L'Oroscopo di domani sabato 6 giugno è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. In particolare si verificherà la transazione della Luna dal Sagittario al Capricorno, dunque si prospettano 24 ore in cui porre le radici per un progetto o per chiarire ogni parentesi rimasta aperta. La giornata, tuttavia, genererà per alcuni un po' di scompiglio e confusione mentale.

Mal di testa, mal di schiena o dolori articolari finiranno per tormentare i nati del Capricorno e del Cancro. Andrà molto meglio ai Gemelli, che avranno la giusta ispirazione per rendere queste 24 ore importanti.

Di seguito le previsioni astrali del giorno, segno per segno, con relativa classifica disposta come di consueto in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° in classifica - Un peso vi tormenta da tempo. La vostra serenità mentale vacilla. Vi siete accorti con grande amarezza che niente è più come prima e state faticando moltissimo a tenere il passo. Non riuscite a lasciarvi andare. La suddetta giornata non sarà granché notevole dato che avrete un po' di malessere inoltre, questo tempo incerto vi demoralizzerà. Avrete bisogno di una mano. In giornata dovrete sistemare casa poiché durante la settimana avete avuto poco tempo per farlo. Non sottoponete il vostro corpo a sforzi eccessivi e futili.

Le cose miglioreranno un pochino a partire dalla tarda serata.

Vergine - 11° posto - State vivendo un delicatissimo periodo. Avete molte cose in ballo e sulle vostre spalle reggete numerose responsabilità. Necessitate di una vacanza perché avete bisogno di scaricare lo stress e la tensione accumulata recentemente.

State correndo senza sosta e questo vi spinge a coltivare pensieri negativi. Occhio alla situazione economica che forse vi impensierisce un po'. Avete notato un certo aumento dei prezzi mentre la vostra busta paga (o la pensione) è rimasta identica a prima. Dovrete ridimensionarvi ed eliminare i consumi superflui.

Uscirete da questa tempesta al più presto, portate pazienza.

Toro - 10° in classifica - Vi chiederanno dei consigli o dei favori, ma non sarete dell'umore giusto per dedicarvi agli altri. Dentro di voi freme qualcosa. In questa giornata vi ritroverete ad avere un esagerato livello di stress, ultimamente vi state spremendo come un limone. Il ritorno alla normalità non vi convince appieno. Date retta alla vostra vocina interiore che sbaglia di rado. Dovrete sistemare dei conti in sospeso, qualcosa non torna o vi irrequieta. Non sovraccaricatevi di lavoro, imparate a fare una cosa alla volta.

Scorpione - 9° posto - Tensione a mille. In queste 24 ore sarete stressati ed esasperati. In casa ci sarà un grosso via vai e dovrete barcamenarvi tra una moltitudine di faccende.

Gatta da pelare anche all'interno del lavoro dove le cose non girano più come una volta. Avete la sensazione di aver perso la bussola, non sapete che pesci prendere. Chiedete le ferie se sentite di essere al limite, non costringetevi a subire continuamente. Chi è in cerca di lavoro dovrà allargare gli orizzonti perché le migliori occasioni non sempre nascono sotto casa.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° in classifica - L’Oroscopo del 6 giugno dice che vi sentirete poco bene a causa di un certo malessere generale. Anche se nel complesso state vivendo un buon mese, qualche intoppo non manca mai. Rimboccatevi le maniche. Sapete fin troppo bene che nella vita bisogna lottare continuamente per ottenere qualsiasi cosa.

Il passato purtroppo non torna indietro e non lo si può cambiare, tuttavia, si può costruire il futuro in base al presente. In queste 24 ore avrete modo di maturare una consapevolezza in più. Il tempo a disposizione per le vostre passioni, durante la settimana lavorativa è sempre poco. Sfruttate questo weekend e pensate a voi stessi. Tenete ben separati la vita privata e quella lavorativa, non permettete ai problemi di seguirvi fin dentro le mura domestiche.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un sabato nella media. Ponderate ogni decisione e cercate di tenere a bada la vostra impulsività che in queste 24 ore sarà elevata. Un'altra settimana della vostra vita sta per concludersi e ne sono accadute di cose.

Attorno a voi si è registrato del movimento frenetico. Sarete un po' preoccupati, ma per fortuna la vostra prudenza e la vostra diplomazia vi impediranno di incappare in errori. In giro si respira un'aria particolarmente tesa, tutto vi risulta surreale. State faticate ad adattarvi. L'amore di coppia, in questo sabato sarà molto sensuale infatti si prevedono scintille di passione in serata.

