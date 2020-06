L'oroscopo del 5 giugno è pronto per essere consultato dagli appassionati dell'astrologia giornaliera. Per le persone nate sotto il segno dell'Ariete è una giornata incostante, invece, per i nativi del Cancro è positiva, soprattutto per l'amore e i sentimenti. In evidenza, l'astrologia applicata alla giornata di venerdì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata incostante. Potreste diventare intrattabili e rispondere per le rime a chi cerca di intavolare un dialogo con voi. Insomma, è un clima poco sereno per l’amore, occhio agli equivoci e date meno peso su ciò che dicono sulla vostra relazione o sulla vostra famiglia.

Stesso discorso vale anche per il lavoro, forse siete solo di cattivo umore o un po' stanchi per lo stress accumulato in quest’ultimo periodo.

Toro – Giornata a tratti bella e a tratti litigiosa e polemica. Ovviamente molto dipende da come vi comportate con voi stessi e con l’ambiente esterno. Se nei giorni scorsi avete discusso con il partner, ora è arrivato il momento di togliere il broncio e di confrontarvi. Se, invece, le cose tra di voi vanno male è molto probabile che dobbiate mettere la parola fine. Siate cauti con i soldi in questo periodo e aspettate tempi migliori.

Gemelli – Qualcuno attira la vostra attenzione ma dipende da voi se siete pronti a buttarvi in una nuova storia d’amore oppure preferite conservare ancora lo status di single.

Magari siete ancora legati a un amore del passato e sperate tanto in un ritorno di fiamma. In campo lavorativo cercate di restare con i piedi per terra e la mente molto concentrata. Le distrazioni potrebbero compromettere i vostri progetti, un errore potrebbe costarvi molto caro.

Cancro – Approfittate di questa fase positiva per il campo sentimentale e amoroso.

Siate romantici con il vostro partner e mettete anima e cuore nelle vostre iniziative. Fa sempre piacere ricevere un complimento o far rabbrividire la vostra dolce metà, e voi del segno del Cancro sicuramente conoscete alla perfezione l’arte della seduzione. Soldi e investimenti non vanno male, ma evitate gli impegni finanziari troppo grossi e, se potete, rimandateli a fine mese.

Previsioni di venerdì 5 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Discussioni in corso. In questa giornata c’è il rischio che pronunciate parole offensive. Chiarite con calma, riflettendo a lungo prima di aprire bocca. Già nel weekend non avrete più ostacoli sul vostro cammino e potrete lasciarvi andare tra le braccia del partner, se è quello giusto, altrimenti viva i cambiamenti e le novità. In campo lavorativo potrebbe esserci qualche imprevisto. Fate attenzione a ciò che dite e scrivete, ai contratti d’affari. Basta un po' di prudenza in più per evitare un errore, che potrebbe essere fatale per il denaro.

Vergine - Se vi piace qualcuno, l'Oroscopo consiglia di stare alla larga dagli amici. Potrebbero non essere sinceri e forse potrebbero nascondere un interesse particolare per quella persona.

Questo periodo vi porta il profumo di un nuovo amore, della passione, di notti maliziose che infiammano le anime innamorate. I risultati migliori, in campo lavorativo, li otterrete in questo periodo. Se sperate in una svolta, questo weekend si accende come una girandola di fuochi d’artificio. Aspettatevi novità e proposte incoraggianti.

Bilancia – Periodo difficile, purtroppo dovete affrontare tutte le questioni che sono rimaste in sospeso. Molto probabilmente vi chiuderete a riccio, ma i percorsi a ostacoli vanno affrontati non temuti. Nei prossimi giorni, i coraggiosi riceveranno delle certezze. Il problema principale in questa giornata lavorativa è la svogliatezza, che potrebbe arrecare un danno alla vostra reputazione.

Dunque, state in guardia e non fate passi falsi.

Scorpione – Desiderate avere di più di quello che avete avuto fino ad adesso. L'oroscopo vi invita a sfruttare questa pacifica giornata per chiedere una cortesia, per scambiare quattro parole con le persone amate e per chiarire tutte le questioni poco chiare. Con il vostro amore è arrivato il momento di mettere in cantiere i progetti che più vi stanno a cuore. Anche il campo lavorativo non se la passa male. Alcuni di voi potrebbero ottenere dei risultati abbastanza rincuoranti.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se ci sono delle cose da chiarire, questa giornata vi offre mille occasioni per farlo. Spiegate al partner quali sono le vostre esigenze del momento e cercate di comprendere anche le sue.

Il dialogo è il miglior mezzo per raggiungere il giusto equilibrio nella vostra relazione, per chiedere scusa e perdonare. Siate sempre sinceri con voi stessi. In campo professionale ci sono un bel po’ di lavori da portare a termine, ce la farete.

Capricorno – Questo potrebbe essere un periodo perfetto per trovare l’amore vero, dovete soltanto tendere la mano alla persona interessata. Fascino, intraprendenza: due doti che non vi mancano. Questo è un venerdì imprevedibile, un colpo di fulmine potrebbe trafiggere il vostro cuore oppure stare cercando di uscire da una storia asfissiante. In campo lavorativo non sorvolate ma andate a fondo. Negli investimenti dovete essere prudenti e valutare bene ogni passo.

Acquario – Se amate il partner, diteglielo spesso. Questa giornata è ideale per rinsaldare ogni tipo di rapporto affettivo. Siate pazienti, la vostra audacia e la vostra fantasia non conosceranno limiti. Nelle faccende pratiche dovete fare molta attenzione a non essere troppo duri con la vostra dolce metà. Siate tempestivi nelle trattative e negli affari. Valutate con attenzione eventuali spese.

Pesci – In questa giornata evitate di parlare con il partner di un argomento molto scottante, rimandate la discussione alla prossima settimana. Meglio evitare fastidiose tensioni con il partner, che aspetta ogni piccolo pretesto per creare subbuglio. Pian piano, ne uscirete sorridenti e sollevati. Se la relazione è in una crisi profonda, meglio darci un taglio che continuare a portare avanti.

In campo lavorativo dovete recuperare i ritardi accumulati nei giorni scorsi, risolvere i problemi e ordinare le scartoffie.