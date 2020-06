L'Oroscopo del 27 e 28 giugno è pronto a svelare come andrà questo weekend per ciascun segno zodiacale.

Se i nati del Cancro avranno occasione di emozionarsi e sorprendersi, c'è chi dovrà fare i conti con una forte spossatezza fisica e mentale. Sarà un weekend da non sottovalutare, dato che ci sarà del movimento e spiccherà qualche novità destinata a stravolgere la stagione estiva. Scopriamo le previsioni delle stelle di queste due giornate.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete al Cancro

Ariete - Avrete un fine settimana decisivo in cui potrete concludere qualcosa di importante. La svolta sarà a portata di mano, inoltre risulteranno favorite le nascite, il lavoro e l'amore.

Il vostro sabato sera sarà piuttosto intenso e ad alto tasso di passione. Forse non avrete granché voglia di parlare, ma i vostri occhi saranno densi di significato. La domenica, invece, sarà meglio agire con calma. Potrete riposare e riprendervi dalle fatiche dispensate in settimana.

Toro - Tutti i nodi verranno al pettine in queste 48 ore che chiuderanno una settimana colma di lavoro e di fatica. Avete avuto poco tempo per voi stessi e per le persone care. State cercando di recuperare terreno e denaro per sostenere una certa spesa salata. Le preoccupazioni economiche non vi aiutano a dormire la notte, ma da sabato qualcosa si smuoverà positivamente. Rivedrete un vecchio amore e la fiamma potrebbe riaccendersi.

Gemelli - Fine settimana sereno, da trascorrere in relax e dolce compagnia. Smaltirete la tensione dei giorni passati e guarderete al futuro con rinnovata positività. In famiglia i rapporti saranno tranquilli. Avrete un sabato divertente in cui non saranno da escludersi degli incontri passionali e avventurosi.

In questo periodo desiderate stare sereni e senza preoccupazioni. Ispirazione in cucina. Occhio alle novità che giungeranno in queste due giornate e che incideranno sull'estate.

Cancro - Preparatevi a trascorrere un fine settimana pieno d'amore e divertimento. C'è chi si regalerà due giorni di relax assoluto, magari in riva al mare, e chi invece si dedicherà anima e corpo alle proprie passioni.

Con il partner l'intimità assumerà sfumature sempre più roventi, ma anche i cuori solitari avranno modo di riaccendersi grazie ai nuovi interessi. Domenica pomeriggio sarete un pochino in agitazione a causa di un evento che si verificherà nella seguente settimana. Emozioni e sorprese non mancheranno!

Le previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sabato ci sarà qualche affare o contratto da chiudere. C'è chi si concederà del meritato shopping e chi punterà a trascorrere un po' di tempo in famiglia, magari al centro commerciale. Delle notizie vi porteranno agitazione, sarete preoccupati ma non lasciatevi sciupare il weekend. Domenica mattina qualcuno riceverà una visita di un parente o magari una sua telefonata.

Occhio ai fornelli, la stanchezza potrebbe giocare dei brutti scherzi.

Vergine - Finalmente il fine settimana! Chi ha lavorato sodo potrà prendersi una meritatissima pausa. L'amore potrebbe generare malumore ma cercate di non litigare. Sentirete il bisogno di riflettere a fondo su una determinata questione, questo weekend porterà a delle interessanti conclusioni. Il mese sta per concludersi, cercate di non sperperare!

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia dalle false occasioni che si paleseranno in queste 48 ore. Giungeranno delle notizie che potrebbero lasciarvi interdetti. Dovrete tenere sotto controllo i nervi, specie se avete delle difficoltà in famiglia o all'interno del lavoro.

Dei conti non torneranno, approfittate del weekend per rivederli e sistemarli. Programmatevi in anticipo con gli impegni della settimana.

Scorpione - Arriverete a chiudere la settimana con grande fatica sia mentale che fisica. In genere vi occupate di tutto, dalla casa al lavoro. Avrete modo di ristabilirvi, anche se forse ci saranno delle situazioni da portare a termine entro domenica. Sabato sera ritroverete tutta le serenità agognata, ma una notizia potrebbe lasciarvi un po' turbati. Con il partner la comunicazione risulterà favorita.

Oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L'oroscopo del weekend 27-28 giugno annuncia che vorreste essere in modalità riposo, ma dovrete comunque tenere alta la guardia perché qualcosa si muoverà.

Le stelle prevedono un grande movimento e/o agitazione. Da tempo siete in cerca di spazio e di stimoli, forse siete annoiati o insoddisfatti. Prendetevi tutto il tempo necessario per cercare di capire che cosa volete fare.

Capricorno - Le stelle rivelano che sarà un fine settimana al cardiopalma, sarete passionali. Le coppie faranno i fuochi d'artificio poiché la vicinanza e l'intimità risulterà maggiore del consueto. I più giovani preferiranno restare a casa a vedere la tv. Domenica da trascorrere in famiglia, nessun posto offre le stesse sensazioni di casa propria. Attenzione ai vostri movimenti poiché rischierete di rompere qualcosa.

Acquario - Se state lavorando a un progetto destinato a cambiarvi e migliorarvi l'esistenza, sabato o domenica ci sarà un risvolto importante.

Coloro che si frequentano da poco avranno modo di uscire insieme, di vedersi e di approfondire la conoscenza. Presto o tardi il vero amore arriverà, quello che conta è non avere fretta. Non permettete a nessuno di dirvi come dovete essere o cosa dovete fare, andate bene così come siete!

Pesci - L’oroscopo annuncia un weekend con degli avvenimenti golosi e qualche sorpresa. Avete in ballo qualcosa di scottante e promettente. Durante la settimana siete stati molto impegnati e forse dovrete recuperare un ritardo. Cercate di pensare di più a voi stessi. Fate movimento, curate la pelle e mangiate cibi nutrienti. Sbarazzatevi dell'inutile ciarpame e fate spazio al nuovo. Se da poco avete chiuso una storia, presto otterrete una gradita rivincita.