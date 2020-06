L'Oroscopo di domani, lunedì 22 giugno, apre le porte ad una nuova settimana piena di emozioni e sentimenti. Già da queste 24 ore molti segni zodiacali avranno a che fare con delle situazioni interessanti. La Luna crescente sarà nel domicilio del Cancro e favorirà di gran lunga questo segno che si ritroverà a primeggiare: non mancheranno movimenti e novità.

Scopriamo cosa hanno in serbo le stelle leggendo le previsioni della giornata per ciascun segno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° in classifica - Giornata caotica e piena di impegni.

Lavoro, casa figli, ecc, siete sempre di corsa ed estremamente indaffarati. Un acquisto potrebbe migliorarvi la vita, ma attenzione a non spendere troppo denaro soprattutto se entro breve dovrete sostenere delle enormi spese. Forse la domenica non si è rivelata granché tranquilla e non vi ha permesso di riposare a dovere, in tal caso potreste avere difficoltà di concentrazione.

Capricorno - 11° posto - La Luna sarà ancora contraria e potrebbe crearvi delle complicazioni spinose. Davanti ad una difficile situazione è sempre un bene mantenere la calma. Questo lunedì partirà con il freno a mano tirato, ma con le vostre capacità potrete arrivare a fine giornata senza difficoltà. Siete dei guerrieri nati!

Avete sempre lavorato sodo, dunque, lasciatevi un po' andare almeno per la stagione estiva. Prendersi delle pause fa bene alla mente e al corpo.

Acquario - 10° in classifica - Siete maturati veramente tanto. Avete fatto sbagli, errori e preso decisioni importanti. In queste 24 ore l'amore risulterà favorito mentre tutto il resto rischierà di darvi un po' di grane.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Forse state avendo difficoltà a dormire, magari siete tormentati dagli incubi. Qualunque sia il problema che vi attanaglia: 'Finché c'è vita c'è speranza'. Non gettate mai la spugna prima del tempo. Anche i giganti cadono, quello che conta è rimettersi in piedi e riprovarci sempre. Prendetevi cura di voi stessi e dei vostri cari, non mettetevi in secondo piano.

Scorpione - 9° posto - Questo anno è ricco di cambiamenti e accadimenti. Le stelle parlano di ulteriori novità e movimenti in arrivo. In questa giornata potreste avere poca voglia di darvi da fare e magari risulterete scontrosi e lunatici. Chi è in una relazione da molti anni potrebbe sentirsi trascurato, in tal caso sarà meglio discuterne con il partner e cercare un modo per ravvivare l'amore. Possibili appuntamenti o telefonate. Cercate di prendere la giornata così come viene.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° in classifica - Negli ultimi lunghi mesi avete lavorato su voi stessi senza sosta. Avete addirittura attraversato dei periodi deprimenti in cui la voglia di gettare la spugna ha prevalso.

Per fortuna adesso siete più fiduciosi nel domani, avete imparato dagli errori e avete capito che la vita è imprevedibile. La voglia di viaggiare e di amare sarà davvero elevata in queste 24 ore. Agosto sarà un mese memorabile.

Leone - 7° posto - Gli ultimi anni sono stati un susseguirsi di alti e bassi che vi hanno portato a prendere determinate decisioni. La verità è che dietro alle catastrofi e ai fallimenti, si celano le migliori lezioni di vita. 'Errare è umano, perseverare è diabolico' recita un famoso detto, quindi non rimpiangete niente. Ciò che è stato è stato, accettare ciò che è successo vi aprirà nuove strade che nemmeno immaginate. Lunedì che permettete di rialzarsi in piedi, specialmente se c'è stata una brusca caduta.

Gemelli - 6° in classifica - Tornerete ad essere socievoli e vitali, il vostro entusiasmo sarà coinvolgente e trascinante. Nel lavoro dovrete giocare d'anticipo, soprattutto se aspirate ad una promozione o ad un aumento della busta paga. Coloro che invece hanno subito un licenziamento o un ridimensionamento, saranno pronti a rilanciarsi e a farsi notare da gente che conta. Grazie alle vostre conoscenze potreste ottenere dei vantaggi. Considerate l'idea di rinnovare l'abitazione o l'attività, basta un piccolo cambiamento per trasformare la giornata.

Sagittario - 5° posto - Siete un segno ribelle, volete sempre seguire l'istinto. Anche all'interno di una relazione pretendete spazio e libertà. Basta poco per farvi sentire soffocati e nei mesi scorsi avete sbroccato per questo.

In questo lunedì avrete l'opportunità di cambiare strada e voltare pagina. Prendete in considerazione un trasferimento in un altro paese o regione, tuffatevi nell'avventura! Forse già state pensando di cambiare mestiere. Avete bisogno di una maggiore liquidità perché avete molte spese da sostenere.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Vergine - 4° in classifica - La vita sociale risulta in ripresa, finalmente il vostro ghiaccio interiore sta cominciando a sciogliersi. La resilienza è uno dei vostri pregi. 'Il buongiorno vi vede al mattino' quindi cercate di incominciare la settimana con lo spirito giusto. Un collega o una persona che vedete quasi ogni giorno vi pensa molto spesso, ma se siete già in una relazione evitate di fomentare false illusioni.

In queste 24 ore avrete da sbrigare delle commissioni in banca o in posta o forse dovete eseguire una visita o un controllo, insomma sarà un lunedì affaccendato ma abbastanza positivo.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà ancora una volta ben posizionati. Le uscite non mancheranno e le soluzioni vi baleneranno in testa in maniera strepitosa. Qualcuno vi chiederà un consiglio o si aprirà a confidenze. Le vere amicizie si contano sulle dita di una mano, ma anche le conoscenze occasionali hanno una loro importanza. Questo lunedì favorirà i chiarimenti ed eventuali dubbi esistenziali. Siete soliti ambire alla perfezione, il ché va bene a patto che non vi perdete in minuzie. Fidatevi di un Cancro.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche di questo 22 giugno vi sorridono poiché l'ispirazione sarà stellare così come la passione di coppia e/o il fascino. Magari state portando avanti i vostri progetti e siete ad un buon punto. Chi è innamorato e sta insieme da almeno un paio di anni, si sente molto più forte e capace perché ha l'anima gemella accanto. L'autunno vi offrirà sicuramente una serie di opportunità in più, ma anche questa settimana vi riserverà qualcosa di importante. All'interno del lavoro siete in attesa che le paghe o una certa situazione rientri nella normalità. Le stelle annunciano che presto potrete smettere di aspettare.

Cancro - 1° posto - L’oroscopo del 22 giugno dice che sarà un lunedì audace e carico di energia.

Avrete dei test da superare o sarete in attesa di una risposta. Nei mesi scorsi vi siete costruiti una sorta di muraglia cinese attorno a voi. Vi siete cullati nel comfort ma anche nella divorante preoccupazione. La Luna di giugno nel vostro segno mette a tacere ogni incertezza e vi spalanca le porte delle migliori opportunità. Preparatevi ad assaporare un promettente lunedì. A breve potreste ricevere una proposta succulenta e vi rimetterete in carreggiata.