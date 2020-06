L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2020 è arrivato con puntualità all'appuntamento settimanale con i lettori che amano la buona Astrologia. Le previsioni astrali con la relativa classifica con i voti e le pagelle sono applicate ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la seconda settimana dell'attuale mese.

In merito ai segni migliori del periodo, le effemeridi sono pronte a tendere la mano della fortuna principalmente a due segni. Parliamo sicuramente dell'Acquario (voto 10), valutato meritatamente al "top della settimana" e supportato egregiamente da una splendida Luna nel segno.

Ottimo periodo anche per Pesci (voto 9), anche quest'ultimo sostenuto alla grande dalla Luna, questo giovedì in entrata nel proprio settore.

Invece, per quanto concerne la coda della classifica provvisoria, l'oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci, riferita alle previsioni zodiacali della settimana da lunedì 8 a domenica 14 giugno, mettono la 'pulce nell'orecchio' a coloro appartenenti al segno del Capricorno (voto 6).

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 7. Si preannuncia un periodo tranquillo, valutato nelle previsioni della settimana con la media positività, dunque più che buono. Un po' brusca la parte finale del periodo, con un pessimo sabato e una ancor peggiore domenica.

Positive le altre giornate visibili nello specchietto sottostante, con la giornata di mercoledì 10 giugno a fare da apripista alla buona fortuna e alla positività quotidiana.

A seguire quindi, la scaletta con le stelle giornaliere dal lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 10 giugno;

mercoledì 10 giugno; ★★★★★ martedì 9, giovedì 11;

★★★★ lunedì 8, venerdì 12;

★★★ sabato 13 giugno;

★★ domenica 14 giugno 2020.

Scorpione: voto 7.

L'oroscopo della settimana da lunedì 8 a domenica 14 giugno applicato al segno dello Scorpione annuncia un periodo mediocre con tre giornate altamente performanti. Il frangente avrà come punto di forza venerdì 12 giugno, sottoscritto dalla splendida "top del giorno" favorita dalla forza della Luna in Scorpione.

A seguire due meravigliose giornate valutate cinque stelle (sabato e domenica), che serviranno a coronare di positività i due giorni di weekend. In questo periodo saranno favoriti certamente i legami affettivi e in generale le amicizie e la famiglia. Da tenere sotto controllo invece sia lunedì che martedì, entrambi valutati in negativo.

Ecco il resoconto giorno per giorno relativo alle stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 12 giugno;

venerdì 12 giugno; ★★★★★ sabato 13, domenica 14;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11;

★★★ lunedì 8 giugno;

★★ martedì 9 giugno 2020.

Sagittario: voto 7. Settimana abbastanza tranquilla in molti settori della vita. Il periodo nel complesso è stato valutato positivo, quindi saranno da sfruttare al meglio non solo i giorni con la massima positività, ovvero domenica, lunedì e sabato, ma anche martedì e venerdì, entrambi sottoscritti da quattro stelle.

L'oroscopo della settimana intanto mette in guardia sul fatto che non mancheranno di certo giornate pesanti, tipo quelle di giovedì e domenica, rispettivamente considerate "sottotono" e da "ko".

A seguire, pronta per essere assimilata, la scaletta con le stelle giornaliere:

Top del giorno domenica 14 giugno;

domenica 14 giugno; ★★★★★ lunedì 8, sabato 13;

★★★★ martedì 9, venerdì 12;

★★★ mercoledì 10 giugno;

★★ giovedì 11 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 6. Si prevede per voi del Capricorno una settimana abbastanza "gestibile" anche grazie al positivo apporto di astri allineati positivamente nei riguardi del segno. La parte centrale sarà da tenere sotto acuta osservazione, sia giovedì che venerdì non avranno il corretto appoggio da parte degli astri di settore.

Quali saranno le giornate buone? Martedì e domenica le più fortunate, con lunedì 8, mercoledì 10, sabato 13 giugno da considerare buone ma di routine.

Togliamo subito la curiosità mettendo in chiaro le stelline quotidiane dei prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 9, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, sabato 13;

★★★ giovedì 11 giugno;

★★ venerdì 12 giugno 2020.

Acquario: voto 10. Settimana favolosa messa in preventivo a voi nativi. In ingresso nel segno proprio nella parte del periodo appena iniziato una conturbante Luna in Acquario. A gonfie vele l'amore ovviamente, sottolineato nel periodo dalla meritatissima "top del giorno" di martedì. Dite la verità, aspettavate da tanto tempo questo momento, non è così?

Bene, allora gustate pure a fondo la nuova scaletta prendendo nota delle giornate ad alto tasso di positività. Ovviamente il consiglio è quello di stare un tantino più concentrati nei periodi indicati da quattro stelle.

Nella parte sottostante il riepilogo delle stelline giornaliere attribuite alle giornate da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 9 giugno - Luna nel segno;

martedì 9 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12;

★★★★ lunedì 8, sabato 13, domenica 14.

Pesci: voto 9. In arrivo sei giornate su sette decisamente positive, spalmate soprattutto nella parte centrale e finale del periodo in esame. A dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali l'arrivo della Luna in Pesci, proprio giovedì a metà del percorso settimanale.

Se non dovesse bastare il giorno 11 giugno, contate pure venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, tutte considerate molto fortunate in quanto sottoscritte da cinque stelle. L'unica raccomandazione è quella di tenere sotto controllo la giornata di lunedì 8 giugno, messa in conto dall'Astrologia come "sottotono".

Nel prospetto seguente la posizione in classifica e le stelle delle giornate migliori e peggiori:

Top del giorno giovedì 11 giugno - Luna nel segno;

giovedì 11 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 12, sabato 13 e domenica 14;

★★★★ martedì 9, mercoledì 10;

★★★ lunedì 8 giugno 2020.

Classifica e voti dell'oroscopo della settimana per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica stelline restituita dall'oroscopo della settimana da lunedì 8 a domenica 14 giugno, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà l'Acquario, meritatamente al primo posto. A seguire in seconda posizione il segno dei Pesci, tallonato a breve distanza da Ariete e Vergine entrambi in terza posizione. La classifica continua con la quarta posizione, assegnata a Bilancia, Scorpione e Sagittario, tutti alla pari con pagella da 'sette'. Infine le ultime due posizioni: la quinta interessa i segni di Toro, Leone, Cancro e Capricorno mentre la sesta e ultima assegnata ai Gemelli.

Nel prospetto il riepilogo della classifica:

1° Acquario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Pesci, voto 9;

3° Ariete e Vergine, voto 8;

4° Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 7;

5° Toro, Cancro, Leone e Capricorno, voto 6;

6° Gemelli, voto 5.

Il report elaborato dall'oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2020, riferito al periodo della terza settimana di questo mese, termina qui.

Successivamente verrà dato spazio alle predizioni, la nuova classifica con i voti e le stelle giornaliere messe in conto alla settimana dal 15 al 21 di giugno.