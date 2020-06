L'Oroscopo di domani, giovedì 11 giugno è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà nel domicilio dei Pesci, questo sarà un aspetto astrale piuttosto interessante e particolare. I primi giorni di questo mese non sono stati granché facili, ma nemmeno difficili. In queste 24 ore, molti segni zodiacali ritroveranno uno sprint maggiore. La voglia di fare progetti e impegnarsi per il proprio miglioramento sarà elevata. Per i nati della Vergine giungeranno delle novità interessanti, mentre i Cancro avranno tanta voglia di amare ed essere amati. Approfondiamo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Leone - 12° classifica - Le previsioni astrologiche della suddetta giornata dicono che all'interno del lavoro dovrete soppesare le parole prima di aprire bocca inoltre, dovrete evitare di seminare zizzania tra colleghi. Se volete raggiungere un gradino più alto rispetto a quello in cui siete, dovrete essere disposti ad aprire la mente e a mettervi alla prova. Se con il partner la felicità scarseggia o sembra un lontano ricordo, chiaritevi prima di cominciare a guardarvi attorno. State valutando delle nuove proposte lavorative o un contratto immobiliare, rinviate le decisioni al weekend.

Toro - 11° posto - Siete dotati di grande fascino e mistero, avete il fiuto per gli affari.

Nel vostro lavoro investite principalmente passione. Siete consapevoli che in amore ci vuole dedizione, forse per questo faticate a trovare il partner ideale. Se siete in coppia, in giornata si respirerà un'aria molto tesa. Dovrete fare attenzione a non innescare una discussione che potrebbe protrarsi per le lunghe.

Vi ritroverete ad essere al centro delle chiacchiere di qualcuno che prova invidia per voi inoltre, il solito mal di testa rischierà di appesantirvi. Per fortuna questo influsso negativo sarà di durata temporanea. Occhio alle pratiche o ai contratti. I problemi si risolvono meglio in collaborazione.

Vergine - 10° in classifica - Non ipotecatevi il futuro e godetevi il presente giorno per giorno. In queste 24 ore la vostra meta potrebbe risultarvi lontana o irraggiungibile, dovrete essere bravi a non lasciarvi tentare dalla voglia di demordere. In coppia vorreste una maggior attenzione e romanticismo da parte del partner che vi sembra piuttosto insensibile nei vostri confronti. Nella professione non si registreranno particolari intoppi mentre per il comparto finanziario qualcosa bolle in pentola ma dovrete pazientare ancora un po'. Novità interessanti in arrivo.

Gemelli - 9° posto - Aspettatevi una giornata piuttosto confusa, almeno per quanto concerne le emozioni. All'interno del lavoro avrete un po' di gatte da pelare ma saprete far fronte ad ogni problema.

Anche se in generale le cose non scorrono lisce come l'olio, c'è sempre un aspetto positivo poiché ogni medaglia ha una doppia faccia. Dunque, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se tutto e tutti vi sembreranno remare contro. Cambiando prospettiva, presto o tardi cambierà tutto il resto. Con i figli qualcosa non quadra, apritevi a confidenze e non fate mai mancare la vostra presenza perché conta molto più di quanto pensate.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Ariete - 8° in classifica - L'insoddisfazione e la tensione nervosa, in giornata vi impediranno di vivere serenamente l'amore. State attraversando una fase di cambiamento e di riscoperta. Avete bisogno di ritrovare voi stessi perché nei mesi scorsi vi siete persi.

Prendetevi tutto il tempo necessario e non mettete fretta alle vostre capacità e ambizioni. Siete un segno ispirato inoltre, amate stare sotto i riflettori. In passato eravate di gran lunga più vivaci e giocherelloni di adesso. Tuttavia, anche se è normale crescere e maturare, cercate di conservare il vostro io infantile perché aiuta a combattere lo stress e ad alleggerire la vita. Presto dovrete saldare dei conti particolari. Delle novità cattureranno il vostro interesse.

Sagittario - 7° posto - Siete un segno particolare, infatti il vostro umore va a periodi. Tendete a fare mille viaggi mentali e ciò vi distrae dal vostro dovere. In giornata l'amore tornerà a rifiorire. Se con il partner si è registrata una certa distanza, potrete ricucire il rapporto.

I cuori solitari incroceranno lo sguardo di uno spasimante segreto. Apritevi con fiducia agli sguardi e ai sorrisi. Vi aspettano esperienze positive e molto gratificanti. I liberi professionisti potranno fare affidamento su una ritrovata ispirazione. La vostra mente brulicherà di idee geniali, originali e vincenti che vi porteranno a distinguervi dalla concorrenza. Fisico in ripresa, cercate solamente di evitare gli sforzi prolungati.

