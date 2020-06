L'oroscopo del 6 giugno è pronto a valutare il probabile andamento di questa giornata d'inizio weekend. Le previsioni astrologiche della giornata di sabato avvisano i nativi del Toro di fare attenzione alle false promesse e annunciano qualche occasione interessante per le persone del Sagittario. Nel dettaglio, l'astrologia relativa al sesto giorno della settimana corrente e le predizioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Dolce le promesse di questa giornata. Romanticismo, benessere interiore si riversano su chi amate ma fate attenzione: questo romanticismo potrebbe far nascere degli imprevisti, battibecchi, gelosia e dubbi.

In campo lavorativo potrebbe essere una giornata importante, prestigiosa e con probabili entrate. No alle scelte di pancia e all'impulsività, prima di prendere una decisione riflettete bene.

Toro – L’amore potrebbe sbocciare e profumare anche di buono, però, le stelle vi mettono in guardia dalle false promesse, dalle vostre illusioni. La passione sarà intensa e decisamente a tinte forti, quindi, prima di affidare il vostro cuore a qualcuno accertatevi che sia in buone mani. In campo lavorativo muovetevi con cautela e, in presenza di polemiche e pettegolezzi, evitate di prenderne parte, altrimenti finirete per fare il capro espiatorio.

Gemelli – La ricerca di una nuova fonte di reddito è molto consigliata dalle stelle.

Avventurarsi fuori dalla propria zona di comfort potrebbe essere altamente redditizio per voi. Prendete in considerazione l’idea di seguire un corso intensivo che vi permetterà di accedere a un campo che necessita di personale qualificato. È possibile che la vostra eccitazione per questa nuova avventura possa causare un po’ di risentimento in una relazione d’amore, ma non rinunciate a inseguire ciò che è importante per voi.

Cancro – In questo periodo potreste sentire le farfalle nello stomaco, forse avete incontrato una persona interessante? Le stelle vi anticipano che i nuovi flirt si trasformeranno in una relazione seria e duratura. Insomma, questo è un ottimo periodo per incontrare la persona che state aspettando da una vita e mettere fine alla vostra solitudine.

La nota dolente di questo periodo potrebbe riguardare le finanze, probabilmente messe a dura prova da alcune spese inaspettate che, però, dovete affrontarle facendo buon viso e cattivo giorno.

Previsioni di sabato 6 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Amore capriccioso. Questa giornata probabilmente risulta la più faticosa della prima settimana di giugno. Sforzatevi di generare solo pensieri positivi. A breve, l’amore tornerà a sorridervi. Non lasciatevi spaventare dalle difficoltà e tenete sempre alta la concentrazione. Si prospetta un periodo impegnativo per il vostro lavoro e dovete fare attenzione a tutto ciò che fate, evitate distrazioni ed errori, altrimenti pagate cara la pelle.

Vergine - In questa giornata potrebbero esserci disaccordi con la persona amata, un imprevisto familiare potrebbe mettervi in agitazione oppure la gelosia potrebbe consumarvi l’anima.

Se siete insoddisfatti, voltate pagina e guardate avanti senza curarvi degli altri. Pian piano sentirete tornare anche la grinta e avrete una visione più chiara della vostra attuale situazione lavorativa. Saprete con maggiore certezza come raggiungere i vostri obiettivi. Periodo positivo anche in ambito economico.

Bilancia – Giornata eccellente per riaccendere la passione. L'oroscopo consiglia di non perdere questa occasione, perché già da domani potrebbero emergere delle tensioni, forse per questioni familiari oppure legate al vostro rapporto. In ogni caso, questa giornata di sabato potrebbe iniziare bene e finire in modo inaspettato. Sia per le professioni che per le questioni economiche è un periodo positivo.

Scorpione – In amore anche se siete piuttosto timidi, avete uno stile di seduzione tutto vostro che farà colpo al primo sguardo. Fate attenzione, però, agli amici pettegoli e alle persone che dicono di essere single ma in realtà sono sentimentalmente legate con un’altra persona. Un po' di nervosismo potrebbe interferire con il rendimento lavorativo. Fate attenzione e cercate di non mischiare il lavoro con i problemi familiari.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ottimo periodo per i vostri progetti di coppia, compresi quelli importanti come cicogna o matrimonio. Le vostre emozioni diventano sempre più profonde, e con questa certezza nel cuore prenderete decisioni fondamentali per il vostro futuro.

Se la vostra unione dura da molto tempo potreste scoprire aspetti nuovi dell’amore. Professione e denaro vanno bene. Se lavorate alle dipendenze o state cercando una nuova occupazione, questo periodo potrebbe offrirvi qualche occasione interessante.

Capricorno – Qualche litigio a inizio giornata, avete voglia di fare qualcosa di diverso ma il vostro partner non vuole saperne. Se il vostro amore è molto forte, dopo il litigio sapete come fare pace. Un imprevisto o una discussione pesante potrebbe nascere anche sul lavoro. Guardate avanti, anche se la giornata lavorativa parte incerta, si conclude in maniera favorevole.

Acquario – Anche se questo sembra un periodo incerto, non mancano occasioni per conoscere persone nuove.

È molto probabile che apriate il vostro cuore a una persona degna della vostra fiducia. Periodo favorevole per contratti, affari, trattative, e ottimo anche per sostenere un colloquio, se state cercando un impiego o vorreste cambiare quello attuale.

Pesci – La giornata parte con le emozioni intense ma si conclude con qualche incertezza. Forse nulla di importante, magari è solo un periodo un po' stressante a causa delle questioni familiari, degli imprevisti che minano la vostra serenità sentimentale. In campo lavorativo dovete affrontare con diplomazia ritardi, rinvii, equivoci. Se ci sono dei programmi da rivedere, fatelo con molto tatto ed evitate di rispondere impulsivamente.