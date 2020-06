L'Oroscopo di domani, giovedì 25 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. A metà pomeriggio la Luna transiterà nella casa della Vergine. C'è chi si ritroverà a trascorrere un giovedì agitato e pieno di pensieri e c'è chi avrà modo di rilassarsi e sfruttare tutto il favore astrale. I nati dei Pesci, ad esempio, saranno carichi di sprint ma non saranno gli unici a disporre di tale carica. Novità in arrivo per i nativi dello Scorpione. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Ormai da tempo desiderate ottenere qualcosa di più. Siete stanchi di sudare le famose sette camice e non vedere i risultati agognati. In realtà ci vuole tempo per vedere germogliare un seme. Portate pazienza, in queste 24 ore potrebbero nascere delle animate discussioni in famiglia o nel lavoro. Chi è solo sta bene così per il momento, l'amore richiede impegno e dedizione e purtroppo il vostro tempo libero è limitato. Imparate a comunicare, vi aiuterà a compiere dei passi in più nella scala del successo. Anche all'interno della relazione, una buona comunicatività è tutto.

Leone - 11° in classifica - Portate addosso alcune esperienze vissute in passato o di recente, forse una dolorosa perdita o la fine di un amore.

In questi casi aiuta moltissimo focalizzarsi sul presente. Non ha alcun senso continuare a rimuginare su cose passate perché indietro non si può tornare. Delineate una mappa del percorso che vorreste seguire e non fatevi bloccare dalla paura di non farcela. In queste 24 ore, soprattutto al mattino, prestate attenzione ai mezzi di trasporto, potrebbe esserci del traffico irritabile.

Acquario - 10° posto - Un problema di vecchia data potrebbe tornare a riaffacciarsi alla vostra finestra e causarvi un po' di mal di testa. Sarà una giornata caotica, avrete una gran voglia di fuggire a gambe levate. I problemi non vanno evitati, per cui affrontateli di petto! Chi lavora rischierà di scontrarsi con un collega o con un cliente a causa di determinate divergenze di opinione.

Se possibile, cercate di fare meno cose oppure delegate delle mansioni. Avete troppe responsabilità addosso!

Ariete - 9° in classifica - Il mattino potrebbe partire leggermente in ritardo poiché qualcosa o qualcuno vi rischierà di rallentarvi. Andrà meglio nel tardo pomeriggio quando la giornata potrà dirsi definitivamente conclusa. Da un po' di giorni a queste parti state vivendo un periodo caotico e turbolento. Non sapete che pesci prendere, forse nell'ambiente di lavoro ci sono dei problemi con i colleghi, o con i clienti oppure con il superiore. Non costringetevi a fare ciò che non vi garba e che vi crea angoscia. A partire da questo giovedì, guardatevi attorno e prendete in considerazioni nuove idee.

Chi non rinnova fallisce!

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° posto - Giovedì senza infamia e senza lode! Quando siete nervosi tendete a mordervi le labbra o a giocare con unghie e capelli. È un periodo in cui avete bisogno di ritrovarvi perché vi sentite smarriti e forse anche un pochettino soli. Chi è in una relazione d'amore da diversi anni, potrebbe sentirsi confuso e poco attratto dal partner. In questo caso prendetevi del tempo per capire se si tratta di un sentimento passeggero o se la questione è seria. Se l'amore è finito, bisogna voltare pagina! Avrete modo di aprirvi a confidenze con una persona amica.

Cancro - 7° in classifica - L’oroscopo del 25 giugno dice che trascorrerete un giovedì particolare in cui potreste sentire l'esigenza di ridefinire determinate questioni personali.

Da tempo c'è qualcosa non vi rende soddisfatti, forse il lavoro o la relazione d'amore oppure la realizzazione interpersonale. Comunque sia, dovrete fare attenzione alla distrazione che rischierà di creare complicazioni. Ultimamente vi sentite appesantiti e vulnerabili. Avete bisogno di certezze e comprensione! Qualche nato del Cancro è parecchio confuso sul suo futuro e la strada da intraprendere.

Vergine - 6° posto - A volte, trascorrere del tempo in solitudine aiuta a migliorarsi e a capire innumerevoli cose sulla propria persone. Questo giovedì offrirà un'occasione imperdibile a molti nativi della Vergine i quali potranno organizzarsi per trascorrere un weekend a contatto con la natura. Sarà una giornata valida soprattutto a lavoro o per chi da tempo attende una risposta o dei risultati.

Forse ultimamente il vostro corpo vi ha dato dei problemi, ma cercate di non indagare su internet i sintomi e rivolgetevi ad un professionista. Non si può vincere una battaglia senza lottare.

Sagittario - 5° in classifica - Le esperienze passate aiutano ad andare avanti se usate con il giusto spirito. Aspettatevi un buon giovedì in cui ogni cosa filerà liscia come l'olio. Eventuali problemi burocratici o finanziari, risulteranno in via di risoluzione. Potrete smettere di stare in guardia. Lasciate andare e scrollatevi le tensioni di dosso. Le coppie innamorate e stabili trascorreranno delle ore infuocate. Una bella passeggiata in riva al mare o in mezzo al verde della natura vi rigenererà mentalmente.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà pieni di sprint e impegnati nelle vostre attività più appassionanti. Lo stimolo non vi mancherà e nemmeno la carica energetica. Avrete una gran voglia di sperimentare e vagliare soluzioni alternative. Trascorrerete una serata tranquillissima e vi dedicherete alla tv o alla lettura. State vivendo una settimana niente male e forse c'è qualcosa che bolle in pentola. I single sono in attesa dell'anima gemella, ma sarà il caso di abbassare le aspettative.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno in netta ripresa. Avete mille progetti tra le mani, ma sarà meglio concentrarsi su una cosa alla volta altrimenti rischierete di non concludere nulla.

Stimolate la vostra mente a cercare nuove idee e soluzioni, mettetevi in gioco e non tiratevi indietro dinanzi ad una sfida. In queste 24 ore vi potrebbe accadere qualcosa di interessante. Fidatevi di un Cancro poiché vi saprà dare gli stimoli giusti e vi aprirà gli occhi. Avrete un'estate ricca di trasformazioni. Chi cerca un lavoro, potrà incappare nell'occasione giusta.

Scorpione - 2° posto - Dopo una settimana abbastanza mediocre, finalmente arriverà la svolta! Sin dal mattino vi sentirete tranquilli e di gradevole umore, nulla riuscirà a turbarvi. In famiglia, l'atmosfera risulterà gradevole e sarà possibile riappacificarsi nel caso ci fosse stata una discussione. Cercate solamente di non eccedere con la caffeina soprattutto se avete problemi con la pressione.

Sarà una giornata fantastica per dedicarsi all'orto o al giardinaggio. Chi lavora da remoto avrà più tempo per pensare al proprio benessere. Novità in arrivo entro il fine settimana.

Capricorno - 1° in classifica - Le stelle prevedono una giornata al primo posto! Siete ambiziosi ma sapete anche accontentarvi. In questo momento vi occorre trovare un giusto equilibrio sia interiore che esteriore. Possibili incontri per i cuori solitari, ma l'amore potrà nascere anche all'interno di un'amicizia di vecchia data. Per quanto riguardano le coppie innamorate, a breve saranno protagoniste di un certo evento memorabile. Avrete modo di sorridere e emozionarvi.