ne andrete fieri.

Ovviamente non manterrete sempre questo atteggiamento, si tratterà solo di qualche ora, giusto per recuperare le energie adatte a interagire con il mondo circostante.

Gemelli: farete fatica a tenere a freno la vostra golosità. Avrete voglia di trascorrere la maggior parte del tempo in cucina, ma per fortuna gli impegni quotidiani vi porteranno a uscire di casa.

Un'ottima soluzione potrebbe essere quella di concedervi uno sgarro appetitoso, ma senza esagerare con le quantità. Del sano sport o una camminata al parco compenseranno i vostri peccati di gola. Forse ci saranno delle piccole incomprensioni con il partner.

Cancro: una bugia detta in passato potrebbe tornare a galla.

Non si tratterà di nulla di serio, ma preferirete chiarire subito tutto con la persona coinvolta. Vi sentirete un po' in imbarazzo nell'affrontare l'argomento, ma alla fine tutto andrà per il verso giusto. Dopo questo piccolo inconveniente riuscirete a concentrarvi al meglio sulle attività da svolgere: inizierete a lavorare su idee importanti. Non mettete troppa carne al fuoco: l'equilibrio è sempre la scelta migliore.

Oroscopo del 5 giugno: reazioni esagerate per Vergine, Scorpione energico

Leone: osserverete gli impegni quotidiani come fareste con un campo di battaglia. Cercherete in tutti i modi di evitare le mansioni più stressanti e vi concentrerete solo sulle attività maggiormente stimolanti.

Avrete un'ottima influenza sul prossimo grazie alla vostra positività, ma non ne sarete consapevoli. Il partner amerà starvi accanto e farà fatica a staccare gli occhi da voi. Rifiuterete frivolezze eccessive, preferirete da parte sua delle azioni più concrete.

Vergine: forse avrete delle reazioni spropositate rispetto a delle situazioni che vi si proporranno. Farete fatica a gestire le vostre emozioni e questo non passerà inosservato agli occhi delle persone più care. Se darete loro modo di aiutarvi, riuscirete a migliorare moltissimo il tono dell'umore. Dopo una conversazione sincera e profonda, vi sentirete più rilassati e stabili. L'oroscopo consiglia di aspettare prima di prendere decisioni importanti che potrebbero avere un peso sul vostro futuro.

Bilancia: il mondo circostante vi sembrerà noioso e poco stimolante. Cercherete di conoscere persone nuove, ma il vostro intento non avrà molto successo. Sperimentate nuove capacità e impiegate le vostre energie in nuove attività, sicuramente ne sarete soddisfatti. Gli amici sapranno starvi accanto e ascoltarvi con attenzione, avrete l'impressione di poter veramente contare su di loro. Dal punto di vista sentimentale i vostri sentimenti vacilleranno leggermente.

Scorpione: vi impegnerete al massimo per illuminare la vostra giornata. Vi sveglierete con tantissime energie e con il desiderio di trarre il massimo dal tempo che avrete a disposizione. Dal punto di vista fisico vi allenerete per cercare di migliorare la vostra massa muscolare.

Forse faticherete all'inizio, ma se sarete costanti diventerà sempre più semplice. Rimprovererete il partner per l'atteggiamento distaccato, che cercherà di giustificarsi, ma non ne sarete molto convinti.

Previsioni astrologiche di venerdì 5 giugno: bisogno d'attenzioni per Capricorno, Pesci annoiato

Sagittario: dovrete gestire dei complicati rapporti d'amicizia. Cercherete di risolvere la situazione senza inutili liti, ma sarete costretti a farvi valere per far ascoltare la vostra voce. Non lanciate accuse verso gli altri, la cosa migliore sarà provare a raggiungere un valido compromesso. Consigli esterni, di chi non conosce le vicende, non saranno molto utili, visto che non potranno tener conto di determinati eventi.

Con fiducia e risolutezza, dopo diversi tentativi, riuscirete a chiarire.

Capricorno: vi sentirete poco considerati dalle persone care. Cercherete di attirare la loro attenzione con ogni mezzo, ma vi appariranno troppo presi dai loro impegni quotidiani. Il partner ascolterà le vostre lamentele, ma le giudicherà di poco conto e vi spronerà a non prendervela. L'oroscopo di domani consiglia di non serbare rancore nei suoi confronti, cercate di mettervi nei suoi panni e di reagire di conseguenza. Un ottimo modo per distrarvi sarà quello di concentrarvi sull'arte.

Acquario: avrete molti impegni da gestire. Adorerete trascorrere del tempo in famiglia, ma sarete costretti a pianificare con attenzione le vostre mansioni.

Basterà poco per disorientarvi davanti alle molteplici faccende quotidiane. Fortunatamente non sarete soli e riceverete l'aiuto di parenti e amici. Anche il vostro partner collaborerà con entusiasmo e vi rivolgerà parole di stima. A fine giornata sarete stanchi, ma veramente molto soddisfatti. Sarà importante non sacrificare le ore destinate al riposo notturno.

Pesci: dovrete combattere contro la noia imminente. Farete fatica a trovare qualcosa che soddisfi il vostro spirito d'iniziativa. Proverete a riprendere in mano vecchie passioni, ma solo la vicinanza degli amici vi permetterà di ritrovare il sorriso. Amerete condividere le ultime vicende vissute e non avrete alcun timore nel parlare di determinate questioni sentimentali.

Forse qualcuno vi rimprovererà di essere stati un po' distaccati di recente, ma voi saprete rispondere appropriatamente.