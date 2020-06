Nell'oroscopo della giornata di martedì 23 giugno, il pianeta Mercurio si troverà nel segno del Cancro, che potrà contare su tanta buona volontà e audacia per ottenere ottimi risultati sul posto di lavoro, mentre Capricorno sarà fortemente innamorato, ma avrà qualche difficoltà a gestire bene le proprie emozioni. Vergine avrà un po’ più fiducia e ottimismo, sia in amore che al lavoro, mentre Toro sarà fortemente attaccato alla famiglia e alla propria anima gemella. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 23 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 23 giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di martedì discreto per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il rapporto tra voi e la vostra anima gemella sarà sufficiente. Riuscirete ad andare d'accordo, a fare qualcosa insieme, ma non cercate di forzare la situazione per non avere problemi. Se siete single e volete ardentemente qualcosa, dovrete riuscire a guadagnarvela. Sul fronte lavorativo alcuni progetti andranno piuttosto bene, grazie anche a Saturno in sestile dal segno dell'Acquario, ma per alcuni fareste meglio ad aspettare il momento più adatto. Voto - 7

Toro: qualche piccola distrazione al lavoro ogni tanto potrebbe esservi utile, soprattutto per svagare un attimo la mente e poi tornare a lavorare. Cercate solamente di non esagerare e di non farvi notare da un collega o dal capo.

Sul fronte sentimentale l'oroscopo prevede un certo attaccamento da parte vostra nei confronti dei vostri familiari, in particolare della vostra anima gemella, assumendo un atteggiamento che se gestito bene potrebbe anche far piacere. Se siete single potrebbe essere un po’ troppo presto per prendere delle decisioni importanti, dunque prendetevi tutto il tempo che vi serve.

Voto - 7

Gemelli: oroscopo di martedì nel complesso positivo per voi nativi del segno, considerato che Venere ormai illumina le vostre giornate da un po’ di tempo. Sul fronte sentimentale vivere una storia d'amore serena e semplice vi piacerà molto. Non sentirete la necessità di fare qualcosa di veramente particolare, e donare il vostro amore esattamente così com'è sarà una vittoria per voi nativi del segno qualora il partner l'accetti.

Se siete single inizierà a piacervi molto la compagnia di una nuova conoscenza. In ambito lavorativo qualche imprevisto a volte può succedere, ciò nonostante se riuscirete a prenderlo con il giusto atteggiamento, lo supererete facilmente. Voto - 8

Cancro: oroscopo della giornata di martedì che vedrà il pianeta Mercurio e il Sole in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete ad andare abbastanza d'accordo con la vostra anima gemella, senza necessariamente fare qualcosa di particolare. Particolare affinità ci sarà con i nativi Gemelli. Se siete single vi renderete molto partecipi ad alcune manifestazioni private. In ambito lavorativo svolgere mansioni di gruppo sarà decisamente più semplice del solito, nonché la via ideale per mettere a segno più successi lavorativi.

Voto - 8

Leone: fascino e bellezza non vi mancheranno in questa giornata di martedì, considerato che Venere si troverà in sestile rispetto al segno dei Gemelli, e la Luna arriverà nel vostro cielo. Trovare quindi la giusta intesa con il partner sarà alla vostra portata. Fate qualcosa che possa far sorridere la vostra anima gemella. I cuori solitari sfrutteranno la loro bellezza al meglio, cercando di fare audaci conquiste. Nel lavoro va bene aiutare gli altri, ma farvi sfruttare dai colleghi non sarà proprio il massimo. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di martedì che vi darà più fiducia in voi stessi e maggiore ottimismo per voi nativi del segno, grazie al Sole e a Mercurio in sestile dal segno del Cancro.

In amore abbiate fede e presto arriveranno nuove emozioni nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari fermatevi un attimo e riflettete prima di dare una risposta che potrebbe proprio non fare piacere. Nel settore professionale tenete d'occhio alcuni contatti che potrebbero darvi grandi soddisfazioni in futuro. Voto - 7

Bilancia: se siete single credere ancora all'amore potrebbe non essere una grande idea per voi nativi del segno. Ciò nonostante con questo atteggiamento sarà difficile riuscire a trovarlo, dunque non perdete la speranza. Se avete una relazione fissa l'oroscopo annuncia una buona intesa di coppia con il partner, grazie anche a Venere in trigono dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni problemi iniziano a sparire e vedrete risultati decisamente più convincenti. Voto - 7,5

Scorpione: sarete un po’ malinconici secondo l'oroscopo della giornata di martedì, soprattutto voi single, che magari non vedete le persone a voi care da tempo. Se avete una relazione fissa avrete tante idee per la mente per cercare di passare il tempo con il partner. Sceglietene una e sviluppatela al meglio, soprattutto per rendere felice la vostra anima gemella. Nel lavoro Marte favorevole sarà di grande aiuto per svolgere correttamente le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Sagittario: giornata di martedì non molto facile da gestire, considerato che Marte si troverà in quadratura dal segno dei Pesci, e Venere in opposizione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, stabilire un buon legame con il partner sarà possibile solamente evitando di essere aggressivi. I cuori solitari preferiranno portare a termine un progetto personale piuttosto che dedicarsi ad amori impossibili. Nel lavoro pensare di essere alla portata di colleghi più bravi di voi sarà quasi un’utopia. Ciò nonostante con impegno e costanza presto riuscirete ad essere anche voi dei validi lavoratori. Voto - 6,5

Capricorno: secondo l'oroscopo di martedì, in amore avrete modo di vivere delle belle esperienze in compagnia della vostra anima gemella, grazie anche a Nettuno in sestile dal segno dei Pesci. Sarà più facile per voi capire i sentimenti, pensieri e sensazioni della vostra anima gemella, aiutando dove potete a far sparire ogni dubbio o pensiero negativo.

Se siete single le vostre abilità oratorie saranno ottime in questo periodo. Sul fronte professionale Marte in trigono dal segno dei Pesci promette buoni risultati, soprattutto in quelle mansioni che richiederanno fantasia e creatività. Voto - 8

Acquario: nonostante una lieve stanchezza fisica, l'oroscopo della giornata di martedì sarà soddisfacente per voi nativi del segno, considerato anche che Saturno sarà nel vostro cielo pronto a darvi una mano. In amore nonostante la mancanza di tempo, riuscirete a dedicare parte della vostra giornata alla persona che amate, per non trascurare l'amore che scorre nella vostra relazione di coppia. Se siete single una certa voglia di libertà potrebbe farsi sentire maggiormente.

Nel lavoro vedrete che con l'aiuto di un collega riuscirete a venire a capo ai vostri impegni. Voto - 8

Pesci: giornata molto buona per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista lavorativo considerato che Marte si troverà in congiunzione al vostro cielo. Sarete di buona volontà e vi piacerà un sacco mettervi in gioco e cercare di raggiungere i vostri obiettivi. In amore invece il periodo non sarà particolarmente roseo considerato che avrete Venere in posizione sfavorevole. Fate dunque attenzione al vostro temperamento nei confronti del partner. Se siete single distrarsi un po’ e non pensare ai vostri problemi potrebbe essere una buona idea. Voto - 7