L'oroscopo del 12 giugno è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno dello zodiaco. Per i nativi del Toro si prospetta una giornata all'insegna della positività. Novità e cambiamenti per coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli, per le persone del Cancro è un ottimo momento in campo lavorativo. In primo piano, l'astrologia applicata alla giornata di venerdì 12 giugno e le previsioni delle stelle su amore e lavoro da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Approfittate di questa giornata perché momenti così lineari non capitano spesso durante l’anno.

Date il meglio di voi stessi e non abbiate timore di osare. Questo cielo astrale vi sprona a lasciarvi travolgere dalla passione, a vivere il presente che avete sempre sognato. Se in campo lavorativo ci sono vecchie questioni irrisolte, faccende da chiarire, affari da portare a termine, questo è un periodo adatto per mettere tutto in ordine.

Toro – Periodo eccellente per superare insoddisfazioni e disaccordi con la persona amata. Si prospetta un venerdì positivo per far entrare aria nuova nella vostra vita di coppia. Via libera alle storie da ufficializzare, alle proposte di matrimonio o di convivenza, alla voglia di fare figli. Avete il vento a favore, approfittatene. Le finanze sono in netta ripresa, anche se forse dovete attendere un bel po' per vedere i risultati tanto desiderati.

Gemelli – Se in questo periodo avete il cuore libero presto finirete tra le braccia di una persona interessante. Cupido ce la metterà tutta per far palpitare il vostro cuore di ghiaccio. Se qualche vecchia fiamma si fa avanti, fate attenzione. Se vi conosce più della persona con cui state, può aiutarvi a livello di amicizia, darvi consigli.

Se state cercando un impiego migliore di quello che avete adesso, non mollate la presa. Questo periodo potrebbe portare novità e cambiamenti, anche per chi non ha ancora trovato un lavoro.

Cancro – Siete padroni del vostro destino, liberi di riflettere e prendere decisioni sagge. Questo periodo potrebbe rivelarsi positivo in tutti i settori della vita.

Intuito e simpatia sono due doti che non vi mancano, fatene buon uso per ogni scopo affettivo. Per il lavoro godete di un ottimo momento, sapete benissimo come muovervi e come raggiungere i vostri obiettivi lavorativi.

Previsioni di venerdì 12 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Molto probabilmente state pensando di dare un taglio netto al passato. Certo, è una decisione piuttosto ardua ma dovete prenderla, se volete dare una grande svolta alla vostra vita, soprattutto quella affettiva. Se state cercando un lavoro o sperate di migliorare la vostra posizione attuale, questo periodo vi aiuta a capire quale strategia vi porterà più frutti.

Vergine – Se in testa avete in mente due persone interessanti, in questa giornata forse riuscite a capire a chi appartiene il vostro cuore.

Passione, emozioni intense e sincere, un pizzico di fortuna caratterizzano la giornata amorosa. Una girandola di eventi è pronta a farvi stare bene. Dovete solo dimenticare le incertezze e dare un taglio alle insoddisfazioni. Potreste migliorare le entrate e ottenere nuovi incarichi.

Bilancia – Vorreste di più o forse vorreste di meno? Oppure nemmeno sapete cosa vi renderebbe felice? Ci sono situazioni che vorreste cambiare, stravolgere. Secondo l'oroscopo, avete bisogno di fermarvi, fare una pausa di riflessione, mettere in ordine i pensieri nella testa. Nella vostra vita c’è un gran bisogno di aria fresca, aprite le finestre e cominciate a cambiare prima di tutto voi stessi. Nel lavoro non perdete la concentrazione e siate scrupolosi, solo così eviterete eventuali problemi.

Scorpione – Le stelle promettono molto di più di un’attrazione passeggera. Potreste fare un incontro speciale, scoprire i nuovi volti dell’amore, trovare la persona giusta per voi. La vostra vita sociale sarà più vivace del solito e molti apprezzeranno il vostro fascino. Le stelle, però, vi consigliano anche di non perdere tempo dietro chi non merita il vostro cuore e la vostra fiducia. In campo lavorativo potreste concludere un buon affare o mettere in cantiere un progetto valido, ma dovete darvi da fare.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Giornata ideale per sciogliere tutti i nodi presenti nella vostra relazione. Il modo in cui affronterete queste problematiche dipende anche dai vostri sentimenti, se sono ancora autentici oppure fasulli.

Se il vostro cuore non batte per l’attuale partner, non esitate a chiudere la storia. Anche se questo è un periodo complicato per il settore economico, non abbassate la guardia.

Capricorno – Giornata adatta per sistemare quelle questioni rimaste in sospeso per troppo tempo. Allo stesso tempo cercate di guardare con fiducia al futuro e vivere quella passione che avete sempre sognato. Se i risultati dovessero tardare, siate fiduciosi, magari i cambiamenti che desiderate devono avvenire prima dentro di voi e poi si manifesteranno esteriormente. Se state cercando lavoro, dovete mettercela tutta per trovarlo.

Acquario – Avete voglia di dare una grande svolta alla vostra vita, di vivere con maggiore trasporto le emozioni, anche quelle inedite.

Se il partner non capisce le vostre esigenze affettive, non aspettate che qualcosa vi piova dal cielo. Scuotetelo voi con dolcezza e malizia, grinta e astuzia. Le vostre provocazioni potrebbero sortire un effetto benefico. In campo lavorativo non mancano occasioni per dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

Pesci – Si prospetta una giornata calda a livello amoroso e sentimentale. Se siete single potreste fare un incontro inaspettato, forse una vecchia fiamma o una vecchia amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più. L'amore è in primo piano ed è probabile che vi lasciate travolgere dalla passione. In ambito lavorativo ve la cavate alla grande.