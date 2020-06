L'Oroscopo della giornata di domenica 7 giugno rivela che i nati sotto il segno della Vergine potranno contare sul pianeta Mercurio in sestile dal segno del Cancro, e ciò li aiuterà ad ottenere discreti risultati non solo sul lavoro. Scorpione invece dovrà armarsi di pazienza sul fronte sentimentale.

La Luna in opposizione per il segno dei Gemelli potrebbe creare qualche difficoltà in amore, mentre Pesci sarà espansivo ed emotivo con il partner.

Oroscopo del 7 giugno segno per segno

Ariete: Mercurio in quadratura dal segno del Cancro potrebbe portare qualche piccola difficoltà per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di domenica.

Sarete piuttosto impulsivi nello svolgere le vostre mansioni, e dovrete evitare di commettere degli errori. Nel privato, presterete maggiore attenzione ai vostri cari e alla vostra abitazione, risolvendo eventuali problemi. Per quanto riguarda i single, vivere nuove esperienze potrebbe essere alla vostra portata. Voto - 7+

Toro: l'influsso benevolo di Saturno vi gioverà sotto il profilo professionale. Preferirete concentrarvi maggiormente sulle attività in team che si riveleranno tra le più proficue durante la giornata. Sul fronte sentimentale, se siete single sfruttate al meglio tutte le vostre qualità per conquistare la persona che desiderate. Se avete una relazione di coppia, potrebbe essere il momento giusto per fare un piccolo regalo al partner.

Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale stabile per il segno, con Venere splendente nel vostro cielo. Dovrete però fare attenzione alla Luna in opposizione in questa giornata che potrebbe rendere un po' più fredda la vostra relazione. In ogni caso, un atteggiamento più conciliante nei confronti del partner potrebbe fare al caso vostro.

Magari non ci saranno dolci effusioni, ma potreste vivere comunque dei momenti felici. Se siete single, dovrete prima fidarvi della persona di cui siete innamorati per poi andare oltre. Sul lavoro si consiglia di agire con prudenza per tenersi lontani da eventuali errori. Voto - 7-

Cancro: ottimo Mercurio in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di domenica.

Passerete un bel fine settimana per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove farete leva su ricordi ed esperienze passate con il partner per stimolare la fantasia e vivere dolci - e forse anche un po' nostalgici - momenti insieme. Per i single potrebbe essere la giornata ideale per rilassarsi un po', magari in compagnia delle persone giuste. Per quanto riguarda il lavoro, la concentrazione non vi mancherà e metterete a segno discreti successi. Voto - 8+

Leone: non dovrete temere ciò che gli altri potrebbero pensare di voi. Qualora doveste aver bisogno del contributo intellettuale di qualcuno non dovrete esitare a chiederlo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sul fronte sentimentale, invece, se necessario arriverà il supporto del partner senza bisogno che lo chiediate.

Se siete single, mettete da parte i pensieri negativi e inizierete a vedere le cose con maggiore ottimismo. Voto - 7+

Vergine: con il pianeta Mercurio in sestile dal segno del Cancro, l'oroscopo della giornata di domenica si rivelerà positivo sotto diverti aspetti. Sul fronte lavorativo sarà più semplice occuparvi di quegli incarichi che ultimamente si stavano rivelando ostici. La vita sentimentale invece potrebbe avere in serbo ancora qualche piccola discrepanza con il partner. Nonostante ciò, vi accorgerete che qualcosa sta per cambiare e forse sarà il segnale per tornare a vivere bei momenti insieme. Se siete single, se venite fuori da una relazione complicata e vi sentite ancora scottati, sarà meglio non prendere troppi impegni, puntando invece a dedicarvi di più a voi stessi.

Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno, con il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli. In ambito sentimentale la giornata procederà in maniera scorrevole, con una solida intesa di coppia che impedirà l'imporsi di situazioni negative come litigi o incomprensioni. Per i single, un regalo oppure un pensierino ad un amico o ad una persona conosciuta da poco potrebbero aiutarvi a stabilire un bel rapporto. Sul lavoro dovrete fare attenzione al pianeta Mercurio in quadratura dal segno del Cancro che potrebbe far emergere qualche imprevisto. Voto - 8-

Scorpione: dovrete portare tanta pazienza secondo l'oroscopo del 7 giugno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale.

La vostra anima gemella, infatti, potrebbe assumere un atteggiamento un po' più impulsivo, e fareste meglio a non suscitare la sua ira contro di voi. Piuttosto cercate di essere concilianti e, se necessario, ascoltatela. Se siete single, potrebbe essere il momento di affondare il colpo e di accettare un appuntamento con la persona che vi piace. La giornata lavorativa sarà buona nel complesso, anche se si consiglia di agire sempre con un pizzico di prudenza. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di domenica sufficiente. Sarà una giornata senza troppe pretese, durante la quale vi accontenterete di quello che ci sarà. In amore non pretendete che il partner possa comprendervi se non riuscite a manifestare chiaramente i vostri sentimenti.

Cercate di essere più espressivi. I single si limiteranno a seguire la routine quotidiana senza troppi stravolgimenti. Per quanto riguarda il lavoro, se non siete sicuri delle vostre scelte, forse sarebbe il caso di chiedere aiuto ad un collega. Voto - 6,5

Capricorno: giornata discreta con Giove in congiunzione al vostro cielo e Marte in sestile dal segno dei Pesci. Fate solo attenzione a Mercurio in opposizione. Sul fronte lavorativo le cose procederanno piuttosto bene, ma dovrete comunque mettere in conto l'insorgere di eventuali complicazioni. Sarete forti e ottimisti nel privato e questo potrebbe essere l'atteggiamento giusto per fare colpo sulla vostra anima gemella. Anche i single saranno pervasi da sentimenti decisi, soprattutto se sarà possibile stare accanto alla persona che interessa.

Voto - 8-

Acquario: tenderete ad essere più romantici del solito. La vostra relazione di coppia splende e sarà il momento adatto per amplificare l'amore per il partner. I single dovranno ascoltare maggiormente la voce del cuore prima di cimentarsi in una nuova relazione. Sul lavoro riuscirete a gestire al meglio le vostre attività soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8+

Pesci: avrete un atteggiamento più espansivo ed emotivo che vi permetterà di vivere con più intensità la vostra storia d'amore. Se siete single dovrete provare a fare uno sforzo, aprendo finalmente le porte del cuore alla fresca brezza dell'amore. Sul fronte lavorativo avrete voglia di dimostrare il vostro valore, e con Marte al vostro fianco le possibilità di successo non mancheranno.

Voto - 8