L'Oroscopo di luglio per il Leone si aprirà in modo stupefacente, elargendo tanti consigli utili per progredire sia in campo professionale che sentimentale. A luglio i nati del segno avranno dalla loro parte un ammasso di pianeti che li spingerà a vivere un mese davvero splendido in tutti i campi. Saturno, Giove e Plutone in Capricorno insieme a Sole presente dal 23 al 31, li caricheranno di un'energia esplosiva che dovranno tenere a bada. Tante saranno le opportunità nel lavoro che dovranno essere prese al volo. In campo sentimentale i Leone in coppia vivranno dei bei momenti insieme al proprio partner, mentre i single faranno tanti incontri interessanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Oroscopo del lavoro del Leone di luglio

Nuovi progetti e nuove collaborazioni animeranno il mese di luglio per voi amici del Leone. Sarete carichi di un'energia positiva incredibile che vi sarà data da un ammasso planetario con Venere in Gemelli, Saturno, Giove e Plutone in Capricorno che vi spingeranno a buttarvi a capofitto nel lavoro e ottenere tutto ciò che desiderate. In questo mese voi nati del Leone avrete tanti progetti da portare a termine e tante cose da fare. Vi sentirete iperattivi, sensibili e ricchi di voglia di fare. Dal 23 al 31 il Sole entrerà nel vostro segno e vi caricherà di una incredibile energia spontanea che porterà a risplendere in ogni campo.

Sarete forti, iperattivi e nessuno potrà fermarvi, tutti i vostri progetti verranno portati a termine con successo. Vi sentirete ricchi di energia e fisicamente più forti, lasciandovi alle spalle tutti quei fastidiosi malanni che nei mesi precedenti vi avevano fatto sentire tristi e apatici. In questo mese sarete grintosi e carismatici.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Se sarete alla ricerca di un nuovo lavoro, questo sarà il mese giusto per fare dei colloqui. Se vorrete un avanzamento di carriera, questo sarà il momento giusto per osare poiché niente e nessuno potrà fermarvi. Durante questo splendido mese di luglio vi sentirete anche un po' insoddisfatti e ipersensibili, ma sarà solo una nube passeggera a causa della quadratura di Urano nel Toro.

Molto spesso la quadratura è uno stimolo ad affrontare le sfide e a risolvere i problemi che essa ci può portare, per uscirne più forti di prima. Venere e il Sole illumineranno il vostro cammino e daranno un grande fascino e una grande sicurezza, spronandovi sempre più ad avere un successo strabiliante.

La sfera amorosa nelle previsioni astrali del Leone di luglio

Voi amici del Leone in questo mese di luglio potrete avviare un periodo davvero fortunato per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere in Gemelli vi renderà affascinanti, il Sole nel vostro segno vi renderà splendidi, sicuri ed affascinanti e nessuno potrà resistervi. Per voi in coppia Venere e Marte, i pianeti che regolano le faccende di cuore, porteranno serenità in amore.

Voi nati del Leone vivrete un periodo fatto di meravigliose giornate insieme al vostro compagno. Questo sarà anche il mese ideale per avviare dei progetti di coppia più seri come la convivenza, il matrimonio o la nascita di un figlio. Non ci saranno nubi all'orizzonte e addirittura chi vorrà ricucire gli strappi di un rapporto o riprovarci con il proprio ex, potrà farlo e otterrà buone possibilità di riuscita. Ci saranno tante opportunità per voi Leone single che in questo mese sarete ricchi di carisma, comunicativi, affascinanti e favoriti dalle stelle. Venere e Marte nel segno vi favoriranno e tanti incontri interessanti e vivaci saranno alle porte. Tuttavia, dovrete coltivare e approfondire di più le amicizie, preparandovi poiché proprio tra di loro ci potrebbe essere la vostra anima gemella.