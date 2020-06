L'Oroscopo di domani, mercoledì 24 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà nel Leone. Quando l'astro luminoso è in fase crescente, comporta un incremento dell'energia. Per tale ragione molti segni zodiacali potranno sentirsi più vitali e carichi, come nel caso dei Cancro, che riceverà una sorpresa. Giungeranno delle novità per coloro che appartengono al segno dell'Ariete, ma le previsioni si presentano interessanti anche per gli altri simboli zodiacali. Dunque, scopriamo cosa hanno in serbo le stelle leggendo le previsioni della giornata per ciascun segno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° posto - Mercoledì con qualche problema da sistemare. Non gettate la spugna, nemmeno quando vi sentirete al limite della sopportazione e avrete voglia di fuggire. L'amore sarà un ottimo tonico rinvigorente, perciò se avete la fortuna di avere un partner affianco, tuffatevi tra le sue braccia. Chi è single, in genere preferisce le avventure occasionali o temporanea ma qualcuno desidera una storia seria e romantica. La giornata potrebbe riservare dei risvolti inaspettati, state in guardia!

Scorpione - 11° in classifica - Fare ciò che gli altri si rifiutano di fare può essere il vostro trampolino di lancio. Ciascuno ha la sua storia, perciò non ha senso fare dei paragoni.

Concentratevi su di voi e sul percorso che avete scelto di intraprendere. Siete nel bel mezzo di un periodo in cui volete solamente attenzione e comprensione. Lo stress, in queste 24 ore, risulterà decisamente alto e questo potrebbe intaccare la vostra pressione. Considerate l'idea di dedicarvi ad attività svaganti come fare orto, giardinaggio, disegno, ecc.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Toro - 10° posto - In questo periodo vi premono molto le questioni di denaro dato che avete in ballo un sacco di situazioni spinose. Capire la radice dei problemi è la chiave delle opportunità. Nella vita le cose non sempre filano lisce come l'olio, ma chi la dura la vince in qualsiasi caso. Con il partner, forse sarà necessario trovare un punto d'incontro e scendere a compromessi.

Questa giornata risulterà favorevole per le nuove conoscenze, quindi i single non dovranno chiudersi in casa. Sarà meglio mettere da parte ogni ostilità.

Gemelli - 9° in classifica - A volte si fa prima ad incolpare gli altri per ogni errore o battuta di arresto, ma le recriminazioni e i rimpianti sono la tomba del successo e dei rapporti di tutti i tipi. A volte tendete a lamentarvi della vostra relazione d'amore, forse perché il partner non vi comprende o magari avete la netta sensazione che vi remi contro. Cercate di vedere oltre tutto questo e siate più indulgenti e comprensivi. Siete in cerca di stimoli, tuffatevi nella scrittura o nella lettura, cominciate a fare quello che avete sempre sognato di fare.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche invitano ad investire tempo e pazienza nella carriera e nella vostra vita personale. Forse dovrete prendere una decisione importante, in tal caso chiedete consiglio agli esperti e vagliate altre opzioni. Non tiratevi indietro davanti a una sfida o a un ostacolo. Sfruttate la vostra diplomazia e intelligenza per scardinare i problemi. Con pazienza e diligenza, presto o tardi giungerà il tempismo giusto. Qualunque cosa accada basta tenere duro e portare a termine il lavoro. A chiunque può succedere di toccare il fondo, l'importante è risalire in cima.

Ariete - 7° in classifica - Non schivate le sfide, bensì affrontatele perché sono destinate a migliorarvi.

Imparate a capovolgere la sfortuna e i momenti negativi. La giornata del 24 giugno sarà abbastanza stimolante, quindi se c'è una battaglia in corso potrete vincere. In genere, la Luna in Leone accresce lo spirito di competizione e la voglia di avventure emozionanti. Qualche nativo di questo segno sta vivendo un periodo turbolento in amore, ma se il sentimento è forte, sarà possibile uscirne a testa alta dalla tempesta. Novità in arrivo!

Vergine - 6° posto - Rivedete la vostra routine se vi sentite stressati e sconsolati. Avete tutto il diritto di essere felici, quindi non sottomettetevi a nulla. Lasciate perdere i giudizi altrui perché la vita è breve. In giornata potrebbero arrivare delle occasioni lavorative destinate a migliorare i vostri incassi: carpe diem!

Avrete una conversazione interessante che vi aprirà gli occhi e la mente. A volte si pensa di conoscere perfettamente un familiare o un partner, ma non è proprio così. Relax al mare per alcuni fortunati della Vergine.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 24 giugno dice che sarà un mercoledì pieno di lavoro ma avrete una vibrante carica di energia. Tutti commettono errori, ciò che conta è come ci si comporta dinanzi a essi. Ogni medaglia ha una doppia faccia, quindi in ogni cosa c'è un risvolto positivo ed uno negativo. La vita si regge su un equilibrio instabile perciò delle volte si sale e si scende. Prendete queste 24 ore con lo spirito guerriero che vi contraddistingue, perché siete un segno che lotta in qualsiasi circostanza.

Riceverete una lieta sorpresa che vi farà sorridere.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Capricorno - 4° posto - Delle volte volete mandare tutto a monte e scappare a gambe levate in un luogo esotico. Se insistete con pazienza riuscirete a trasformare i periodi stressanti e degradanti i veri e propri momenti di gloria e sarete orgogliosi di voi. Fidatevi del vostro istinto anche quando sembrerà vacillare. Presto o tardi l'amore giungerà al vostro cospetto e vi sembrerà di vivere in una bella fiaba. Chi è già impegnato sentimentalmente, avrà modo di scoprire un nuovo aspetto del partner. Per quanto riguarda l'economia, per adesso tutto tace, ma entro l'autunno ci sarà una bella scossa.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani si presenta interessante sotto determinati aspetti.

Indietreggiate solamente per prendere la rincorsa e spiccare il volo. Non sempre le cose vanno come sperato, ma molte volte vanno addirittura meglio. Accettate le critiche costruttive perché con i feedback si migliora e si dimostra una straordinaria maturità. Programmate una vacanza da fare prossimamente, avete bisogno di lasciarvi andare. Questa sarà una giornata favolosa, il vostro fascino risulterà irresistibile.

Acquario - 2° posto - Le battute di arresto e i tradimenti fanno male, ma permettono di affinare l'intuito e le proprie capacità. A volte è necessario fare un passo indietro per compierne due avanti. Giornata favorevole per le interazioni, sarete felici. Una buona comunicazione potrà tornare utile nella sfera lavorativa, finanziaria e socievole.

Avete delle bollette da pagare o badate ad alcune persone che dipendono da voi in un modo o in un altro. Uscite fuori dal vostro guscio e abbandonate la zona di comfort rimettendovi in gioco. Le stelle vi guideranno e potrete fare ogni cosa.

Leone - 1° in classifica - Un nuovo capitolo della vostra vita sta per incominciare. Dopo mesi di riflessione e di studio approfondito, è giunto il momento di passare all'azione. Per trionfare bisogna accettare anche la sconfitta perché la vita è costellata di alti e bassi. Continuate a battere il ferro finché è caldo. Investite sul vostro futuro, ma al contempo non trascurate i vostri affetti stabili. Un'emozione vi coglierà di soppiatto. I vostri modi di ragionare potrebbero non risultare graditi.