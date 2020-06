L'Oroscopo del week-end 6 e 7 giugno è pronto a svelare come saranno le giornate di sabato e domenica. Giugno ha fatto il suo ingresso portando una ventata di novità e voglia di vivere. Tante sono state le situazioni da affrontare in questi giorni, perciò sarà del tutto normale chiudere la settimana con un velo di stanchezza addosso. I nati dell'Ariete si ritroveranno a trascorrere un week-end di riposo, mentre i nativi del Cancro avranno tanta voglia di shopping e pizza. Saranno 48 ore interessanti e soprattutto intense. Amore, lavoro, benessere e soldi, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del fine settimana per ciascun segno.

Previsioni astrologiche del week-end dall'Ariete al Cancro

Ariete - Nulla vi sarà impossibile in questo fine settimana di riposo e serenità. Da sempre, adorate il mese di giugno. Anche se il tempo non sarà granché stabile, in questo particolare fine settimana dovrete cercare di mettervi in pari con il lavoro o con lo studio, specie se a breve dovete affrontare una prova. All'interno delle relazioni ogni incomprensione verrà chiarita. Detto ciò, si prevedono delle serate speciali per la gran parte dei nati dell'Ariete. e qualcuno avrà un appuntamento galante! La situazione generale inizierà a registrare una netta ripresa e tornerete a sognare in grande.

Toro - Week-end ad alta ispirazione. Metterete da parte la dieta, ma non abbuffatevi più di tanto altrimenti rischierete di compromettere i buoni risultati raggiunti sinora.

Il lavoro sarà un po' pesante sabato mattina, però nel pomeriggio riuscirete a mettere da parte ogni cosa e vi riprenderete dalle fatiche profuse in settimana. Le coppie si ritroveranno ad uscire per locali mentre i single si daranno alla vita mondana e faranno conquiste. Cercate di non eccedere con l'alcool soprattutto se, passata una certa età, faticate a riprendervi nel giorno seguente.

Gemelli - Avrete 48 ore molto intense, vi sembrerà di essere tornati ai vecchi tempi. Prevenire è meglio che curare, perciò non abbassate mai la guardia e prendete sempre le giuste protezioni. Sarà una domenica da trascorrere in famiglia, probabilmente vi dedicherete alla cucina o alle pulizie che non avete avuto modo di fare per via degli impegni della settimana.

Sarete talmente ispirati e stupirete chi vi circonda! Chi ha dei figli che vivono altrove, a breve potrà riabbracciarli. Un evento vi emozionerà, non saranno da escludersi delle sorprese. Le coppie innamorate si lasceranno andare alla passione sfrenata. Fisico in ripresa.

Cancro - L’oroscopo del fine settimana dice che non starete granché bene a causa dell'entrata della Luna in un segno a voi opposto. Siete talmente empatici, infatti, quando un familiare sta poco bene o è triste vi sentite male anche voi. Cercate di riprendervi dagli sforzi fatti in settimana, siete dei grandi lavoratori ma spesso finite per stremarvi. Avrete una gran voglia di pizza, in fondo vi erano mancate queste piccole cose e la buona compagnia.

Shopping in vista, ma non spendete più del necessario perché questi sono tempi incerti a livello economico.

Le previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sabato e domenica alcuni potranno concedersi una gita fuori porta. Avrete modo di staccare la spina e fare ciò che più vi appassiona. Avete vissuto una settimana pesante! L'amore sarà nell'aria, quindi i cuori solitari e le coppie solide faranno i salti di gioia. Incontrerete una persona che conoscete da tempo e che è segretamente attratta da voi. Dovete mettervi a dieta, ma rimandate a lunedì perché in queste due giornate non sarà facile resistere alle golosità. Dovrete fare particolarmente attenzione al portafoglio dato che sarete tentati da un acquisto poco utile.

Vergine - Dopo dei mesi difficili, la vostra mente risulterà scarica e vuota. Avrete bisogno di riposarvi e queste 48 ore faranno al caso vostro. Basta preoccupazioni e basta viaggi mentali! Concedetevi una passeggiata nel verde o in riva al mare, ma evitate di generare ulteriori conflitti attorno a voi. Delle notizie vi hanno tenuto con il fiato sospeso. In famiglia tornerà la serenità. Dovrete cercare di non pensare più a niente e a riprendervi. Domenica dovrete organizzare l'agenda settimanale.

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a prendere delle precauzioni. Sabato sarete impegnati, forse dal meccanico oppure dal dentista. Fino a maggio avete avuto dei problemi economici, ma questo giugno permetterà una ripresa.

Anche se saranno due giornate di riposo, dovrete studiare e cercare un sistema per migliorare le vostre entrate. Riassaporerete qualcosa che vi riporterà con la mente alla vostra infanzia. Con il partner dovrete fare attenzione poiché sarà irascibile.

Scorpione - Sarà un sabato con qualche gatta da pelare, specialmente al mattino. Chi lavora sarà alquanto indaffarato e non vedrà l'ora di chiudere la giornata. La domenica, invece, andrà diversamente dato che si registrerà un notevole miglioramento. Mente, corpo e spirito, vi sentirete in netta ripresa. Qualche nativo dello Scorpione riceverà delle chiamate o delle visite interessanti, mentre altri si concederanno del meritato riposo davanti alla tv.

Programmerete le vacanze estive.

Oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Via la Luna dal vostro segno, da sabato l'astro luminoso entrerà nel domicilio del Capricorno. Non è sempre facile entrare in simbiosi con gli altri, ma in questo periodo siete maggiormente incentrati su voi stessi. Forse avete dei problemi sentimentali o forse siete confusi sul vostro futuro. Domenica mattina sarà possibile trascorrere del tempo al centro commerciale. Presto dovrete decidere sul da farsi in una certa situazione, forse in merito ad un acquisto immobiliare o un contratto lavorativo.

Capricorno - Vi sentirete notevolmente bene a partire da sabato sera! Certe questioni attanaglianti verranno archiviate.

Avrete voglia di divertirvi in maniera spensierata, probabilmente vi concederete dello shopping (anche online). Domenica vi riposerete per riprendervi dalle fatiche profuse nei giorni precedenti. Con il partner di sempre la fiamma della passione sarà piuttosto bruciante e qualche progetto sul futuro sarà messo in atto. Viaggi in arrivo, ma cercate di programmare le cose in anticipo.

Acquario - Tutte quelle questioni rimaste in sospeso verranno archiviate e potrete dormire sogni sereni. I disoccupati, presto scoveranno un impiego. Aspettatevi due giornate valide in cui autostima e crescita personale cammineranno a braccetto. Avrete voglia di riscoprirvi e di reinventarvi. Qualche progetto di vecchia data sarà rispolverato.

Sono le buone abitudini a condurre al successo, perciò cercate di eliminare i vizi nocivi e approcciatevi positivamente verso la vita. Divertimento in compagnia, assaporerete una deliziosa pizza!

Pesci - L’oroscopo rivela che trascorrerete un serenissimo week-end dedicandovi a cose appassionanti. Alcuni accetteranno un invito ad uscire, altri prediligeranno la sicurezza del proprio focolare domestico. Ormai da tempo siete tornati a lavorare a pieno regime e questo potrebbe avervi esaurito le energie in settimana. Sabato e domenica avrete modo di rivedere i vostri progetti e i conti, dovrete fare una bella pulizia generale. Sarete determinati a sbarazzarvi di quello che non funziona più. Sabato dal parrucchiere o dall'estetista, avete bisogno di qualcuno che si prenda cura di voi.