Scorpione - 6° in classifica - Di natura siete abbastanza litigiosi, non ve ne va mai bene una! Queste 24 ore segneranno una piccola svolta interiore e tutto vi apparirà più luminoso e prosperoso. Ogni incertezza sarà schiacciata e l'amore e l'amicizia faranno capolino nella vostra vita.

Le invidie altrui vi faranno un baffo dato che in giornata avrete voglia di pensare solamente a voi stessi e farete benissimo! Con il partner di sempre ci sarà molta sintonia e voglia di programmare un viaggio. Questo giovedì supporterà i nuovi inizi, tutto ciò che andrete a seminare in questa fase sarà destinato a germogliare. Una chiamata o un messaggino vi strapperà un sorriso.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani 11 giugno prevede quiete e appagamento. Ultimamente non avete fatto altro che correre senza sosta per stare al passo con i vostri doveri quotidiani. In giornata avrete modo di dedicarvi alle vostre passioni. I più ambiziosi noteranno i primi germogli del successo. Presto raccoglierete ciò che avete seminato nei mesi scorsi.

Ad inizio anno avete stilato una lista di buoni propositi e forse l'avete abbandonata. In tal caso, correte ai ripari e cercate di riprenderla se non volete chiudere l'annata con un pugno di mosche in mano. Siete un segno pieno di risorse, non dovete fare altro che credere in voi stessi. Programmate le cose nel dettaglio e non cullatevi nella pigrizia.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Capricorno - 4° in classifica - Periodo molto intrigante in cui fare qualche nuova conoscenza. Avrete modo di approfondire quello che non va all'interno della vostra vita e di dare un gran calcio alla monotonia. Considerate di arricchire il vostro tran-tran con un pizzico di novità, in tal modo vi alzerete ogni mattina con maggiore entusiasmo ed energia.

In queste 24 ore incrocerete lo sguardo di una persona affascinante e farete degli incontri palpitanti. Cercate solamente di non gettarvi a capofitto in nuove relazioni perché l'amore va cotto lentamente, a fiamma bassa, altrimenti rischierete di incappare in un fuoco di paglia. Nel complesso si prospetta un giovedì favorevole per la sfera professionale e personale. Occhio alle novità del giorno.

Acquario - 3° posto - Sarà una giornata altamente piacevole anche se sarete oberati di commissioni o di faccende lavorative. Non amate stare con le mani in mano per questo motivo avete sempre qualcosa da fare. Stare con voi è molto interessante, siete dei poeti nati! Le temperature più calde e il recente lockdown vi invogliano a trascorrere più tempo fuori che dentro casa.

Ed ecco che in queste 24 ore vi ritroverete ad uscire! Proverete delle emozioni profondissime e intense, tutto vi risulterà magnifico. Qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto, forse un parente o un collega oppure un amico. Aspettatevi delle transazioni economiche in entrata o in uscita. Serata in compagnia di un bel libro o di un'appagante serie tv.

Bilancia - 2° in classifica - In questo periodo sbocceranno i progetti, le iniziative più audaci e le promesse d'amore. Le coppie che si amano faranno i salti di gioia, il futuro comincerà a delinearsi! La complicità si cementificherà e vi ritroverete a pensare di aver fatto la scelta più giusta per voi. In queste 24 ore, eventuali gelosie e tensioni saranno lasciate alle spalle.

I single, invece, non dovranno aver timore di incrociare lo sguardo di una persona sconosciuta poiché questo giovedì sarà perfetto per lasciarsi andare. La mente sarà come una spugna, ossia capace di assorbire anche i concetti più complessi. Dunque, coloro che studiano godranno di migliori performance e ciò sarà di grande aiuto per chi dovrà sostenere un esame a breve.

Cancro - 1° posto - L’oroscopo dell'11 giugno dice che avrete una grande voglia di amare e di vivere la vita nella sua interezza. Dopo delle settimane tese e nostalgiche, siete riusciti a trovare la forza di concentrarvi sul vostro futuro. Il partner sa come scaldare il vostro cuore per cui la passione sarà intensa in questa magica giornata!

L'estate sta per giungere alla vostra porta e sarà la stagione migliore dell'anno, ma dovrete cercare di sfruttala a dovere. Nelle vostre vene scorrerà la creatività e la voglia di avventura. L'amore, presto o tardi sorriderà anche ai cuori solitari più introversi e che faticano ad aprirsi con il prossimo. Investimenti e lavoro finalmente cominceranno a fruttare.