L'Oroscopo di domani, martedì 9 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. La Luna entrerà nel domicilio dell'Acquario. Emozioni e sensazioni saranno focalizzate sul futuro e sulla propria realizzazione personale. Siamo nel bel mezzo di un periodo così così, in cui la ripresa risulta graduale e a tratti impercettibile. Ansia e ostacoli rischieranno di costituire un blocco particolare, i nati del Toro rischieranno di battibeccare. In questa giornata sarà meglio avere un occhio di riguarda sulla salute e sui possibili incontri che alcuni segni zodiacali si ritroveranno a fare.

Approfondiamo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° in classifica - Sembra che il vostro cuore non abbia sussulti da un bel po' di tempo. Forse ancora pensate ad un vecchio amore finito male. Comunque sia, questo è un periodo moscio sia per i flirt che per il lavoro. Rivangherete il passato, ma così facendo rischierete di precludervi ogni possibile buona occasione. Ultimamente incontrate delle persone che non sono in grado di accedere il vostro interesse. Non demordete e continuate a stringere amicizie. Ampliate le frequentazioni e uscite di più.

Il futuro vi riserverà delle cose importanti. Questa giornata genererà un po' di malcontento e frustrazione, forse siete in pena per i vostri risparmi o per la mancanza di un lavoro. Sarà il caso di rivedere le vostre aspettative.

Leone - 11° posto - Insoddisfazione e tensione nervosa domineranno in queste 24 ore altalenanti e vi impediranno di vivere serenamente l'amore.

State attraversando una fase di profondo cambiamento e la scoperta di un modo diverso di vivere il rapporto di coppia. Prendetevi del tempo per riflettere sulle cose che non vanno. A volte si finge di non vedere un problema, ma a lungo andare la corda si spezza. Cercate di non riversare la tensione all'interno del lavoro.

Con il superiore e i colleghi mantenete sempre un rapporto professionale e cordiale. Evitate gli scontri anche se qualcuno potrebbe fare qualcosa di urtante.

Vergine - 10° in classifica - Nel vostro cuore potrebbe esserci un po' di tempesta ma molto probabilmente ciò dipende dalle varie tensioni accumulate in quest'ultimo periodo. Avete un sacco di problemi che spaziano dalla vita privata alla sfera lavorativa e/o economica. Le cose miglioreranno sensibilmente nel primo pomeriggio quando avrete modo di staccare la spina per il pranzo. Non è facile occuparsi di tutto, ma avete la stoffa del vincitore. Dovrete fidarvi del vostro istinto, se una situazione vi risulta insopportabile allora fareste bene a tagliare i ponti.

Preparatevi a partire per un viaggio esotico e rilassante. In questo periodo avete decisamente bisogno di una bella vacanza e di una sostanziale somma di denaro.

Toro - 9° posto - Siete un segno che in amore ama farsi desiderare. Siete capaci di vivere un sentimento fino in fondo, perciò tendete a flirtare a lungo. Questo è un periodo ricco di garanzie, ideali per dare vita ad intriganti seduzioni. Chi è in coppia, però, potrebbe lamentarsi dello scarso romanticismo del partner, in tal caso valutate l'idea di fare la prima mossa. La vostra lucidità mentale, specie sul piano lavorativo e professionale, potrebbe cedere il passo alla stanchezza. Cercate, dunque, di evitare di accollarvi ulteriori impegni e imparate a delegare: non potete fare tutto da soli.

La giornata potrebbe comportare dei battibecchi, tenete la famiglia e il lavoro su due comparti differenti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Ariete - 8° in classifica - Periodo nel complesso tranquillo, ideale per riaccendere la fiamma della passione specie se ultimamente c'è stato poco slancio romantico e affettivo. L'amore è come un orto, va coltivato con cura e pazienza. In queste 24 ore dovrete fare molta attenzione a quelle questioni esterne in grado di incidere sulla vostra serenità psicofisica, tipo dei problemi familiari, domestici o lavorativi. Il mantra del giorno sarà: 'prevenire è meglio che curare'. Per quanto riguarda la professione, per alcuni segni è un periodo scorrevole, aspettatevi dei vantaggi e delle situazioni piacevoli.

Cancro - 7° posto - L’Oroscopo del 9 giugno dice che se siete single, un colpo di fulmine vi potrebbe prendere in pieno e il vostro cuore tornerà a battere all'impazzata. Siete molto romantici, ma le delusioni passate vi hanno fatto soffrire tantissimo perciò esitate a dare le chiavi del vostro cuore. In tal caso, cercate di cuocere la conoscenza a fiamma bassa. Un passo alla volta scopritevi sempre di più: 'se sono rose fioriranno'. Tempo al tempo ed anche la sfera professionale tornerà a brillare, forse avete bisogno di rinnovare. Non fidatevi del vostro istinto che in giornata risulterà confusionario e potrebbe giocarvi un brutto tiro. Rinviate ogni decisione ad un altro momento. Investite su di voi se volete crescere.

