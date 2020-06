Durante il periodo settimanale che parte lunedì 29 giugno e si conclude domenica 5 luglio l'Ariete avrà nella propria costellazione il pianeta Marte, mentre Urano rimarrà nei gradi del Toro e Venere continuerà ad illuminare i gradi del segno dei Gemelli, anche se sarà in quadratura.

Sarà presente tanto ottimismo grazie al Sole nella costellazione del Cancro, che con l'ausilio di Mercurio favorirà il piano professionale dei nati di questo segno.

Nel corso della settimana la costellazione del Capricorno aprirà le porte a Saturno, il quale farà ''compagnia'' a Giove e a Plutone. Nettuno continuerà il proprio cammino nella costellazione dei Pesci.

A seguire, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco della settimana.

Lavoro al 'top' per il Cancro e il Leone

Ariete: con questo splendido Marte nel vostro segno non ci saranno ostacoli che tengano di fronte a questa straordinaria ed energica spinta professionale, ma dovrete cercare di non essere troppo competitivi al punto da mettere in seria discussione la vostra intesa con i colleghi o con la squadra con cui state svolgendo un determinato progetto. Cercate di evitare litigi anche in famiglia.

Toro: avrete voglia di vivere qualche avventura, magari prendendovi qualche giorno dal lavoro per poter agire più agevolmente in rapporto al vostro tempo disponibile. Oltre a fare qualche nuova conoscenza, le amicizie di vecchia data sicuramente vi accompagneranno in qualche nuova esperienza.

Lo stress sarà soltanto un vago ricordo.

Gemelli: purtroppo non sarà un bel periodo per l'amore con questa quadratura di Venere, ma ciò che realmente renderà la convivenza della coppia difficile saranno i momenti di tensione e litigi innescati da Marte alle vostre spalle. Gli unici momenti di distrazione saranno dettati dal lavoro, ma dovrete comunque fare attenzione all'irritabilità con i colleghi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Cancro: ottima settimana sul piano professionale e piena di creatività, sia per il lavoro che per la vita privata. Se per la prima si esprimerà in modo molto più soddisfacente, con affari e accordi molto fruttuosi dal punto di vista pecuniario, il secondo vedrà protagonista la vostra spiccata capacità di dialogare e fare progetti, anche con il partner.

Leone: avrete molteplici occasioni per fare i progetti sperati, con una più forte e decisa propensione ad essere sia tenaci che competitivi. Potreste risultare alquanto irritanti in determinate occasioni, ma nel complesso lavorare in squadra con voi sarà abbastanza soddisfacente. Qualche piccola negligenza in amore sicuramente non costituirà un problema insormontabile.

Vergine: comincerete ad avanzare qualche perplessità nei confronti di una persona a cui tenete, probabilmente del partner. Potreste avere delle crisi che potrebbero portarvi ad un evento di svolta molto decisivo, ma un litigio chiarificatore farà ritornare ogni cosa al suo posto. Ci potrebbe essere anche un weekend ricco di romanticismo e di dialogo.

Scorpione e Bilancia difetteranno sul lavoro

Bilancia: i primi giorni della settimana sarete delle vere e propria macchine stacanoviste sul posto di lavoro, mentre successivamente avrete a che fare con un drastico calo del vostro ottimismo ma anche di entusiasmo lavorativo. Evitate di spargere il vostro malumore o di riversarlo in occasioni inopportune.

Scorpione: purtroppo i pensieri e le nostalgie si moltiplicheranno nel corso di questa settimana, quindi potreste trovarvi con molte distrazioni sul lavoro ma anche con molta irritabilità all'interno della coppia o della famiglia di origine. Qualche piccola nota di svago potrebbe portare a soluzioni piacevoli.

Sagittario: prendersi una piccola pausa potrebbe rivelarsi molto producente, ed esitare sulle scelte professionali da prendere potrebbe portare a una più profonda riflessione e a un ''azzeramento'' di un eventuale atteggiamento impulsivo e dannoso per la vostra carriera.

Sarete molto negligenti in amore, quindi ci potrebbero essere degli atteggiamenti molto freddi da parte del partner.

Capricorno: ci sarà un focus più attento per la famiglia, che sia la propria oppure di origine. Sarete molto più aperti e spigliati, magari anche risultando alquanto sentimentali. Le faccende lavorative avranno bisogno di una piccola frenata per poter rimettere insieme le energie ma anche i pensieri.

Acquario: sarà una settimana dedicata alla passionalità e al sentimentalismo. Quindi potreste non avere problemi a rafforzare l'intesa di coppia o a conquistare qualcuno che vi piace. Dovreste però essere più equilibrati in famiglia e più interessati al lavoro di squadra all'interno della cerchia dei colleghi.

Pesci: purtroppo avrete qualche parola di troppo da spendere, e potrebbero nascere dei diverbi all'interno della cerchia delle amicizie senza che voi possiate fare granché per sedarli facilmente. Sarà efficace mettersi in disparte e favorire i progetti professionali, perché riusciranno a distrarvi.