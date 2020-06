Nell'oroscopo della giornata di venerdì 26 giugno, i nativi Toro avranno modo di fare progressi sul posto di lavoro, rimanendo talvolta sorpresi dei loro stessi risultati, mentre Leone sarà molto contento in compagnia delle persone che ama. Capricorno attraverserà un periodo un po’ instabile in amore, mentre Pesci, portando qualche piccolo cambiamento potrebbe rendere la propria vita sentimentale più interessante. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di venerdì 26 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 26 giugno 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che prevede il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro secondo l'oroscopo, che potrebbero portare qualche grattacapo sul posto di lavoro.

Non che state lavorando male in questo periodo, ma potrebbero proporvi progetti piuttosto interessanti che però potrebbero rivelarsi solamente un buco nell'acqua. Fate dunque attenzione a ciò che vi viene proposto. In amore sarete forti e ottimisti, cercando di superare eventuali problemi di coppia insieme alla persona che amate. Se siete single potrebbe essere arrivato il momento di sfruttare una potenziale storia d'amore. Voto - 7-

Toro: oroscopo di venerdì piuttosto interessante per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, considerato che avrete un forte e stabile Giove in trigono dal segno del Capricorno. Lavorerete con estrema efficacia, rimanendo soddisfatti o addirittura stupiti di ciò che riuscirete a portare a termine.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi single potrebbero esserci alcune opportunità di mettervi in contatto con persone nuove e anche simpatiche. Se avete una relazione fissa, potrebbe essere il momento di uscire insieme a divertirvi. Voto - 8

Gemelli: periodo non così ricco di novità secondo l'oroscopo, ma non per questo non vorrà dire che non avrete la possibilità di vivere momenti di serenità.

In amore potrete ancora contare su un’ottima Venere in congiunzione, che promette un'stabilità di coppia tra voi e il partner. Se siete single condividete maggiormente il vostro tempo con gli altri. Nel lavoro attenzione alla Luna in quadratura dal segno della Vergine, che potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo in giornata.

Voto - 7+

Cancro: oroscopo di venerdì più che discreto per quanto riguarda la vita professionale. Avete lavorato sodo in questo periodo, facendo se necessario alcuni sacrifici, ma adesso i risultati cominciano a farsi vedere e sarete fieri di voi stessi. In amore il cuore di voi single batte forte alla vista della persona che vi piace, ma dovrete fare qualcosa per riuscire a conquistarla. Se avete una relazione fissa potreste avere bisogno di maggiori certezze da parte della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7+

Leone: se siete single e magari conoscete già una persona che vi piace molto, in questa giornata sognerete un futuro roseo con questa persona, e forse con un po’ di coraggio, potreste farvi avanti.

Chi invece ha una relazione stabile potrà contare su Venere in sestile dal segno dei Gemelli per far scoppiare la scintilla della passione. Nel lavoro dovreste iniziare a vedere le cose da un'altra prospettiva e magari vedrete che i risultati arriveranno. Voto - 7,5

Vergine: con la Luna in congiunzione al vostro segno, l'oroscopo della giornata di venerdì si rivelerà ottimale sotto diversi punti di vista per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non darete nulla per scontato e lancerete messaggi d'amore alla vostra anima gemella che saranno a dir poco romantici. Se siete single lasciate le paure e gli insuccessi alle vostre spalle. Voltate pagina e iniziate un nuovo capitolo della vostra vita.

Nel lavoro sarà una giornata perfetta per poter lavorare in maniera audace, raggiungendo a tutti i costi i vostri scopi. Voto - 8

Bilancia: oroscopo di venerdì discreto per voi nativi del segno, con Venere in angolo positivo nel vostro cielo, ma il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. Con questo cielo sul posto di lavoro potreste non sentirvi sempre a vostro agio, rischiando di non concludere in tempo le vostre mansioni. Non demoralizzatevi, con un po’ di ottimismo potreste riuscire a farcela. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un bel momento per fare qualcosa di veramente piacevole in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single non ascoltate solo il cuore, ma anche la vostra mente, e con un po’ di fortuna, vedrete che non sbaglierete. Voto - 7+

Scorpione: per voi single è arrivato il momento di crescere emotivamente, di iniziare ad esercitare in maniera più diretta i vostri sentimenti, soprattutto se avete già una persona da amare. Se avete una relazione fissa non dimenticatevi che il partner vi ama, dunque ricambiate anche voi i vostri sentimenti. Nel lavoro Mercurio in trigono dal segno del Cancro vi darà una mano con le vostre faccende, cercando di ottenere risultati forse al di sopra della media. Voto - 8-

Sagittario: configurazione astrale non a vostro vantaggio secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Gli influssi di Venere in opposizione dal segno dei Gemelli e della Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbero rendere questo periodo non particolarmente semplice. In amore Se avete una relazione fissa dovrete essere cauti, e lasciare che eventuali litigi vadano via da soli, soprattutto se si tratta di faccende irrilevanti. Se siete single meglio non rischiare e trovare l'amore in un secondo momento. Nel lavoro cercate di trovare un po’ di fiducia in voi stessi se volete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6

Capricorno: periodo un po’ altalenante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, a causa di una configurazione astrale non molto convincente. Sul posto di lavoro potrete contare sul pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo, che vi darà una mano a portare efficacemente a termine le vostre mansioni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, il Sole in opposizione al vostro cielo potrebbe portarvi a qualche incomprensione di coppia, che potreste riuscire a risolvere spiegando fin da subito come stanno le cose. Se siete single potreste preferire la compagnia dei vostri amici a quella dei vostri familiari. Voto - 7

Acquario: secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, vi sentirete particolarmente motivati, soprattutto al lavoro. Con questo atteggiamento vi sentirete a vostro agio a portare a termine le vostre mansioni vi sembrerà più alla vostra portata, anche quelle più complesse. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere in trigono dal segno dei Gemelli, porterà stabilità ed una maggiore intesa nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single dimostrate agli altri che siete pronti per intraprendere una nuova storia d'amore. Voto - 8+

Pesci: con il Sole, Mercurio e Marte positivi nel vostro cielo, l'influenza della Luna in opposizione si farà sentire di meno in questa giornata di venerdì. In amore voi single potreste decidere di portare qualche piccolo cambiamento nella vostra vita sentimentale, rendendola più interessante. Se avete una relazione di coppia la compagnia del partner sarà quasi fondamentale per voi nativi del segno. Nel lavoro sarete spinti ad utilizzare il vostro lato creativo per riuscire a svolgere le vostre mansioni in maniera più originale. Voto - 7,5