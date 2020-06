L'Oroscopo di domani, domenica 7 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà dissonante poiché sarò nel domicilio del Capricorno. Ciò non agevolerà i Cancro e i Pesci i quali dovranno fare i conti con alcune turbolenze. Ciononostante, la domenica porterà consiglio e vicinanza d'amore per molti simboli zodiacali come l'Ariete e il Capricorno. Ci saranno delle novità e dei progetti da portare avanti. Problemi finanziari per i nati del Leone, insomma, sarà una domenica piena di vicissitudini. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° in classifica - In amore sentirete il bisogno di aprirvi, di confidare i vostri pensieri, di comunicare i sentimenti e soprattutto di divertirvi. Forse il vostro desiderio principale è quello di godervi la vita senza troppe complicazioni e pensieri. Non sottovalutate il potere degli astri che sembrano avere in serbo un sacco di cose tra cui qualche succulenta novità destinata ad aprirvi gli occhi. Tenetevi alla larga dai casini e dalle complicazioni. Collaborate con soddisfazione in ufficio e sicuramente risolverete eventuali problemi. La vostra salute potrebbe non risultare delle migliori, occhio alla cervicale!

Cancro - 11° posto - L’Oroscopo del 7 giugno dice che l'amore non risulterà essere un settore favorito a causa del vostro umore nero.

Avrete la Luna in opposizione! Gli impegni stressanti che avete avuto in settimana, vi priveranno di ogni energia e vi impediranno di valutare serenamente le vostre emozioni. Non permettete al pessimismo di entrare in casa vostra! Impegnatevi, come solo voi sapete fare. Portate avanti quel nuovo progetto lavorativo o personale.

Nonostante gli ostacoli dovuti alla burocrazia o alla mancanza di denaro, ci vuole ben altro per farvi gettare la spugna: 'Chi la dura la vince'!

Leone - 10° in classifica - Se c'è qualcosa che vi infastidisce nel vostro partner o su un membro della famiglia, parlatene chiaramente ma senza offendere.

Essere diretti non significa necessariamente essere aggressivi! Occhio alle discussioni aspre, soppesate ogni vostra parola e lasciate da parte i rimproveri e le recriminazioni. Sarete particolarmente affamati, ma se state seguendo la dieta rischierete di mandare in fumo ogni risultato. In amore, privilegiate le emozioni e la passione che risulteranno intensi a fine serata. Non cercate di forzare le porte chiuse che non si aprono, bensì cercate la chiava giusta. Navigate in cattive acque economiche, forse avete avuto difficoltà a sbarcare il lunario. Le vostre finanze risultano 'KO'. Comunque sia, nella prossima settimana le previsioni astrali vedono arrivare delle novità riguardanti i soldi e il lavoro!

Bilancia - 9° posto - Se amate il vostro partner e se ci sono state delle discussioni pesanti, in giornata avrete modo di fare la pace. Tornerà il sereno all'interno del focolare domestico ed ogni preoccupazione scemerà via. Sarà ripristinata la sintonia anche in famiglia. Certo, non tutti faranno i salti di gioia poiché c'è qualcuno che non prova più lo stesso sentimento di prima per il partner. In quest'ultimo caso sarà meglio chiudere la storia e voltare pagina. Dei cambiamenti estetici sono in atto, qualcosa in voi sta subendo un'evoluzione importante. State crescendo! Cercate di riposare poiché la seguente settimana richiederà uno sforzo maggiore da parte vostra dato che siete in attesa di conferme all'interno del lavoro.

I guadagni non sono ancora quelli desiderati ma non potete di certo lamentarvi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° in classifica - Occhio a ciò che potrebbe succedere in queste particolarissime 24 ore. Famiglia, lavoro o imprevisti vari rischieranno di interferire grossomodo. La prima parte della giornata risulterà un po' sottotono e traballante, sarete appesantiti e spossati. Un buon caffè riuscirà a ricaricarvi ma cercate di non abusarne. Le cose andranno meglio subito dopo l'ora di pranzo, infatti, non spunteranno ulteriori problemi. In serata lascerete indietro la tensione e tornerete ad amare in maniera appassionata. Nel vostro futuro brillano situazioni molto incoraggianti, ottime sia per le finanze che per il prestigio della vostra posizione.

