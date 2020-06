Nell'oroscopo del mese di luglio, i nativi Bilancia vivranno un periodo di alti e bassi, considerato soprattutto che avranno il pianeta Marte in opposizione dal segno dell'Ariete, che porterà un po’ di difficoltà sul fronte lavorativo, mentre per l'Acquario sarà più semplice cercare di comprendere al meglio il comportamento del partner. Marte in trigono dal segno dell'Ariete inoltre permetterà di recuperare parecchi punti ,soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, per i nativi Sagittario, anche se ancora ci sarà Venere in opposizione, mentre per il Capricorno il periodo potrebbe non essere molto favorevole in amore, probabilmente a causa del Sole e di Mercurio in posizione sfavorevole.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per il mese di luglio 2020 per quanto riguarda la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo luglio 2020, 2^ sestina

Bilancia: oroscopo del mese di luglio in discesa rispetto al mese precedente. Ci sarà una configurazione astrale in peggioramento infatti, che prevede il pianeta Marte in opposizione dal segno dell'Ariete, assieme a Mercurio e il Sole in quadratura dal segno del Cancro. Con questo cielo il settore professionale si rivelerà arduo da affrontare. Intendiamoci, non saranno tutte giornate negative, ciò nonostante le difficoltà nel portare avanti le vostre mansioni potrebbero aumentare, di conseguenza fareste meglio a farvi trovare sempre preparati per non incorrere in problemi di alcun tipo.

Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il pianeta Venere infatti si troverà ancora in trigono dal segno dei Gemelli, promettendovi ancora momenti splendenti in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single potreste preferire la compagnia di persone diverse dal vostro modo di fare.

Voto - 7+

Scorpione: configurazione astrale che prevede Mercurio e il Sole in trigono dal segno del Cancro, che completeranno un oroscopo tutto sommato positivo per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale voi single avrete un ottimo sostegno con questo cielo per poter stringere nuove amicizie, oppure riuscire a buttarvi in una nuova storia d'amore.

Se avete una relazione fissa qualche incomprensione potrebbe capitare di tanto in tanto, ma in ogni caso non avrete nulla di cui preoccuparvi. Continuerete comunque a vivere belle giornate. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo andrete molto bene in questo periodo. Si aprirà una stagione estiva ricca di soddisfazioni, arrivando addirittura ad osare e provare a fare qualcosa di diverso dal solito. Voto - 8

Sagittario: oroscopo del mese di luglio decisamente migliore del mese precedente, considerato che arriverà il pianeta Marte in trigono dal segno zodiacale dell'Ariete, che vi darà una mano a risollevare la vostra situazione attuale. Ciò nonostante dovrete ancora far fronte al pianeta Venere in opposizione, ma con un po’ di fortuna potreste anche vivere dei bei momenti insieme al partner.

L'importante sarà evitare scontri inutili, anche quando sarà il partner ad avercela con voi. Semplicemente, non infuriatevi anche voi e agite con calma. Se siete single l'oroscopo vi consiglia di non agire d'impulso e se siete coinvolti in una potenziale relazione, non siate impulsivi e analizzate la situazione senza fretta. Nel lavoro presto arriverà Mercurio in trigono che porterà un po’ più di fortuna nelle vostre mansioni, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Capricorno: con il Sole e Mercurio in opposizione, l'oroscopo del mese di luglio potrebbe rivelarsi un po’ più complicato del previsto per voi nativi del segno. La sfera sentimentale sarà un po’ difficile da gestire.

Non sarà facile per voi riuscire a trovare il gusto atteggiamento nei confronti del partner, tanto che fareste meglio ad avere un basso profilo e non esagerare, né con le parole né con gli atteggiamenti. Per i cuori solitari per alcuni le nuove conoscenze potrebbero diventare qualcosa di più, soprattutto se avete conosciuto nuove persone nelle precedenti settimane, ma in caso contrario, forse sarebbe il caso di aspettare. Nel lavoro Giove continua a sostenere il vostro operato, portando discreti successi, ciò nonostante fate attenzione al Sole e a Mercurio sfavorevoli che potrebbero intromettersi nei vostri progetti. Voto - 7-

Acquario: oroscopo di luglio ottimo per voi nativi del segno, grazie ad una splendida configurazione astrale.

Avrete infatti dalla vostra parte Venere in trigono dal segno dei Gemelli, Saturno in congiunzione e più avanti Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete contare su un ottimo affiatamento di coppia, che vi spingerà a trascorrere la maggior parte del vostro tempo in compagnia della vostra anima gemella, con momenti molto romantici, ma potrete anche provare a vivere esperienze completamente diverse, oppure ancora imbattervi in acquisti o progetti a lungo termine. Se siete single in questo periodo vi sembrerà più facile capire le persone a cui volete bene, cercando di stare in armonia con loro. Per quanto riguarda il settore professionale, il periodo non sarà eccezionale come guadagni, ma in ogni caso non saranno così male, anche perché voi v'impegnerete tantissimo per non peggiorare la situazione.

Voto - 8

Pesci: un cielo abbastanza interessante per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo del mese di luglio. Potrete contare ancora su Giove in sestile dal segno del Capricorno, e sul Sole e su Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Vi impegnerete nelle vostre mansioni, e otterrete risultati niente male, soprattutto dal punto di vista economico. In amore invece la quadratura di Venere dal segno dei Gemelli potrebbe portarvi qualche problema nel rapporto tra voi e la vostra dolce metà. Quindi meglio evitare atteggiamenti arroganti e vedrete che con un po’ di fortuna, potreste comunque godere di una discreta relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete abbastanza attivi nella vostra ricerca all'amore, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Tuttavia potreste non accorgervi subito di aver trovato l'anima gemella, dunque analizzate bene le persone che incontrerete. Voto - 7,5