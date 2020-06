L'Oroscopo del weekend dal 12 al 14 giugno andrà ad analizzare i transiti planetari favorevoli, a caccia di novità capaci di rendere questo fine settimana più entusiasmante e avvincente. Luna entrerà in Pesci ma si congiungerà con Marte e Nettuno, sprigionando alcune tensioni che potrebbero gettare luci e ombre anche sulle opportunità della Vergine, Gemelli, Sagittario ma il tutto si smorzerà nella giornata di domenica. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo del weekend di giugno

Ariete: un po' nervosi a inizio weekend, potrete contare invece sulla giornata di domenica più energica e dinamica.

Luna infatti entrerà nel segno e farà vivere le emozioni con un'immediatezza che vorrà fare ottenere "tutto e subito". Sarete molto passionali in amore e voi single impulsivi, anche se un po' chiusi a una comunicazione che se avviata, potrebbe essere produttiva per l'amore.

Toro: attenzione a non cristallizzare la vostra vita in schemi ormai obsoleti. Urano esorterà a rivoluzionare il tutto, fronteggiando una quadratura di Saturno che potrebbe sprigionare paure inconsce di progredire. Potrete aprirvi a nuovi cambiamenti positivi per l'amore, contando di più sulle vostre forze.

Gemelli: qualche tensione potrebbe essere prodotta da Luna in dissonanza a inizio weekend. Sarete alquanto confusi e indecisi sul da farsi, ma bando ai dubbi e alle incertezze che spesso risultano infondati.

Dovrete cercare di essere più obiettivi e analizzare la realtà con maggiore praticità. Luna in Ariete domenica darà il via libera a splendide sensazioni a due.

Cancro: sarà il momento giusto di trasformare i sogni in realtà, ma attenzione a non avere delle idee troppo ambiziose. Dovrete agire con prudenza poiché Giove risulterà in opposizione, ma comunque ampliando le vedute e analizzando il tutto a 360° gradi, le situazioni andranno a vostro favore.

Attenzione alla giornata di domenica e a non attuare "colpi di testa" troppo eclatanti.

Leone: la fortuna sarà dalla vostra parte grazie a Venere e Sole favorevoli dai Gemelli. Dovrete affrontare il tutto con maggiore grinta, sia voi in coppia che voi alla ricerca di un nuovo partner. Domenica sarete forti e pronti ad affermare i vostri desideri con una nuova determinazione.

Vergine: Luna in opposizione venerdì potrebbe acuire delle tensioni latenti e spingervi ad agire d'impulso, mentre invece dovrete pazientare ancora un po' per consolidare i vostri desideri. Dovrete cercare nuovi equilibri in amore e non fraintendere i messaggi che la parte inconscia di voi avvierà. Domenica l'astro d'argento smorzerà un po' queste tensioni poiché passerà in Ariete.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli astri quasi sfideranno a superare eventuali attriti e una suggestionabilità nettuniana e marziana che potrà confondere il sogno con la realtà. Dovrete quindi cercare di essere più obiettivi e valutare le situazioni a 360°, evitando inutili illusioni. Voi in coppia, attenzione domenica a non affermare eccessivamente la vostra volontà, cercando di dominare il partner.

Scorpione: in questo weekend riceverete belle novità, ma non dovrete essere eccessivamente scettici nei confronti di tutto e tutti. Quindi bando alla pigrizia e anche in amore, dovrete darvi da fare anche aprendo nuove strade e approfondendo nuove possibilità.

Sagittario: attenzione a Luna in quadratura venerdì e sabato che potrebbe spazientirvi e farvi perdere la calma. Attenzione quindi a non perdere l'obiettività, gli astri consiglieranno di adottare un self-control costruttivo per uscire dalle tensioni che attanaglieranno l'anima. Domenica Luna sarà a vostro favore, quindi via libera a un'affermazione dei vostri sogni fatta con maggiore determinazione.

Capricorno: Venere e Sole dai Gemelli quasi sfideranno a farvi cogliere al volo alcune occasioni promettenti per l'amore.

Dovrete quindi prendere coraggio, arginando le delusioni passate e aprendovi al nuovo in modo più riflessivo e al tempo stesso determinato. Venerdì e sabato saranno favorevoli mentre domenica risulterà un po' tesa per i sentimenti.

Acquario: alcune circostanze sfavorevoli potrebbero scoraggiare, tanto che alcuni ostacoli diventeranno insopportabili. Urano agirà in quadratura con Saturno, ma forse spronerà a cambiare ciò che non va abbandonando la frustrazione e avendo fiducia nel fatto che questo cambiamento anche se doloroso, sarà costruttivo per il futuro.

Pesci: Luna entrerà nel segno venerdì e congiungendosi con Marte, potrebbe produrre irritabilità. Non sarà il momento giusto di confrontarvi con chi vi critica, piuttosto dovrete contare sull'influsso benefico di Nettuno nel segno che sprigionerà energie costruttive per l'amore, cercando di rendere il tutto più romantico.

Domenica sarete molto ambiziosi nell'affermare i vostri desideri con grinta.