Gemelli - 6° in classifica - In queste 24 ore avrete voglia di stringere forte a voi il partner o una persona cara che magari non c'è più. Bando alla tristezza e cercate di concentrarvi sui vostri compiti del giorno. Non abbiate paura di mostrare il vostro affetto. Coloro che stanno insieme da poco, hanno lo stomaco in subbuglio e la testa tra le nuvole. Qualcuno, invece, è sul punto di rottura dato che l'affinità è ben diversa da un tempo. In quest'ultimo caso non esitate a voltare pagina, l'estate vi sarà di grande supporto. Chi cerca un impiego, all'orizzonte si intravedono certe occasioni anche a part-time da non sottovalutare. Buone novità per chi ha un'attività in proprio, ma attenzione a non perdere la testa per un cliente!

Bilancia - 5° posto - Siete innamoratissimi del vostro partner e vorreste tenerlo sempre legato a voi. In giornata vi sentirete più gelosi e possessivi del solito, ma cercate di non risultare soffocanti altrimenti rischierete di allontanare la persona amata. Il vostro è un segno intelligente, per cui in giornata vi renderete conto che per sbloccare una certa situazione di stallo, dovete necessariamente darvi una mossa. Niente piove dal cielo, anche la fortuna ha bisogno di una spinta. Un'intuizione si rivelerà vincente. Non soffocate le vostre iniziative imprenditoriali e accettate una proposta promettente. Chi è in pensione si sente annoiato, ma queste 24 ore porteranno molto movimento.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 4° in classifica - Meno peso darete ai pensieri e alle parole e più vi avvicinerete alla perfezione. Quello che conta non è il parere degli estranei, ma ciò che si prova. Lasciate parlare il vostro cuore e la vostra mente, in tal modo capirete che la felicità non è un concetto alieno ma qualcosa di tangibile e raggiungibile. Il problema in queste 24 ore sarà la comunicazione, difatti rischierete di essere troppo taglienti. Dunque, riflettete attentamente prima di aprire bocca altrimenti finirete per offendere i colleghi e/o le persone care a voi. Sarà meglio prendere le distanze e le opportune precauzioni. In ambito lavorativo qualcuno è invidioso.

Capricorno - 3° posto - Periodo speciale per il vostro cuore. In questa giornata vi sentirete al settimo cielo e vi sembrerà di essere nel paese delle meraviglie. Scintille di passione entro la serata, un legame si intensificherà. Coloro che hanno un sogno nel cassetto dovranno portarlo alla luce poiché, in queste 24 ore, ci saranno tutte le armi necessarie per realizzarlo. Un periodo così stabile non vi capitava da un bel po', godetevelo appieno senza farvi troppi drammi mentali. Muovetevi con astuzia all'interno del lavoro e siate sempre diplomatici e professionali. Riuscirete a mettere nel sacco degli ottimi affari.

Scorpione - 2° in classifica - Giornata eccellente! Tra voi e il partner il dialogo rappresenterà una bella risorsa, infatti vi direte ogni cosa e sarete diretti, tutto ciò finirà per rafforzare il legame!

Con le belle giornate in dirittura d'arrivo, la voglia di godervi ogni raggio di sole sarà elevata. Un progetto estivo bolle in pentola, forse siete in procinto di partire per una meta balneare o forse intraprenderete un viaggio all'estero. La passione risulterà rovente, le giovani coppie dovranno sfruttare queste 24 ore per amarsi più profondamente. Attenzione alle piccole contraddizioni emotive che potrebbero emergere. Sfruttate questo martedì per dare un bel calcio all'insoddisfazione e all'amarezza che vi hanno tormentato in quest'ultimo periodo.

Pesci - 1° posto - L’oroscopo di domani 9 giugno vi vedrà vitali. Avrete tanta voglia di mondanità e divertimento. Sarà possibile allacciare delle nuove conoscenze.

Le vostre emozioni risulteranno più intense e speciali. Sembra essere il periodo migliore per innamorarsi. Lasciatevi andare e prendete la vita così come viene, lasciate fare al destino. Comincerete a gettare le basi per un futuro di coppia. Chi sogna una carriera dovrà imparare ad adottare le migliori abitudini e a distanziarsi dai pettegolezzi improduttivi. Dovrete fare le scelte giuste, presto avrete modo di partecipare ad un'intensa raccolta di quello che avete seminato sinora.