Vergine - 7° posto - Cuore e sensi viaggeranno in direzione della felicità e dell'appagamento, questa giornata sarà molto allegra. 'La vita è come uno specchio, ti sorride se la guardi sorridendo' diceva giustamente Jim Morrison. Qualunque siano i vostri desideri, vi avvicinerete alla meta sempre di più. In giornata proverete sensazioni profonde e uniche. Anche chi vi avrà di fronte verrà contagiato dalla vostra energia positiva. Vi sembrerà di essere sotto l'effetto di un incantesimo dal quale non vorrete più svegliarvi. In campo lavorativo avrete la certezza di dove state andando, il vostro percorso si sta delineando!

Toro - 6° in classifica - Questo periodo porterà con se il profumo dell'amore.

I transiti astrali della giornata invitano a buttarsi nella mischia perché tutto potrà accadere sia all'interno della vita sociale che nelle grandi occasioni lavorative che cercate da tempo. Sarà una giornata di grandi decisioni per le coppie innamorate che potrebbero essere in procinto di convolare a nozze o di intraprendere una convivenza. Affidate i vostri desideri alle stelle! Cercate di rimanere coerenti con voi stessi perché è questa la ricetta magica che vi farà vivere bene e appagati. Contatti e amicizie potrebbero tornare utili, quindi mantenetevi in buoni rapporti con la gente. Incertezze in campo economico.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani 7 giugno annuncia l'avvio di un buon periodo.

Chi è solo potrà innamorarsi e conoscere gente nuova e interessante. Non siete molto estroversi come segno, ma la vostra riservatezza vi rende misteriosi e affascinanti. Con le stelle a favore, le occasioni giuste non vi mancheranno di certo. Qualcosa in voi è destinato a lievitare a breve. Potreste contare su di una bella disponibilità emotiva. Ottime prospettive per portafoglio e carriera, due comparti che per il momento languono un po'. Siate ambiziosi e puntate sempre all'eccellenza perché, male che vada non vi troverete di certo con un pugno di mosche in mano. Presto potrete mettere a segno dei validi risultati e togliervi delle soddisfazioni.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 4° in classifica - Il vostro cuore scoppierà di amore, infatti sarà molto sollecitato.

Potreste ritrovarvi in fibrillazione, magari per via dell'attrazione incandescente che proverete per una certa persona. Al momento, cercate di non essere frettolosi. Se siete certi di essere ricambiati dalla persona desiderata e non avete alcun impegno, avanti tutta. Chi si vedrà costretto a lavorare anche di domenica non dovrà abbattersi poiché sarà una giornata lavorativa molto serena. Otterrete una serie di vantaggi inimmaginabili e porterete avanti con successo eventuali accordi o trattative. Se volete superare la concorrenza, allora dovete studiare un modo per essere un passo avanti.

Sagittario - 3° posto - Domenica ideale per parlare con il partner o con una persona cara che magari ha dei problemi personali.

Anche se la Luna non sarà più nel vostro domicilio, vi sentirete ancora altruisti e positivi. Con la persona del cuore discuterete dei vostri progetti e ritroverete una buona sintonia. Chi non dovrà lavorare, oltre ad occuparsi delle solite faccende casalinghe, sceglierà di riposarsi davanti alla tv ma evitate di abbuffarvi senza controllo! Il partner potrebbe avere la Luna storta e tormentarvi di domande. Chi cerca un'occupazione per poter sbarcare il lunario, dovrà prendersi queste 24 ore per pianificare le ricerche da effettuare nella seguente settimana o per prepararsi ad un colloquio.

Capricorno - 2° in classifica - La Luna nel vostro segno renderà questa giornata estremamente vigorosa e smagliante.

L'amore viaggerà alla giusta velocità e vi regalerà sensazioni uniche e magiche. Aspettatevi delle sorprese e tantissimo romanticismo. Certo, qualcuno potrebbe non essere assolutamente soddisfatto dell'intimità, in tal caso sarà meglio parlarne in modo prudente. Potrebbero emergere dei desideri insoliti. Ci saranno delle ottime occasioni per migliorare le vostre entrate, dunque, guardatevi attorno e prendete appunti. Un probabile colpo di fortuna vi svolterà la giornata.

Ariete - 1° posto - Cielo di fuoco e fiamme, si prospetta una domenica ottima per scuotere l'animo dei più pigri e degli incerti. Coloro che hanno avuto una settimana noiosa, troveranno un eccellente rimedio per scrollarsi di dosso l'insoddisfazione.

Anche l'amore potrà essere scovato! Emozioni, freschezza e vivacità, tutto ciò concorrerà a rendere unica questa giornata che vi farà sentire addosso l'odore dell'estate. Finalmente ogni cosa inizierà a concretizzarsi anche nel comparto lavorativo e progettuale. Chi semina raccoglie, perciò non state con le mani in mano. Una recente entrata economica vi ha dato un po' di spago.