L'Oroscopo di domani 12 giugno è pronto a svelare come sarà la giornata di venerdì per ciascun segno zodiacale. Dal punto di vista astrale avremo la Luna nella casa dei Pesci, tale aspetto contribuirà ad accentuare la sensibilità e la ricettività. Dopo un periodo mediocre, i nati della Vergine intravederanno una netta ripresa, ma non saranno gli unici a gioire in queste 24 ore. Una carica di energie investirà lo Scorpione mentre i single dei Pesci avranno maggiori chance di innamorarsi. Amore, soldi e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Leone - 12° in classifica - I gesti contano più delle parole e in queste 24 ore ve ne accorgerete. Negli anni avete affrontato molte sfide, siete caduti e poi vi siete rialzati. Spesso è necessario toccare il fondo per risalire in superficie. L'oroscopo parla di un venerdì da non prendere sottogamba, se c'è un conto da saldare o un affare da concludere, non rinviate. Dovrete fare molta attenzione alle chiacchiere da ufficio, una parola di troppo potrebbe mettervi in cattiva luce. In amore, delle volte vi lamentate che il partner non vi conceda la giusta attenzione o che non vi aiuti nelle faccende domestiche.

Capricorno - 11° posto - Cercate di non fare più del consueto altrimenti finirete per stancarvi ulteriormente.

La giornata potrebbe rivelarsi altamente spinosa. Determinate questioni di vecchia data andranno riviste, qualcosa risulterà poco limpida. Evitate le scaramucce in casa ma anche sul luogo di lavoro. Dovrete mantenere un atteggiamento professionale altrimenti farete brutta figura con i piani alti. In serata evitate di trascorrere del tempo dietro al computer specialmente se soffrite di insonnia.

Sagittario - 10° in classifica - Vi sentirete poco bene. Il tempo ballerino non vi fa impazzire di felicità, anzi. Questo è un periodo molto intricato che vi consuma lentamente, ma spetta a voi fare il salto per risalire verso l'alto. Avete fatto abbastanza rinunce. Rinnovate il look oppure cambiate la disposizione dei mobili, servirà a scuotere la monotonia e a darvi una bella scossa.

Programmate qualcosa da fare per l'imminente weekend, magari in buona compagnia, in tal modo potrete rilassarvi e tornare ad essere efficienti nella ventura settimana.

Ariete - 9° posto - Dovrete astenervi dall'esprimere un giudizio tagliente poiché finirete per pentirvene amaramente. La vostra scontrosità risulterà maggiore rispetto al consueto. Una delusione d'amore di vecchia data ancora vi blocca e vi impedisce di intraprendere relazioni durature. Non fate di tutta l'erba un fascio e lasciatevi andare. Questa giornata del 12 giugno sarà ricca di sviluppi lavorativi, inoltre potrebbe giungere una novità economica di grande rilevanza. State considerando l'idea di trasferirvi in una casa più ampia e confortevole, ma valutate ogni aspetto prima di concludere una trattativa.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° in classifica - Capita a chiunque di prendere degli abbagli nella vita, smettetela di rimproverarvi e di rimuginarci troppo spesso. Ciò che è accaduto un tempo non vi definisce affatto, perché l'essere umano è in perenne mutazione. In questo periodo siete insicuri e non vi sentite granché bene a livello fisico. Forse siete tormentati da un mal di testa o mal di schiena. In realtà è lo stress accumulato a farvi sentire in questo modo, quindi cercate di scaricare la tensione attraverso la meditazione regolare o una passeggiata. Qualcosa si sta muovendo, pazientate!

Toro - 7° posto - Più si sale in alto più si è esposti a critiche e giudizi, ma anche agli elogi e all'ammirazione.

Decidete dove volete stare, trovate il posto giusto per voi. Avere ben chiaro un percorso da percorrere aiuta ad arrivare alla meta senza perdersi. Da tempo avete tra le mani un affare o un investimento, le stelle invitano a concludere ogni trattativa entro l'autunno onde scongiurare imprevisti. Per il momento concentratevi su voi stessi, specie se siete single da poco. Evitate di fare 'chiodo scaccia chiodo'. Per quanto concerne l'amore di coppia, risulterete sulla buona strada.

Cancro - 6° in classifica - L’oroscopo del 12 giugno dice che sarà un venerdì interessante. In genere siete abituati ad analizzare ogni cosa e spesso fate una lista dei pro e dei contro prima di prendere una decisione.

Questa giornata porterà bene alla carriera, alla cura della pelle e all'amore. Connettetevi con il partner, ricucite l'eventuale distacco e non lasciate che l'interesse si spenga. Lottate per le cose che vi stanno realmente a cuore. Vi ritroverete a fare la spesa, ma limitatevi a comprare l'essenziale perché non è un buon momento per l'economia generale.

Vergine - 5° posto - Dopo un periodo altalenante, finalmente vi riapproprierete della serenità mentale di un tempo. Da un po' avete notato che tutto sembra essere tornato ai fasti di una volta, ma voi fate fatica a lasciarvi andare. Recentemente delle grane vi hanno tenuto con il fiato sospeso, ancora faticate a dormire sonni sereni. Una ripresa si intravederà a partire da queste 24 ore.

La settimana sta per concludersi, cercate di smaltire ogni lavoro o commissione entro la serata così sarete liberi nel weekend.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche rivelano che avrete del lavoro arretrato da assolvere e non potrete procrastinare. Forse avrete una pratica da concludere o un ordine da evadere. Comunque sia, dovrete fare attenzione alle spese poiché in questo periodo ogni centesimo risparmiato è un centesimo guadagnato. Sarà una giornata positiva, a fine serata tutti i conti quadreranno e la passione di coppia risulterà rovente. Per chi è solo, invece, non saranno da escludersi delle nuove conoscenze o sguardi audaci.

Una risposta vi soddisferà, il vostro intervento si rivelerà provvidenziale in queste 24 ore.

Acquario - 3° posto - Per avere bisogna dare, ma senza annullarsi per gli altri. Questo 2020 vi ha reso più forti e ve ne accorgerete a breve. Non esistono scorciatoie per avere successo ma solamente il duro lavoro. Eventuali lacune potranno essere colmate attraverso lo studio e la ricerca. In queste 24 ore vi sentirete in pace e carichi di energie. L'amore sarà al settimo cielo e finalmente farete dei passi da gigante. I single dovranno attendere l'estate per allacciare nuovi contatti.

Scorpione - 2° in classifica - Ottimo venerdì ricco di sprint! Il vostro umore risulterà eccellente, era da un bel po' che non vi sentivate così bene e in pace con voi stessi.

Come al solito, avrete un sacco di cose da fare, ma ciò non vi infastidirà poiché avrete energie da vendere. L'amore tornerà a brillare come un diamante, dei nuovi progetti prenderanno forma. Un collega è attratto da voi, ma se il vostro cuore è occupato non alimentate false speranze. State risparmiando per un progetto importante.

Pesci - 1° posto - L’oroscopo di domani vi vede al primo posto in classifica grazie alla Luna nel vostro domicilio. Rispetto agli altri giorni della settimana, questo sarà un venerdì migliore e ricco di interessi. Niente vi risulterà impossibile, vi sentirete guidati dalla fortuna e dal buon senso. Le coppie giovani stanno per sposarsi o per diventare genitori, insomma questo è un anno che difficilmente dimenticherete!

Colpi di fulmine per chi è solo ed è pronto ad aprire il suo cuore.