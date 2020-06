L'oroscopo del 7 giugno è pronto a rivelare come si concluderà sul piano astrale la prima settimana del mese corrente. Le previsioni delle stelle relative alla giornata di domenica segnalano un Cancro curioso ed emozioni inedite per le persone nate sotto il segno del Toro. Per i Gemelli ci sono delle novità che provengono dall'esterno.

Nel dettaglio, approfondiamo l'astrologia applicata all'ultimo giorno della settimana e le predizioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete alla ricerca di amori vivaci e di passioni profonde, in questa giornata vi annoierete.

Già dalla prossima settimana qualcosa potrebbe cambiare ma, nel frattempo, fate tesoro di tutto ciò che vi ha insegnato quest’ultimo periodo. Comunque, questa è una giornata importante, che potrebbe lasciarvi il segno.

Toro – Se siete romantici di natura, forse questa domenica potrebbe regalarvi emozioni inedite e situazioni di innamoramento. Forse vi piace una persona, ma c’è qualcosa che v’impedisce di fare il primo passo. L'oroscopo consiglia di non scalpitare, di avere tanta pazienza, se sono rose fioriranno. In generale, è un periodo di alti e bassi che potrebbero generare ritardi o tensioni. Agite con prudenza, siate diretti e chiari il più possibile con le persone che vi stanno attorno.

Gemelli – Se ci sono vecchie questioni da risolvere, affrontatele subito. Se avete voglia di trovare l’anima gemella, cercatela, potreste scoprire anche un nuovo modo di vivere l’amore. Novità dall'ambiente esterno o profonde riflessioni potrebbe spingervi a fare qualche cambiamento nella vostra vita.

Dunque, vi aspetta un periodo di emozioni indescrivibili, che vi consoleranno di tutte le insoddisfazioni che avete dovuto sopportare negli ultimi mesi.

Cancro – Periodo ideale per incontrare la persona che fa per voi. Siate più socievoli, guardatevi attorno con curiosità e fate amicizia. Si prospetta una giornata favorevole e incoraggiante per vivere finalmente un amore come si deve e, soprattutto, come lo desiderate.

Approfittata di questa giornata di riposo per fare una lista dei vostri buoni propositi lavorativi. Avere le idee chiare vi aiuta a ottenere risultati soddisfacenti.

Previsioni di domenica 7 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Si annuncia una giornata movimentata per l'amore, avete un bel da fare tra tensioni e dubbi, tra insoddisfazioni e situazioni che mettono a dura prova le vostre certezze. Le stelle vi suggeriscono di guardare avanti. Presto tornerete a sorridere ma soprattutto capirete cosa succede al vostro cuore tormentato. Anche se non è stata una grande settimana per il lavoro, dalla prossima vi aspetteranno tanti progetti da portare a termine entro l’estate. Successo e guadagno assicurati.

Vergine – Giornata poco lineare per i rapporti di coppia. Le questioni familiari potrebbero creare momenti di tensione tra i conviventi. L’abitudine e la noia potrebbero uccidere i rapporti di vecchia data. Fate attenzione alle bugie, potrebbero avere le gambe corte. In campo lavorativo tenete sotto controllo l'impulsività, potrebbe farvi commette errori insanabili.

Bilancia – Gli affari di cuore vanno alla grande. Se con il partner c’è amore, si annuncia una giornata memorabile, una di quelle da segnare in rosso sul calendario e da inserire nell'album dei ricordi. Se tra voi e la vostra dolce metà ci sono incomprensioni, il rischio di rompere è altissimo: avete bisogno di emozioni e potreste cercarle altrove.

Fate attenzione e siate corretti nelle scelte.

Scorpione – In questo periodo affidatevi alle frecce di Cupido. Gli amori che sbocciano adesso sono talmente romantici da sfiorare il cielo con un dito. Se vi piace qualcuno, andate fino in fondo, periodi cosi coinvolgenti sono rari, quindi approfittatene e siate sempre voi stessi. Per i soldi, invece, è un periodo di alti e bassi ma presto troverete la giusta via per aumentare le entrate.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potrebbe essere una giornata piuttosto nervosa. Dubbi, incertezze, problemi potrebbero rendervi la giornata difficile. Armatevi di pazienza e mettete ogni cosa al proprio posto. Non siate impulsivi, anche da un periodo così instabile potrebbe arrivare qualcosa di buono.

Potreste lasciare alle spalle ciò che non funziona. Andrà tutto bene, a patto che smettiate di farvi mangiare dalle insicurezze.

Capricorno – Giornata difficile da gestire per via delle contraddizioni e delle vostre incertezze. Alcuni potrebbero volere un amore e trascorreranno la domenica a piangersi addosso, altri vivranno un amore difficile, non corrisposto, con una persona già impegnata. In entrambi i casi, abbiate fiducia, prima o poi troverete il vero amore. In campo lavorativo fate attenzione a infilarvi nel tunnel dei dubbi e delle paure, rischiate di non riuscire a sfruttare alcune buone occasioni.

Acquario – Giornata eccellente per le coppie. Se ci sono questioni in sospeso, risolvetele subito perché una giornata così incoraggiante non capiterà nella prossima settimana.

È anche un buon momento per prendere decisioni importanti, per progettare il vostro futuro e ravvivare il rapporto di coppia con una bella sferzata di passione e fantasia. Non perdete questo treno così ricco di opportunità. Dalla prossima settimana vi aspettano questioni lavorativi da sistemare in vista dell’estate.

Pesci – Cupido farà di tutto per farvi conoscere nuova gente, provando a farvi perdere la testa e a tuffarvi nel mare pieno di passione. Non vi mancano intraprendenza, fascino e abilità. È arrivato il momento di lasciare indietro le sofferenze del passato e di guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Unico neo della giornata sono i soldi, perché la vostra situazione finanziaria ancora non vi consente di procedere come vorreste, ma siate fiduciosi nel futuro.