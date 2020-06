L'Oroscopo di domani, martedì 23 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. In mattinata la Luna sarà ancora nel domicilio del Cancro, ma verso l'ora di pranzo l'astro luminoso si sposterà nella casa del Leone. A quanto pare sarà un martedì decisivo per alcuni segni tra cui i nati del Leone, ma c'è chi dovrà combattere contro uno stato di stanchezza e sconforto. Ci saranno delle novità per i nati della Bilancia. Amore, salute, carriera e famiglia, approfondiamo il discorso scoprendo nel dettaglio le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Sarà un martedì estenuate e pieno di nervosismo. Sarete in attesa di un risultato o di una certa risposta. Presto dovrete prendere una decisione, trasferirvi o incominciare un nuovo incarico di lavoro. Insomma, qualcosa bolle in pentola da diversi giorni, ma cercate di non farvi travolgere dall'ansia. Degli incubi notturni vi perseguitano, forse soffrite di insonnia o vi svegliate piuttosto spesso durante la notte. Se c'è un problema consistente, non sottovalutatelo e chiedete aiuto. 'Finché c'è vita c'è speranza', dunque, prendetevi cura di voi stessi e mettetevi in primo piano. Qualche coppia sta vivendo un periodo sconfortante e forse sta pensando alla separazione.

Sagittario - 11° in classifica - Problemi di lavoro o di denaro. Giornata decisamente negativa, ma non dovrete disperare perché siete un segno forte e incrollabile. Per voi la parola 'impossibile' non esiste. I liberi professionisti e gli imprenditori hanno difficoltà a ingranare la marcia, forse ci sono troppi soldi da sborsare.

Comunque sia sarà importante focalizzarsi sulla propria salute psicofisica. Qualche nativo del Sagittario è in procinto di partire o sta valutando un investimento immobiliare.

Acquario - 10° posto - Aspettatevi un martedì fiacco e alquanto sottotono. Non avrete voglia di fare nulla, nemmeno di uscire con gli amici o di recarvi a lavoro.

I vostri livelli di stress risulteranno elevati, in tal caso sarà meglio correre ai ripari e chiedere un po' di ferie per poter staccare la spina. Un problema fisico potrebbe tormentarvi, non sottovalutatelo. Comunque sia, siete un segno molto combattivo. L'amore di coppia sarà solido e di gran sostegno, ma chi è single potrebbe sentirsi molto solo. Prendete la giornata così come viene e lasciate fare al destino.

Capricorno - 9° in classifica - Questi primi mesi del 2020 sono stati pieni di accadimenti più o meno sventurati. C'è qualcuno di questo segno che ha subito delle perdite dolorose e sta faticando a guardare avanti con rinnovato ottimismo. In tal caso bisognerà dare tempo al tempo e concentrarsi sull'attimo compiendo un passo alla volta.

Le ferite guariscono, magari lasciano delle cicatrici ma fanno meno male. Presto o tardi giungerà qualcosa o qualcuno capace di risvegliare in voi nuove sensazioni ed emozioni.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Scorpione - 8° posto - L'estate è una stagione che apprezzate abbastanza poiché vi infiamma. In queste 24 ore l'attenzione sarà incentrata sulle questioni di denaro e affettive. La vita sentimentale traballa o forse c'è solo bisogno di una bella scossa. Risultano in arrivo delle novità, dunque, state in guardia e cercate di mantenere la calma e il controllo della situazione. Un familiare potrebbe aver bisogno del vostro aiuto o di un passaggio.

Toro - 7° in classifica - Questa sarà la giornata migliore per darsi da fare e rispolverare dei progetti vecchi.

I sogni non devono restare troppo tempo nel cassetto, altrimenti ammuffiscono. Vale la pena considerare delle nuove possibilità, soprattutto se siete rimasti soli o senza lavoro. La mattinata del 23 giugno si preannuncia caotica e potrebbe partire con dei ritardi fastidiosi. Andrà meglio nel pomeriggio quando la Luna in Leone vi donerà vigore. L'economia e la carriera hanno subito degli scossoni, ma cercate di non pensarci più. Se c'è una determinata situazione che vi reca disagio, fate qualcosa per chiuderla per sempre. Possibile aperitivo o caffè in compagnia. Non mettetevi fretta e assecondate i vostri tempi.

