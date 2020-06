Giro di boa della prima settimana del mese di giugno 2020. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 5 giugno 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con le novità ed i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e stelle del 5 giugno 2020: previsioni

Ariete: in amore i nuovi incontri sono interessanti. La Luna è favorevole e aiuta a superare alcune difficoltà. Nel lavoro inizia ad intravedersi un periodo positivo, le nuove proposte potranno diventare importanti.

Toro: per i sentimenti, se una nuova storia sta per iniziare, bisogna crederci. Le coppie che stanno insieme da tempo vogliono far partire nuovi progetti.

Nel lavoro approfittate di questo momento per affrontare l'attività con maggiore entusiasmo.

Gemelli: a livello amoroso non ripensate al passato e alle cose che non sono andate. Se volete fare nuovi incontri dovrete essere meno diffidenti. Nel lavoro giornata che non consiglia di prendere decisioni importanti. Le buone proposte sono comunque in arrivo.

Cancro: in amore ogni incontro potrà essere importante. Vi sentite però più stanchi, per questo potreste reagire ad una provocazione in modo negativo. A livello lavorativo non mancano le novità, c'è un maggior desiderio di cambiare.

Leone: per i sentimenti una storia può tornare protagonista, anche se ci sono state delle liti per motivi banali nelle ultime ore.

Nel lavoro c'è una buona vitalità, si possono fare scelte importanti per il futuro.

Vergine: a livello amoroso giornata che non sarà il massimo per i rapporti, state attraversando una fase di grande agitazione, ma un recupero arriverà nelle prossime ore. Nel lavoro è il momento di far valere quanto valete.

Previsioni e oroscopo del 5 maggio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso la Luna è favorevole, giocatevi al meglio le vostre carte in questo periodo. A livello lavorativo cercate di vivere questi giorni con serenità e le cose andranno meglio.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale si potrà iniziare una nuova relazione amorosa, questo anche perché Venere è favorevole fino ad agosto.

Nel lavoro chi ha vissuto un brutto momento può recuperare.

Sagittario: per i sentimenti Luna che si trova nel segno, ma attenzione a Marte e Venere dissonanti che chiedono attenzione. Non mancherà qualche momento di disagio. Nel lavoro occorre fare scelte giuste, evitate passi falsi.

Stelle e oroscopo del 5 giugno 2020: la giornata

Capricorno: per i sentimenti, con una persona della Bilancia potrebbe nascere qualche equivoco. C'è una persona che chiede il vostro aiuto. Nel lavoro giornata positiva, sarà possibile trovare un accordo o un contratto.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale, se state vivendo da troppo tempo un legame che non funziona, adesso potreste aver voglia di trasgredire.

A livello lavorativo non si escludono cambiamenti, nuove mansioni o modifiche di ruolo.

Pesci: in amore, se ci sono delle cose da chiarire è meglio rimandare tutto a domenica. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta speciale, non mancheranno nuove alleanze.