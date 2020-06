L'oroscopo di giovedì 25 giugno riserverà entusiasmanti sorprese per i diversi segni zodiacali. Esaminando la volta celeste di domani, tra i transiti principali sarà possibile osservare: Giove in congiunzione a Saturno, Giove in congiunzione a Plutone e Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'Oroscopo di domani giovedì 25 giugno per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 25 giugno: Toro sotto pressione, Gemelli puntiglioso

Ariete: affronterete la giornata con entusiasmo e la vostra voglia di vivere e di divertirvi sarà evidente a tutti.

Cercherete di sfruttare tutte le vostre risorse per dare vita a qualche attività con gli amici. Darete spazio al vostro lato più socievole e non permetterete di farvi rovinare l'allegria dalle piccole difficoltà quotidiane. In amore, potreste essere un po' indecisi riguardo ad alcune scelte. L'oroscopo consiglia di seguire il vostro cuore e di aggiungere un pizzico di razionalità.

Toro: vi sentirete un po' avviliti per scelte che non dipenderanno da voi. L'influenza altrui vi creerà qualche disagio perché vi metterà in una condizione difficile da gestire. Una persona, in particolare, farà troppa pressione su di voi e cercherà di sfruttare la vostra bontà d'animo. L'oroscopo consiglia di comunicare in modo pacato, ma deciso: sarà fondamentale affermare i vostri desideri e il vostro punto di vista.

In amore, chiederete un supporto maggiore da parte del partner.

Gemelli: tenderete a essere puntigliosi in tutto ciò che farete. La precisione sarà un'arma che sfrutterete a vostro vantaggio nel lavoro, ma che a casa e con gli amici potrebbe ritorcersi contro di voi. L'eccessiva rigidità e freddezza, infatti, potrebbe inviare dei messaggi errati alle persone che vi circonderanno.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a esternare maggiormente i vostri sentimenti. In cambio, riceverete calore e affetto. Inoltre, il partner potrebbe decidere di dedicarvi delle parole molto speciali.

Cancro: avrete a che fare con persone che non corrisponderanno esattamente al vostro ideale di amici.

Però, per voi, sarà un ottimo modo per mettervi alla prova e comprendere le vostre capacità relazionali. Darete un valore elevato all'ambiente domestico e alla cura per i dettagli. Amerete apportare qualche piccola modifica, ma senza esagerare. Sarete lieti di vedere il sorriso sui volti dei vostri famigliari. Il partner gradirà molto le attenzioni che gli riserverete.

Previsioni astrologiche di giovedì 25 giugno: Leone passionale, riflessione per la Vergine

Leone: darete molto spazio alla passione e alla sensualità, ma non vorrete legarvi a un rapporto romantico stabile. Preferirete vivere le cose con serenità e seguire l'evolversi dei vostri sentimenti. Concentrarvi sul presente vi permetterà di godere di ogni piccola cosa e di non sovraccaricarvi di stress e tensioni.

Il partner, forse, potrebbe non condividere il vostro punto di vista e provare a farvi cambiare idea. L'oroscopo suggerisce di non illuderlo e di essere chiari fin dall'inizio.

Vergine: sarà una giornata all'insegna della riflessione. Vi concentrerete poco sugli aspetti pratici della quotidianità perché avrete molti pensieri che vi frulleranno per la testa. Distrazione e sguardo perso nel vuoto spingeranno i vostri amici a chiedervi spiegazioni a riguardo. Farete fatica ad aprirvi e farete un'attenta selezione delle persone degne di venire a conoscenza delle vostre emozioni più profonde. Dal punto di vista sentimentale, non ci saranno novità rilevanti.

Bilancia: sentirete il bisogno di aprirvi con qualcuno, ma allo stesso tempo tenderete a considerare determinate emozioni solo vostre.

Il partner cercherà di aumentare la sintonia con voi per provare a raggiungere il vostro cuore. L'oroscopo suggerisce di non chiudervi a riccio rifiutando qualsiasi tentativo di comprensione. Instaurare una comunicazione sincera e produttiva vi permetterà di affrontare meglio la giornata e di alleggerire le vostre frustrazioni.

Scorpione: metterete da parte le vostre paure perché preferirete concentrarvi su situazioni reali e modificabili. Desidererete dare una svolta positiva alla vostra vita, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Forse, vi troverete in difficoltà nella scelta del percorso da intraprendere, ma un amico speciale vi rimarrà accanto. Sarà il momento giusto per imparare qualcosa di nuovo: potrebbe trattarsi di una capacità da scoprire o da una passione ancora ignota.

Previsioni zodiacali del 25 giugno: poca prudenza per il Sagittario, insicurezza per i Pesci

Sagittario: abbandonerete la prudenza per correre alla ricerca di avventure. Ciò che ricercherete sarà un'esperienza emozionante da poter custodire nel cuore. L'oroscopo consiglia di tenere a bada il vostro carattere socievole perché potreste incappare in persone non degne della vostra fiducia. Dal punto di vista lavorativo, potrete rilassarvi, ma attenzione a non trascurare le mansioni principali. Il partner sarà felice di condividere attività divertenti assieme a voi.

Capricorno: avrete la sensazione di non essere riusciti a raggiungere i vostri obiettivi. Deciderete di dare maggiore spazio al lavoro e di diminuire i momenti di divertimento e relax.

Sarà una scelta momentanea in vista di determinati risultati da realizzare. Dal punto di vista sentimentale, non sarete disposti ad aprire facilmente il vostro cuore. Preferirete affrontare discorsi leggeri e che entrino poco sul personale. Non tutti saranno disposti ad accettarlo.

Acquario: vi farete travolgere da paure inutili e non fondate. Farete fatica a ragionare con lucidità soprattutto a causa dei recenti impegni lavorativi. Sarà fondamentale il confronto con gli altri e il coinvolgimento della persona amata. Il partner, infatti, conoscendovi nel profondo, saprà come farvi sentire meglio e organizzerà qualcosa di divertente da fare insieme. Non sentitevi in colpa davanti alla possibilità di vivere momenti di relax: ci sarà tempo per tutte le altre mansioni.

Pesci: dovrete combattere contro un forte senso di insicurezza. Nutrirete delle preoccupazioni riguardo il vostro aspetto fisico e cercherete continue conferme. I complimenti vi renderanno felici sul momento, ma dopo poco tempo cadrete nuovamente nel tranello. L'oroscopo suggerisce di dare spazio a tutte quelle attività che siano in grado di confermare le vostre qualità. Sarà importante per la vostra autostima e vi consentirà di approcciarvi agli altri in modo diverso.