Gemelli - 6° posto - Siete sempre immersi in qualche attività, non avete tempo per cullarvi nella noia.

Le previsioni del 23 giugno promettono piuttosto bene per le relazioni d'amore e la sfera economico/lavorativa. Se da tempo auspicate ad una promozione o ad un aumento dello stipendio, potrete avanzare le vostre richieste. Dedicatevi quotidianamente ai vostri progetti personali, soprattutto se volete migliorare e salire di gradino. Niente è impossibile perché volere è potere. Presto i conti torneranno a quadrare e potrete fare una bella pulizia nella vostra vita. Con i genitori o i figli adolescenti sarà necessario non prendersela troppo.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani si preannuncia ancora una volta positivo e sorridente. Dopo un lunedì così così, potrete riappropriarvi del vostro tempo.

Vi ritroverete ad uscire o a lavorare sodo, occhio alla pressione e al cielo! Una persona cara vi dimostrerà l'affetto che prova per voi. Spesso ve la prendete per un nonnulla, ma non vale la pena essere sempre frustrati e nervosi. Avrete modo di sorridere e gioire. Non aspettate l'ultimo minuto per fare una certa cosa.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Ariete - 4° posto - Giornata piena di forza! Potrete rimettervi in pista e sognare in grande. Dentro di voi arde un fuoco, siete un segno molto forte e soprattutto diffidente. Qualcuno potrebbe cercare di rifilarvi una fregatura, ma siete fin troppo svegli per prendere una cantonata. Grazie agli errori passati, adesso siete forti e resilienti.

L'amore non presenta problematiche particolari, dunque, in queste 24 ore ogni cosa sarà al suo posto. I single potrebbero considerare un appuntamento o incominciare a frequentare locali diversi dal solito. L'estate invita a buttarsi nella mischia. Cercate di prestare attenzione alle code e ai mezzi di trasporto.

Leone - 3° in classifica - La Luna entrerà nel vostro domicilio verso l'ora di pranzo. Sarà un martedì decisivo. Tornerete a ruggire come l'animale che rappresenta il vostro segno. Un cambiamento sarà in agguato, presto vi ritroverete a vivere un'avventura insolita. Tra qualche mese avrete modo di festeggiare qualcosa, forse il compleanno o una nascita. Sfruttate la giornata per premere il piede sull'acceleratore e arrivare al traguardo prefissato.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 23 giugno si presenta ancora una volta positivo. Da sabato avete subito una sorta di evoluzione, la vostra trasformazione si è finalmente palesata. Siete un segno ricco di talenti e di qualità. Questo, per alcuni, è stato un giugno pieno di impegni e lavoro mentre per pochi altri c'è stata la possibilità di staccare la spina e fare una vacanza. Da questo martedì avrà inizio il mese del vostro compleanno. In questo periodo non state facendo altro che pensare al significato della vostra esistenza e della vita in generale. Avete migliaia di progetti e sogni da portare alla luce. Le stelle dicono che grazie alla vostra tenacia e caparbietà, sarete destinati a grandi cose ma dovrete fidarvi di voi.

'Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare'.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche si presentano molto belle, giungeranno delle novità! Le stelle vi accompagneranno per l'intera giornata. Non vi sentirete più appesantiti e ansiosi, l'attesa finalmente potrà dirsi terminata! Qualcuno avrà da fare una visita o un colloquio e per questo motivo potrebbe sentirsi un pochino agitato. Investite sempre su di voi, leggete, approfondite e fate corsi volti a migliorarvi. Non è mai troppo tardi per cambiare vita/mestiere o per riprendere gli studi. Quindi, se c'è un progetto nella vostra mente, non fatevi bloccare dalle scuse. Questa sarà un'estate importante che precederà un autunno molto più decisivo.

Chiaramente i cambiamenti non piovono dal cielo quindi tutto dipenderà da voi!