Pesci - 6° in classifica - 'Se insisti e persisti, raggiungi e conquisti', questo sarà il mantra che vi guiderà in giornata. Dopo una lunghissima settimana in cui avete messo i puntini sulle 'I', finalmente potrete lasciarvi un po' andare. Siete fin troppo permalosi ma questo atteggiamento sfavorisce la crescita personale.

Dovete imparare ad abbracciare le critiche costruttive e a tenere la mente aperta. Il mondo è ricco di insegnamenti e non si finisce mai di imparare. Curate di più la vostra immagine specie se vi siete trascurati. In giornata avrete modo di dedicarvi appieno alla vostra pelle e al vostro look, forse andrete dal parrucchiere o dall'estetista. Avrete voglia di fare shopping, ma siete a corto di denaro. Prendete in considerazione dei lavoretti extra in modo da sbarcare il lunario.

Gemelli - 5° posto - 'Chi ha tempo non aspetti tempo'. Siete un segno insolito, perciò non vi annoiate mai. Non continuate a rimuginare su eventi passati perché sono proprio le scelte che avete fatto che vi hanno condotto lì dove siete.

Se non vi ritenete soddisfatti, allora chiedetevi che cosa vi renderebbe felici e appagati. Non è mai troppo tardi per tornare a studiare e allargare il proprio bagaglio di cultura. Se aspirate ad una promozione o ad un certo tipo di mestiere, dovete necessariamente colmare le lacune e imparare nuovi concetti che vi renderanno competenti. Qualcuno sta scrivendo un libro o ha un progetto in cantiere, ebbene, in queste 24 ore sarete altamente ispirati.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Ariete - 4° in classifica - 'Via il dente via il dolore'. Avrete a che fare con un sabato valido e con ottime prospettive di realizzazione. Vedrete i vostri problemi da un'altra angolazione e vi si accenderà la lampadina dell'ispirazione.

La carica che vi investirà andrà sfruttata ad ogni costo, quindi cercate di darvi da fare. In amore, forse ci sono delle distanze da colmare. In tal caso correte ai ripari facendo il primo passo. Sorprendete il partner e lasciatevi andare. In famiglia risulterete di gran lunga comprensivi e indulgenti, il che sarà positivo.

Acquario - 3° posto - Giornata abbastanza fortunata e carica di sensualità. La vostra energia risulterà a dir poco travolgente: contagerete gli altri. Le stelle intravedono un certo cambiamento all'orizzonte, verso la fine della stagione estiva sarete al centro di un altro episodio significativo. Vacanze riposanti. Vi riprenderete dallo stress accumulato in questi mesi pesanti.

In famiglia tutto risulterà limpido ed anche i conti cominceranno a quadrare. Flirt e passione per i cuori solitari desiderosi di avventure. Tirate fuori il vostro carisma e partite all'attacco, potrebbero spuntare delle occasioni golose.

Sagittario - 2° in classifica - Ottimo sabato: i vostri progetti saranno ad un buon punto, sarete finalmente sulla buona strada. Dopo mesi e mesi di agonia generale, siete tornati a credere nel futuro e in voi stessi. Andrà a gonfie vele l'amore di coppia che risulterà ricompattato dopo le ultime vicissitudini. Un legame o si è rafforzato o si è spezzato, comunque sia, il vostro futuro si presenta radioso. Le stelle suggeriscono di tenere ancora alta la guardia, discostatevi da ciò che fa la massa.

Con il partner di sempre tornerete a progettare e a sognare, è tempo di dare spazio alle vostre passioni. Queste 24 ore promettono conquiste e soldi.

Leone - 1° posto - Giornata decisamente eccellente, avrete modo di riposare e divertirvi come più vi garba. In queste 24 ore sarete ruggenti come l'animale che simboleggia il vostro segno zodiacale. Adorate il sabato in quanto vi permette di staccare la spina o di allentare la presa dal solito tran-tran. L'amore è un frutto che matura con il tempo, perciò se state conoscendo un potenziale partner, non abbiate fretta. Chi è in coppia deve riflettere sulla relazione, perché se una situazione non va bene andrà necessariamente chiarita. Avete deciso di rinnovare il guardaroba, volete dei vestiti nuovi anche se i soldi non sono tanti.

Shopping in vista, tempo permettendo.